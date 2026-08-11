日本「NITORI MALL」海外首發開在圓山！宜得利攜手麗寶2027插旗圓山打造1700坪日系生活地標。

日本連鎖居家品牌宜得利攜手麗寶集團，宣布將日本「NITORI MALL」商場經營模式引進台灣，於台北圓山開發1700坪複合商場，預計2027年3月下旬登場。資深編輯 李維唐 表示，宜得利從傳統單一門市進駐百貨，轉型為掌控整體商場的企劃與營運，結合捷運圓山站的軌道經濟與花博公園人潮，將為大同區注入強大的消費新動能。

台北大同區的生活圈正在悄悄改變。日本知名連鎖居家品牌宜得利家居（NITORI）正式宣布，與麗寶集團展開深度合作，首度將日本在地成熟的「NITORI MALL」商場經營模式引進台灣。這座全新打造的「NITORI MALL 圓山」預計於2027年3月下旬正式亮相。這不僅是宜得利在台灣發展的重要轉折點，也是品牌擺脫過往單純進駐百貨專櫃的傳統框架，一舉跨足商場企劃、招商、營運與管理的全新嘗試。

▲宜得利攜手麗寶集團於台北圓山打造「NITORI MALL 圓山」，外觀示意圖展現約1700坪的複合式商場空間規劃。 圖／宜得利家居提供；窩客島編輯李維唐整理



移植日本15年成熟經驗，宜得利跨足台灣商業設施營運

早在2011年於日本大阪府東大阪市開出第一座商場以來，NITORI MALL就已經在商業設施開發與營運上累積了近15年的深厚底蘊。目前品牌在日本東大阪、相模原、宮崎及枚方等地穩定營運4座商場，完整掌握著商場開發、招商佈局與日常管理的核心能力。在日本的成功經驗中，NITORI MALL習慣以宜得利大型門市作為場域核心，並靈活結合UNIQLO、GU、ABC-MART、大創以及大型連鎖超市等生活品牌，創造出高度便利的一站式生活圈。這次把經驗帶到台灣，宜得利同樣會依據圓山當地的生活形態與消費習慣，精準建立符合需求的品牌組合。

搶攻捷運圓山軌道經濟，1700坪複合生活場域亮點搶先看

「NITORI MALL 圓山」選擇落腳於捷運圓山站周邊，正是看中這裡獨特的交通與人流優勢。圓山捷運站每天都有龐大的轉運通勤族群通過，加上鄰近花博公園所帶來的休閒觀光客，形成非常活絡的消費動能。作為大同區首座大型複合式商業設施，商場整體規劃營運面積約達1700坪，主打「全方位日系居家與機能生活廣場」。商場內規劃超過9成的品牌為日系陣容，涵蓋居家生活、餐飲美食、生活服務及休閒等業種。營運團隊設定開幕首年要達到100萬人次的造訪流量，並衝刺新台幣10億元的年營業額。

▲宜得利家居董事長富田親自出席「NITORI MALL 圓山」正式登台發布會，分享品牌首度在台灣跨足商場營運的重要里程碑。 圖／宜得利家居提供；窩客島編輯李維唐整理

在地開發結合日式企劃，雙強聯手拓展生活服務生態系

這場跨國合作完美融合了麗寶集團在不動產開發、旅宿經營與在地資源的優勢，以及宜得利在日系商場營運上的精細技術。麗寶集團近年持續推動整合式招商，善用國際品牌的營運經驗來提升地產價值，宜得利則負責帶入日本商場企劃與經營核心。宜得利家居董事長富田指出，「NITORI MALL 圓山」是宜得利在台灣邁向新階段的重要基石，期待能透過貼心的商品提案與服務，打造一座受到在地居民長期喜愛的生活據點。

深耕社區帶動消費升級，宜得利逐步佈局台灣商業版圖

「NITORI MALL 圓山」不只是一處購物與用餐的場所，更希望成為周邊居民日常生活不可或缺的質感據點。藉由日本商品、精緻服務與貼心待客文化的注入，商場將為圓山生活圈帶來更具舒適度與便利性的消費選擇。宜得利也特別提到，圓山案只是品牌進入台灣商業設施營運領域的第一步，未來將密切觀察台灣各地的商圈發展與需求，評估更多合作可能性，持續擴大在台灣的營運版圖。

▲宜得利家居與麗寶集團強強聯手，共同展示合作看板，宣布將日本成熟的「NITORI MALL」商場經營模式引進台灣。 圖／宜得利家居提供；窩客島編輯李維唐整理







NITORI MALL 圓山

開幕之期：預計2027年3月下旬開幕

開幕說明：宜得利攜手麗寶集團打造台北大同區首座大型複合式商場，營運面積約1700坪，包含居家生活、餐飲美食、生活服務及休閒等多元業種，且規劃超過9成品牌為日系品牌。