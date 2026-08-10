五星飯店Ｘ頂級保養品牌跨界聯名。台北文華東方酒店攜手法國頂級保養品牌Sisley Paris推出姐妹們最期待的優雅下午茶。

五星級飯店與法國頂級保養品牌聯名推出下午茶，絕對讓姐妹們想要吃起來！以Sisley享負盛名的經典「黑玫瑰彈潤系列」為靈感，由台北文華東方酒店專業團隊規劃，設計出充滿優雅紫調與玫瑰花香的期間限定下午茶套餐，餐點中甜鹹交錯，還贈送Sisley專屬好禮，姐妹們想品嚐公主般的午茶就快來預約吧。

想與閨蜜來一場優雅又奢華的下午茶約會嗎？今年夢幻聯名的重頭戲登場了，法國頂級植物美容品牌Sisley，以品牌享負盛名的經典「黑玫瑰彈潤系列」為靈感，攜手台北文華東方酒店推出期間限定紫耀奇蹟聯名下午茶，把頂級保養品的奢華元素與精緻法式甜品融合，打造兼具視覺、味蕾和肌膚護理的頂級奢華饗宴。

▲台北文華東方酒店攜手Sisley推出期間限定紫耀奇蹟聯名下午茶。





黑玫瑰為靈感打造視覺與味蕾的盛宴

聯名下午茶在視覺與風味都下足工夫甜點主廚團隊汲取Sisley黑玫瑰系列的經典精神，將優雅紫調與玫瑰花香化為一道道細緻的精緻點心。

▲聯名下午茶在視覺與風味都下足工夫甜點主廚團隊汲取Sisley黑玫瑰系列的經典精神。





法式精緻甜點

三層架上堆疊著融入黑玫瑰、黑莓與接骨木花等元素的法式甜點，口感層次豐富，浪漫的紫色調更是夢幻絕美，張張都能拍出時尚大片。

▲黑玫瑰、黑莓與接骨木花等元素的法式甜點，口感層次豐富。

▲浪漫的紫色調更是夢幻絕美，張張都能拍出時尚大片。





奢華精緻鹹點

除了甜點，主廚特別嚴選頂級食材打造多款一口大小的精緻鹹點，搭配剛出爐、外酥內軟的英式司康與特調茶飲，甜鹹交織出無與倫比的法式下午茶。

▲主廚特別嚴選頂級食材打造多款一口大小的精緻鹹點，搭配剛出爐、外酥內軟的英式司康與特調茶飲。

▲甜鹹交織出無與倫比的法式下午茶。





用餐即送Sisley黑玫瑰頂級保養體驗組

喝下午茶還能做保養呢！只要預訂並享用「紫耀奇蹟聯名下午茶」都可以獲得飯店與Sisley準備的專屬好禮。組合中特別收錄了Sisley最具代表性的黑玫瑰系列保養體驗禮（包含黑玫瑰彈潤水凝霜、抗老面膜與精華油等經典商品組合），讓你在午後品嚐美食，回家後還能體驗植物美容學帶來的頂級滋養，由內而外煥發青春璀璨光采。憑隨餐附贈的尊榮體驗券，還可至Sisley專櫃享有專屬肌膚諮詢與額外奢華禮遇喔。

▲預訂並享用「紫耀奇蹟聯名下午茶」都可以獲得飯店與Sisley準備的專屬好禮。





訂位資訊總整理

這套兼具時尚美學與頂級保養的夢幻下午茶採期間限定發售，每天的數量有限，想與姊妹淘一起體驗法式奢華時光的女孩們要提早訂位喔。

活動名稱：SisleyX五星飯店「紫耀奇蹟」黑玫瑰聯名下午茶

活動時間：即日起～9/30

費用：經典下午茶每套1,580元+10% 起





期間限定甜滋滋美味

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