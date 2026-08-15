台北人週末跑松菸！最大泡芙市集、免費音樂節9大活動，待整天都不夠玩。

編輯 鄭雅之 表示：誰說台北週末很無聊，光是一個松菸就逛不完了！

台北人週末就到松菸玩！本週末松菸熱鬧爆棚，戶外有相信音樂藝人免費開唱的音樂節，以及巴洛克花園的跨國樂團共演；室內則有甜點控必逛的泡芙市集與銅板價手作DIY，順路還能免費試飲咖啡，並一口氣朝聖小熊維尼、櫻花哆啦A夢等超夯主題快閃展。從流行音樂、極致甜點到限定周邊通通有，絕對是這個週末台北最放鬆、最好逛的打卡提案。



▲2026泡芙節於本週末快閃松菸，免費入場逛超過50攤泡芙名店。

▲展示台擺放著麥可傑克森專屬帽子、經典滑板與多本精裝寫真，細緻呈現流行音樂之王的不朽傳奇。圖／KYUBI提供；窩客島編輯李維唐整理





蛋殼祭 手作小物市集

蛋殼祭：市井狂想與藝術百態 活動資訊

活動地點，台北松山文創園區3號倉庫

活動日期，2026年8月14日至8月16日

開放時間，8月14日與8月15日為10點30分至18點30分，8月16日為10點30分至18點00分

▲蛋殼祭現場規劃多款超佛心手作DIY體驗，只要銅板價就能體驗製作療癒可愛的煎蛋造型配件與生活小物，輕鬆感受手作樂趣。





Nespresso早咖起居室 免費喝咖啡！

Nespresso早咖起居室 快閃活動

▲親手萃取香醇咖啡並手捧專屬晨間飲品，在夏日快閃店現場拍照記錄美好儀式感。(攝影：鄭雅之)



1:1麥可傑克森雕像免費拍

活動地點、時間：臺北大巨蛋松菸大道西側，8/14-8/16 12:00~20:00

KYUBI POP-UP STORE 期間限定店

▲1:1麥可傑克森Thriller皮衣半身雕像細節特寫，經典紅色皮革拼接設計完美重現強烈視覺張力。圖／KYUBI提供；窩客島編輯李維唐整理

▲近距離特寫人偶身上細緻的金屬排扣與經典軍裝肩章細節，重現流行之王的經典舞台風采。圖／KYUBI提供；窩客島編輯李維唐整理





活動時間：2026/08/06（四）– 2026/09/28（一），11：00 – 19：00 地點：松山文創園區 南向製菸工廠

最大泡芙市集快閃2天

泡芙控注意了，一年一度泡芙節回來了！這次2026泡芙節選再次選在松菸文創園區熱烈展開，全區室內不怕酷暑、免費入場。現場特別集結超過50家知名甜點與手作品牌，從小吃美味到療癒小物通通應有盡有，絕對是今年夏天補充甜點能量、拍照打卡的最佳好去處。



詳細報導：最大泡芙市集免費逛！2026泡芙節超過50家快閃松菸，杜拜開心果、薄巧泡芙先吃。





2026泡芙節 in Taiwan 活動資訊

活動日期：8月15日至8月16日活動時間：週六11:00至19:00，週日11:00至18:30活動地點：松山文創園區一號倉庫入場門票：免費入場

▲beard papa’s於2026泡芙節推出夏日限定「薄荷巧克力泡芙」與無酒精「蘭姆葡萄泡芙」，帶來沁涼清爽的甜點饗宴。

▲高雄烘焙名店奧瑪烘焙重磅回歸2026泡芙節，推出活動限定「杜拜開心果生乳泡芙」，以爆餡濃郁風味挑戰泡芙控的味蕾。





史努比控來逛松菸快閃店

史努比快閃巡迴來松菸！延續PEANUTS 75週年特展的精神理念，本次「走進史努比的藝術人生 快閃小巡迴」即將於8月6日進駐台北松菸，現場集結世界各地藝術家打造的史努比主題藝術作品，更開賣雨中的歐拉夫、耳朵飛飛史努比絨毛娃娃等全新藝術家聯名系列史努比周邊，超過百款獨家史努比周邊商品只在這次松菸快閃開賣，史努比鐵粉必須衝一波松菸。



詳細報導：松菸史努比免費入場！史努比快閃巡迴台北場超過100款周邊，全新歐拉夫、史努比娃娃必買。





走進史努比的藝術人生 - 快閃小巡迴 台北站

快閃日期：2026/08/06（四）– 2026/09/28（一）

開放時間：10：00 – 18：00

快閃地點：松山文創園區 南向製菸工廠

▲史努比粉衝松菸！「走進史努比的藝術人生 快閃小巡迴」即將於8月6日進駐台北松菸。(攝影：鄭亦庭)

▲ 史努比粉衝松菸！「走進史努比的藝術人生 快閃小巡迴」即將於8月6日進駐台北松菸。(攝影：鄭亦庭)





松菸限定小熊維尼快閃店

維尼粉衝松菸小熊維尼快閃店！自1926年登場的《小熊維尼》繪本邁入100週年，這次特別在台北松菸推出「小熊維尼 友你相繪」100週年限定快閃店，即日起至10月11日都能免費逛，展區打造經典繪本風小熊維尼，以及手稿拍照區、小熊維尼打卡點，更有小熊維尼玩偶、自選粒粒公仔等超過300款全台首發的全新限定周邊，暑假快衝松菸小熊維尼快閃店買爆。



詳細報導：松菸小熊維尼快閃店！小熊維尼100週年快閃店送周邊，超過300款周邊新品搶先看。





小熊維尼 友你相繪100週年限定快閃店 活動資訊

▲松菸小熊維尼快閃店免費入場！打造小熊維尼手稿拍照區、立體小熊維尼打卡點。(攝影：鄭亦庭)

▲松菸小熊維尼快閃店必買周邊！小熊維尼盲盒等超過300款周邊新品。(攝影：鄭亦庭)

展覽期間：2026年7月10日（五）至10月11日（日）止展覽地點：台北松山文創園區 北向製菸工廠西側營業時間：週一～週日（含國定例假日）10:00～18:00票價資訊：免費入場

哆啦A夢櫻花節快閃台北松菸！100%哆啦A夢櫻花節 in 台北快閃店將從7月10日起至10月11日於松山文創園區免費入場，松菸哆啦A夢快閃店以日本限定「櫻花哆啦A夢」為核心主題，不僅打造浪漫的櫻花小屋造景，更一口氣帶來28款全新櫻花節限定哆啦A夢周邊新品，櫻花哆啦A夢絨毛吊飾、櫻花哆啦A夢抱枕全要收，哆啦A夢鐵粉快到松菸打卡、買櫻花哆啦。



詳細報導：松菸櫻花哆啦要收！台北100%哆啦A夢櫻花節免費入場，28款限定哆啦周邊搶先看。





100%哆啦A夢櫻花節 in 台北 活動資訊

快閃地點：松山文創園區 北向製菸工廠東側

快閃期間：2026/7/10~10/11

開放時間：10:00 – 18:00

票務資訊：免費入場

▲櫻花哆啦A夢要收！台北100%哆啦A夢櫻花節快閃店7月10日起在松菸免費入場，28款限定哆啦A夢周邊搶先看。(攝影：鄭亦庭)

▲松菸哆啦A夢櫻花節28款周邊新品！必買櫻花哆啦造型抱枕、飯糰抱枕等新品周邊。(攝影：鄭亦庭)





松菸免費音樂節嗨唱

松山文創園區限時推出超強夏日盛宴，不僅有「松山文創 夏日音樂節」由相信音樂旗下藝人全數免費開唱，包含 BOOM！怪物星人、小魏魏嘉瑩、溫妮 WINNI 等多位實力歌手接力登場，壓軸更由鼓鼓呂思緯嗨爆全場；同時 2026「夏日松一下」也在巴洛克花園同步登場，從臺捷樂團跨國共演的浪漫微醺音樂夜，到超特殊的城市馬球體驗營，搭配戶外文創市集，絕對是這個週末約閨蜜好友一起聽歌、逛市集，享受台北夏夜無限可能的最佳去處。







松山文創 夏日音樂節 活動資訊

08/15

16:00 BOOM！怪星音樂節

17:30 怪星簽名會



08/16

14:00 小V 郁采眞《星期一到七》

14:50 小魏 魏嘉瑩《魏！快出來玩》

15:40 溫妮 WINNI《溫°C》

16:30 琳誼 Ring《琳的電話來電中》

17:20 Ray 黃霆睿《一百種見面的藉口》

18:30 法蘭 Fran《仲夏唱歌》

19:30 鼓鼓 呂思緯《我現在又在想你了》夏日前夜祭





2026夏日松一下 活動資訊 地點：松菸巴洛克花園

08/15 19:30 - 21:00 夏日聲動夜：臺捷樂團共演

08/16 17:00 - 21:00 城市馬球體驗營

▲鼓鼓呂思緯壓軸登場松山文創夏日音樂節，帶來我現在又在想你了夏日前夜祭開唱。(圖片來源：相信音樂)

▲BOOM！怪物星人登上松山文創夏日音樂節舞台，於松山文創園區熱力開唱。(圖片來源：相信音樂)

台北人週末這樣玩！

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