利用這次中秋節來場世界旅行吧！Hotel MVSA慕舍酒店推出西班牙風味的油漬起司禮盒和與日本燈燈庵聯名的紫芋黑糖饅頭。起司禮盒選用西班牙國寶級曼切格起司透國職人專業低溫浸漬；黑糖外皮包覆綿密的紫芋內餡，口感還有點酥脆。濃濃異國風情點綴溫馨的佳節。

2026年中秋節有不一樣的質感選擇，Hotel MVSA慕舍酒店擺脫傳統中秋月餅的框架，用世界料理重新定義中秋送禮，結合館內頂級餐飲品牌，將西班牙餐桌上的熱情共享文化與日本茶席中的優雅款待精神揉合入盒，從西班牙國寶級曼切格起司到充滿茶道溫度的黑糖饅頭，為溫馨的中秋佳節送禮文化加入耳目一新的異國風情。

▲另類中秋禮盒選擇！慕舍酒店推出西班牙油漬起司與日式紫芋黑糖饅頭，帶你來一趟舌尖環遊世界。





西班牙國寶級乳酪「油漬起司禮盒」絕美登場

喜歡品酒與精緻小點的饕客絕對不能錯過，由主廚手工製作的西班牙曼切格（Manchego）油漬起司變成為最吸睛的餐桌風景。這款禮盒有兩大特色，一是職人低溫浸漬，嚴選被譽為西班牙國寶級的曼切格起司，以優質橄欖油、百里香與粉紅胡椒等天然香料低溫浸漬熟成，醞釀出圓潤飽滿的乳酪香氣。另一個則是提供清雅香草與深邃松露兩款風味，單純搭佐麵包、堅果，或作為紅白酒的搭檔，都能在家重現西班牙餐桌上迷人的共享時光。



▲由主廚手工製作的西班牙曼切格（Manchego）油漬起司變成為最吸睛的餐桌風景。





燈燈庵「紫芋黑糖饅頭」演繹經典和菓子

Hotel MVSA慕舍酒店攜手知名日料品牌燈燈庵推出紫芋黑糖饅頭禮盒，將日本茶道的溫暖記憶帶入中秋節慶。相傳黑糖饅頭深受茶道千利休喜愛，因因此右又被稱為「利休饅頭」或「大島饅頭」。

燈燈庵延續日本職人的細膩手藝，以香氣濃郁的黑糖外皮包覆香甜綿密的紫芋內餡。烘烤後外層帶著微酥口感，黑糖的焦糖甜香與紫芋天然風味完美交融，入口甜而不膩、層次極為豐富。輕沏一壺熱茶或咖啡，就能細細品味日本待客之道中那份溫柔而細緻的心意。



▲慕舍酒店攜手知名日料品牌燈燈庵推出紫芋黑糖饅頭禮盒，將日本茶道的溫暖記憶帶入中秋節慶。





預購與訂購資訊總整理

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Molino de Urdániz《慕奢心藝》西班牙油漬起司禮盒：香草＋松露雙入組1,680元；香草雙入組1,480元；松露雙入組 1,880元

燈燈庵紫芋黑糖饅頭禮盒（12入裝）：880元 /盒

預購與優惠：

預購期間：即日起～9/5止可即享9折優惠（運費另計）。

取貨期間：9/1～9/25

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2026年來點不同傳統的中秋禮盒

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