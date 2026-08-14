週末逛松菸市集！超過100攤「蛋殼祭」手作小物市集，50元就能動手DIY。

編輯 鄭雅之 表示：週末就到松菸逛文青市集去！

週末就到松菸逛室內手作市集！超有溫度的工藝展覽「蛋殼祭」於松山文創園區3號倉庫隆重登場。這次活動號召超過100組國內外職人與設計品牌，打造近百個獨立展覽空間，更推出最低50元起的超佛心手作體驗，帶領大家探索生活美學的不同面貌。



▲台北文創市集蛋殼祭吸引滿滿逛展人潮，松山文創園區3號倉庫集結超過100組國內外工藝職人與原創品牌，展現多元豐富的手作質感與生活美學風格。

▲蛋殼祭現場推出豐富手作體驗活動，透過造型俏皮的陶藝花器作品，讓民眾近距離探索陶藝創作樂趣，感受獨一無二的手作藝術魅力。





翻轉台灣街景與在地人情味靈感

展覽以「市井狂想」與「藝術百態」為核心，把台灣獨特的街頭風景、菜市場文化以及濃濃的人情味轉化成創作題材。每一件別出心裁的作品，都蘊含著創作者對歲月的累積與生活的體悟，讓前來逛展的民眾能在日常瑣事中發現意想不到的驚喜與感動。



▲蛋殼祭現場提供近距離創作者交流體驗，民眾可以在展位前親自挑選精緻手作飾品與生活小物，感受工藝職人精心淬鍊的溫度與創作魅力。





親手挑戰陶藝與金工體驗樂趣

最讓人期待的是現場有半數以上的攤位設有互動環節，打破傳統展覽只能遠觀的距離感。大家可以近距離與職人交流，親自嘗試「陶藝」、「木工」、「金工」、「皮革」、「編織」與「羊毛氈」等豐富體驗，用50元起的小資價格就能把獨一無二的手作藝術品帶回家保存。



▲蛋殼祭現場規劃多款超佛心手作DIY體驗，只要銅板價就能體驗製作療癒可愛的煎蛋造型配件與生活小物，輕鬆感受手作樂趣。





在漫步中感受靈感破殼而出的溫度

在科技發展快速的年代，職人純手工打造的溫度更加動人。蛋殼祭期盼讓更多隱藏版創作者被看見，8月14日至8月16日不妨安排一趟文青小旅行，親自走進松山文創園區，感受靈感破殼而出的喜悅，享受充滿手作溫度與在地風情的週末美好時光。



▲蛋殼祭集結各式工藝職人與服飾配件品牌，民眾可以在豐富的展示空間中挑選質感服飾與精美飾品，親自探索多元的生活美學靈感。

▲蛋殼祭提供多樣化手作體驗，民眾可以親自挑戰精緻的蠟線編織戒指DIY，打造專屬自己的飾品，享受手作樂趣與生活美學。

蛋殼祭：市井狂想與藝術百態 活動資訊

活動地點，台北松山文創園區3號倉庫

活動日期，2026年8月14日至8月16日

開放時間，8月14日與8月15日為10點30分至18點30分，8月16日為10點30分至18點00分





票價資訊

單人票：NT$200（含50元體驗券）

學生／優待票：NT$120（含50元體驗券，需憑證）

優待與免票：年滿65歲以上長者、身心障礙者及必要陪伴者憑證購優待票；未滿7歲或身高120公分以下兒童免費入場。

體驗優惠，現場超過半數攤位提供互動體驗，最低費用只要50元起





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