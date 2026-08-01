澳門奢華酒店REM幻宇啟幕！專屬邀約制搶先看，7大夢境套房與泳池咖啡全開箱。

澳門新濠天地全新奢華酒店REM幻宇即日起開啟專屬邀約制，以Rapid Eye Movement快速動眼期為靈感打造149間前衛套房。資深編輯李維唐表示，該酒店打破傳統奢華框架，以紅色與金屬光影重塑當代旅宿美學，將成為2026下半年澳門最受矚目的奢華新地標。

當旅行的意義不再只是離開熟悉的城市，而是一場對心靈與感官的深度探索，旅宿空間的定義也隨之翻轉。位於澳門路氹城核心地段的新濠天地，繼以扎哈哈迪德女爵士設計的超時空先鋒建築摩珀斯，以及蘊含東方美學底蘊的頤居驚豔全球後，於2026年8月17日正式宣布推出全新奢華酒店品牌REM幻宇。這座充滿大膽前衛設計語彙的極致私密場域，不僅注入了兼具時髦與前衛的獨特活力，更將與摩珀斯及頤居相映成輝，共同構築出新濠天地充滿張力的頂級奢華酒店矩陣，為全球旅人重新定義當代奢華的新高度。

▲澳門新濠天地REM幻宇迎賓入口以熾熱優雅的環狀光影穹頂搭配俐落車道，彰顯前衛奢華氣派。圖／澳門新濠天地提供；窩客島編輯李維唐整理



REM夢境概念注入，解構Rapid Eye Movement的視覺饗宴

REM幻宇之命名靈感取材自醫學與心理學中的Rapid Eye Movement快速動眼睡眠期，這個階段正是人類大腦運作最活躍且夢境最為真實且最具創造力的時刻。酒店以此為核心概念，打造出一個遊走於現實與想像交界處的沉浸式祕境，成為賓客連結靈感與探索感官體驗的獨特空間。在這裡，奢華不再只是傳統意義上的物質堆砌，而是昇華為一種啟迪感官與想像的沉浸式體驗。空間設計團隊巧妙利用濃郁熾烈的紅色調與金屬光澤相互交織，在冷暖色調之間堆疊出極具生命力的視覺層次。從充滿神祕感的主入口，營造極致私密氛圍的大堂空間，到通透光亮的露天泳池與健身中心，每一個角落都呈現出大膽不羈的美學語彙，成為追逐高能量且高格調體驗的潮流鑑賞家，以及重視私密性與專屬服務的尊貴賓客放飛想像力的專屬私域。

▲沐光套房以流線型紅色圓床與暖金床寢搭配全景落地窗，將澳門繁華城景盡收眼底。圖／澳門新濠天地提供；窩客島編輯李維唐整理

7大特色房型開箱，藝韻間與幻域頂樓別墅展現極致奢華

在住宿空間的規劃上，REM幻宇共有149間客房，並以套房為主要格局，精心劃分為7種特色房型。其中包括豪華客房，夜色套房，沐光套房，悅境套房，魅影套房，藝韻間，以及最為尊貴的幻域頂樓別墅。每款房型皆以獨立的視覺主題呈現，以藝韻間為例，空間內鋪設滿載豹紋與幾何圖騰的沉穩地毯，搭配設計感十足的吊椅與高質感奢華吧檯，打破了傳統酒店客房的沉悶框架。沐光套房則以寬廣的全景落地窗引領賓客遠眺澳門城景，搭配線條流暢的紅色圓形床榻與暖金色床寢，呈現出極具現代感的奢華休憩氛圍。位於3樓泳池畔的餐廳浮遐咖啡則提供多元風味料理，讓賓客在泳池邊煥活身心的同時，也能展開一場味蕾的奇幻探險。

▲藝韻間客廳融入豹紋地毯、設計感搖椅與私人奢華吧檯，展現濃厚的大膽藝術個性。圖／澳門新濠天地提供；窩客島編輯李維唐整理



專屬邀約制先行啟動，10月盛大開業引領澳門旅遊新風潮

REM幻宇目前已正式開啟專屬邀約制，率先邀請首批尊貴嘉賓入住體驗，開啟這場喚醒感官與想像力的非凡旅程。隨著未來的數月推進，更多專屬尊尚禮遇將陸續對外公布，並預計於10月迎來盛大開業。作為澳門新濠天地的全新旗艦旅宿項目，REM幻宇不僅為頂級賓客提供兼具私密與前衛的住宿選擇，更進一步推動澳門休閒旅遊產業多元化與高品質發展，為澳門打造世界休閒旅遊中心的戰略定位增添了一座無可取代的視覺與感官地標。

▲藝韻間衛浴區採用沉穩石紋拼貼與流線金屬鏡面，襯託出極致私密的奢華美學空間。圖／澳門新濠天地提供；窩客島編輯李維唐整理





門新濠天地全新奢華酒店「REM幻宇」試營業啟幕與10月盛大開業

活動時間：2026年8月17日起（專屬邀約制體驗）；2026年10月（盛大開業）

活動內容：以Rapid Eye Movement（快速動眼期）為概念打造沉浸式奢華酒店空間，提供149間以套房為主的特色客房（含豪華客房、夜色套房、沐光套房、悅境套房、魅影套房、藝韻間、幻域頂樓別墅），並附設3樓泳池畔餐廳「浮遐咖啡」及通透健身中心。

REM幻宇（澳門新濠天地內）

地址：中國澳門路氹連貫公路澳門新濠天地

官方網站：https://www.cityofdreamsmacau.com/tc