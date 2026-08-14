乞丐超人起飛！Threads瘋傳「超狂生日優惠」蕭貪懶人包，小時厚直接送一整塊牛排有夠賺。

所謂免費的東西最好吃！編輯王瀅瀅表示，本篇先收藏起來，下次生日就知道怎麼過了。

台灣人對於各種生活小確幸與優惠活動向來毫無抵抗力，只要能省到錢或是拿到免費贈品，總能讓人心情好上一整天。近日社群平台Threads上就掀起一股瘋狂傳閱生日優惠的熱潮，不少網友大方公開自己的私房省錢清單，展現出極致的蕭貪誠意。其中最令人眼睛一亮的莫過於小時厚牛排直接豪氣送上一整份排餐，還有大師兄銷魂麵舖免消費就能直接領取快煮乾拌麵，甚至是洪瑞珍直接送你一個三明治，讓不少人驚呼原來生日當月竟然可以過得如此奢華！

▲Threads上瘋傳的生日省錢攻略引爆熱潮，免費排餐與麵包等各式好康讓各路壽星驚喜不已。

手搖飲品類買一送一喝不完

對於每天都需要一杯手搖飲解壓的上班族來說，生日月份絕對是手搖飲自由的最佳時機。大茗本位製茶堂推出消費任意飲品就送酪梨奶蓋冬瓜露；鮮茶道則獻上免費琥珀紅茶。另外，珍煮丹在生日當月能領取實體門市專屬的同品項買一送一券，茶聚與天仁釀茶所也分別祭出香片釀梅氣泡飲和任選飲品的買一送一好康。如果想搭配精緻甜點，御前上茶更是只要消費任意飲品就直接加碼送上抹茶生乳卷，讓人一次滿足飲料與甜點的雙重渴望。

▲壽星在生日月份可享有眾多手搖飲品牌的買一送一或免費指定飲品兌換券。

西點零嘴類澎湃甜點免費換

喜歡糕點與零食的壽星們同樣能享受到滿滿驚喜。知名泡芙品牌Beard Papa’s提供會員生日當月日式泡芙禮券，門市消費兩顆泡芙就能獲贈一顆日式泡芙；Semeur聖娜則為VIP會員準備了大杯特選美式咖啡兌換券；裕珍馨也提供100元會員折價券。偏好鹹甜台味的朋友不能錯過阿仁牛軋餅超值包買一送一，以及洪瑞珍直接免費送出的招牌三明治。喜歡歐式烘焙的壽星，只要在DONQ消費累積1點，生日月就能扣1點免費兌換高級吐司一包；樂天皇朝更是貼心準備了乙份六顆的豆沙口味壽星小籠包，充滿濃濃慶祝儀式感。

▲不論是台式牛軋餅還是熱氣騰騰的豆沙小籠包，都能為壽星帶來濃濃的甜點慶祝儀式感。

豐盛主餐類肉品排餐大方送

進階到主餐部分，各大餐飲品牌更是給足了滿滿誠意。小時厚牛排祭出極具份量的內用排餐10選1優惠，讓壽星免費大快朵頤；森森燒肉送上精緻的永森花肉品乙份。想吃麵食與日料的朋友，大師兄銷魂麵舖提供298元內套餐買一送一以及免費乾拌麵；丸亀製麺推出買炸物享中碗豆皮烏龍麵買一送一；爭鮮APP則贈送60元黑盤的鮭魚三味乙份。此外，涓豆腐內用即贈一份香酥炸雞，讓整個月的主餐選擇豐富又劃算。

▲品牌大方祭出免費排餐與精緻肉品，讓壽星在生日當月輕鬆享用澎湃大餐。

這波超狂的生日優惠整理文一在Threads上曝光，立刻引來大量網友留言互動，紛紛笑稱「遇見你之前我簡直是在亂過生日」、「怎麼感覺你的生日比較好玩」，也有不少省錢達人直呼「已存！乞丐超人即將起飛」，並由衷佩服原PO「好會自己過生日」。本篇介紹優惠先存起來，生日當月就完全可以從早吃到晚，為自己打造一場不花大錢卻無比澎湃的慶生饗宴！不過要特別提醒大家，絕大多數優惠（如Ocard、LINE好友或品牌APP）通常需要事先於生日當月前綁定會員才能順利領券，兌換前也別忘了先確認門市適用範圍與票券期限，才能順利享有這些專屬好康。

▲善用各大品牌的壽星專屬回饋，不需花費大筆預算也能為自己安排完美的慶生行程。

壽星生日優惠總整理（實際優惠以現場為準）

手搖飲品類

大茗本位製茶堂：消費任一飲品贈送酪梨奶蓋冬瓜露

鮮茶道：當月壽星免費送琥珀紅茶。

珍煮丹：當月壽星贈專屬買一送一券一張

天仁釀茶所：任選飲品買一送一

茶聚：香片釀梅氣泡飲買一送一

御前上茶：任意飲品消費即贈抹茶生乳卷

西點零嘴類

Beard Papa’s：單筆消費泡芙類商品兩顆送日式泡芙一顆

Semeur聖娜：贈大杯特選美式咖啡免費兌換券

阿仁牛軋餅：生日當月超值包買一送一

洪瑞珍：免費贈送三明治一個

DONQ：生日月出示證件與App扣1點免費兌換高級吐司一包（消費滿100元累計1點）

樂天皇朝：生日禮贈送壽星小籠包一份共六顆（豆沙口味）

主餐與餐飲類

小時厚牛排：生日禮排餐10選1（限內用）

森森燒肉：贈送永森花肉品乙份

大師兄銷魂麵舖：298元內套餐買一送一，與免費領取快煮乾拌麵一包

丸亀製麺：買炸物享中碗豆皮烏龍麵買一送一

涓豆腐：內用即贈送一份炸雞

爭鮮：贈送鮭魚三味一份（黑盤60元）

裕珍馨：贈100元折價券（無低消）





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