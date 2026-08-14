拆開就被親友搶光！起士公爵中秋推出濃蛋捲，爆餡乳酪搭配北港花生鹹甜交織。

今年中秋伴手禮有了全新選擇！資深編輯李維唐表示，起士公爵將16年乳酪工藝融入經典蛋捲，搭配獲金馬獎肯定的金磚費雪禮盒，打造兼具視覺與味的節慶首選。

每逢中秋節前夕，最讓人苦惱的莫過於挑選一份能送進心坎裡的伴手禮。今年客廳裡的甜點桌有了新選擇，深耕乳酪蛋糕16年的起士公爵，首度將靈魂乳酪工藝延伸至經典蛋捲，驚喜推出全新濃蛋捲。不同於傳統蛋捲的單一風味，這款甜點從脆餅外皮到內裡餡料都交織著濃郁乳酪香。搭配每年熱銷的法式費雪禮盒，讓人一拆開包裝就迫不及待想嘗上一口，為節慶聚會增添不少歡樂話題。

▲起士公爵推出中秋全新「濃蛋捲」禮盒，嚴選100%紐西蘭天然奶油與精選食材，呈現純粹乳酪與乳酪花生兩款豐厚風味。 圖／起士公爵提供；窩客島編輯李維唐整理



零棕櫚油與天然奶油烘焙！薄脆輕酥咬出滿口香濃乳香

這款濃蛋捲好吃的秘密，藏在對食材與製程的堅持裡。品牌堅持不使用棕櫚油，嚴選100%紐西蘭天然牧場奶油。少了厚重油脂的負擔，烘焙時奶油自然產生的焦糖化香氣被完整保留下來。輕輕咬下一口，最先襲來的是薄脆輕酥的餅皮口感，隨後濃郁的乳酪香氣在舌尖緩緩蔓延，與蛋香及天然奶油香層層交融，尾韻留下細緻優雅的乳香，呈現外酥內濃的豐富層次。

▲起士公爵首度將16年乳酪工藝帶入蛋捲，外層脆餅與內部餡料皆帶有濃郁乳酪香氣，打造薄脆輕酥又極具層次的口感體驗。 圖／起士公爵提供；窩客島編輯李維唐整理

純粹乳酪搭配雲林北港花生醬！鹹甜交織征服全家人的味蕾

為了滿足不同的口味偏好，今年中秋特別準備了兩款風味特色鮮明的品項。「純粹乳酪濃蛋捲」走的是極致濃醇路線，餅皮的酥香與內餡的濃郁一輕一重，由外到內展現乳酪風味的堆疊；「乳酪花生濃蛋捲」則特別選用雲林北港花生醬，讓花生的醇厚香氣與乳酪微鹹的滋味在口中交會，鹹甜交織的獨特口感特別耐吃，不論是搭配清茶或咖啡都非常合適。

▲起士公爵「乳酪花生濃蛋捲」特別嚴選雲林北港花生醬，讓濃郁花生香與鹹香乳酪在口中交織出完美的鹹甜風味。 圖／起士公爵提供；窩客島編輯李維唐整理



金馬獎指定法式費雪同步登場！黃金萬兩金磚造型討喜又大方

陪伴大家度過無數節慶的經典費雪禮盒，今年也沒有缺席。源自法國金融街的經典法式甜點，有著吸睛的金磚外型，口感外微酥、內柔潤，放涼後依然維持滑順不乾口。這款甜點曾獲得金馬獎指定甜點、國際A.A.無添加美食獎與iTQi米其林食品指南一星獎章等多項榮譽肯定。這次推出口感綿密的「乳酪經典費雪」與帶有台灣土鳳梨酸甜果香的「鳳梨金磚費雪」。禮盒備有5入與8入兩種選擇，其中5入款以「黃金萬兩」金磚造型包裝設計，濃厚的吉祥寓意與搶眼外觀，無論是拜訪親友、企業送禮或家人團聚享用都特別討喜。

▲起士公爵年年熱銷的費雪禮盒推出5入「黃金萬兩」金磚造型包裝，搭配榮獲金馬獎肯定的經典法式糕點，節慶送禮喜氣又討喜。 圖／起士公爵提供；窩客島編輯李維唐整理





起士公爵中秋禮盒新品發表

活動時間： 即日起至中秋節期間（詳情依官網與門市公告為準）

活動內容： 推出全新「濃蛋捲」（純粹乳酪、乳酪花生兩種口味），以及年年暢銷的「費雪禮盒」（乳酪經典、鳳梨金磚兩種口味，提供 5 入「黃金萬兩」與 8 入規格）。

官方網站： https://cheeseduke1.pse.is/9evu5h

品嚐完令人驚艷的中秋話題甜點後，若你還想探索更多今年不能錯過的節慶伴手禮靈感，不妨繼續往下閱讀。

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