只要百元就能吃板前天婦羅！日本橋金子半之助海外首店插旗台北信義區大巨蛋地下街

東京天婦羅百名店金子半之助海外首店插旗台北信義區，百元價享有20席原木板前現炸饗宴與30公分穴子魚等豐富食材。

過去提起板前天婦羅，許多饕客腦海中浮現的往往是高檔無菜單料亭中昂貴且帶有距離感的精緻體驗。如今這道深具江戶前精神的經典美食即將走入大眾的日常餐桌。來自東京的指標名店日本橋天ぷらめし金子半之助，長期於日本權威美食網站Tabelog維持3.55頂尖評分，不僅高居全網站前3%名單，更強勢入選天婦羅百名店。由香繼光餐飲集團旗下的金御賞股份有限公司縝密籌劃，正式將金子半之助天婦羅海外首店引進台灣，落腳台北信義區遠東GARDEN CITY B2，以百元級別的親民價位，為台灣饕客帶來兼具極致品質與熱氣蒸騰的日常美食饗宴。

▲天婦羅透過高溫熱油對海鮮與蔬菜等食材進行蒸與烤，達到旨味凝縮的日本料理藝術。圖／金子半之助提供；窩客島編輯李維唐整理



江戶前現炸工藝與板前互動交織的五感饗宴

天婦羅看似簡單的油炸過程，實則蘊含極為嚴謹的江戶前料理精神。職人透過高溫熱油鎖住食材水分，在極短時間內同步完成蒸與烤的工藝，將海鮮與蔬菜的鮮美完整凝縮。有別於傳統天丼將所有食材一次鋪滿米飯並淋上醬汁的享用型態，板前天婦羅講究職人與食客之間的流暢節奏。炸物不一次給齊，而是隨食客用餐速度分批現炸出爐，確保每一口落入舌尖時都處於最完美的賞味溫度。這種隨節奏鋪陳的美味與近距離互動，正是板前料理最吸引人之處。

從開胃漬物到30公分穴子魚的澎湃饗宴細節

即便主打百元價位的親民定位，店家在款待細節上依然保持正統板前標準。入座後提供無限量供應的柚香魷魚等3款精緻開胃漬物，隨後由季節蔬食、紫蘇雞肉與魷魚揭開序幕。緊接著登場的是鳳尾蝦、白身魚，以及長達30公分的招牌穴子魚，層層遞進堆疊豐富口感。用餐過程中，食客可自由沾取秘傳醬汁、日曬塩、日本梅醬或祖傳秘製醍醐味黑七味粉。饕客更不能錯過日本網友激推的隱藏版吃法，將半熟玉子或柚香魷魚拌入熱騰騰的白飯中，最後以清爽的醋漬蘿蔔畫下完美句點。

原木20席板前空間重現東京日本橋經典氛圍

台灣首店在空間設計上完全還原東京日本橋創始店的風貌，全店以溫潤原木色調鋪陳出靜謐專注的用餐氛圍。空間核心規劃為ㄇ字型的20席全板前客席，讓顧客能零距離欣賞職人調製麵衣、精準掌控油溫與炸製食材的每一個細膩動作。油鍋滋滋作響的聲音、撲鼻而來的油香與眼前的精湛手藝，共同交織出視覺、聽覺與嗅覺的五感享受，讓享用天婦羅成為輕鬆無負擔的精緻生活體驗。

▲日幣千元的親民價格加上職人廚藝，創始於日本橋的金子半之助天婦羅店前總是大排長龍。圖／金子半之助提供；窩客島編輯李維唐整理





日本橋天ぷらめし金子半之助海外首店開幕

活動時間：配合遠東GARDEN CITY官方公告正式發布為準

活動內容：引進東京日本橋排隊名店，提供百元價位的正統江戶前板前天婦羅饗宴，包含季節蔬食、鳳尾蝦、白身魚、長達30公分的招牌穴子魚，以及無限供應的柚香魷魚等3款精緻漬物。

店家：台北市信義區遠東GARDEN CITY B2（台北大巨蛋地下街）

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