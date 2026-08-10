好丘芒果金萱貝果！白酒熟成愛文芒果乾搭配金萱茶韻，限時快閃88折優惠。

好丘推出盛夏限定「芒果金萱貝果」，選用白酒浸潤熟成愛文芒果乾結合金萱茶香。資深編輯李維唐表示，在地果香與茶韻的精緻結合，極具夏日市場吸引力。

當盛夏的陽光灑落大地，屬於台灣的熱帶果香與溫潤茶韻也在這個季節達到最美好的狀態。深耕在地風味的知名貝果品牌好丘Good Cho’s，再次發揮對食材的敏銳感受力，將當季最具代表性的台灣愛文芒果與淡雅金萱茶相結合，推出全新盛夏限定作品「芒果金萱貝果」，為日常早餐與午後點心時光帶來一抹清爽美好的生活儀式感。

▲好丘全新盛夏限定「芒果金萱貝果」嚴選在地愛文芒果與台灣金萱茶，呈現清爽雙重果茶香。圖／好丘提供；窩客島編輯李維唐整理

白酒熟成愛文芒果乾與金萱茶葉的細膩交織

這款貝果之所以能呈現出豐富且有層次的風味變化，關鍵在於對食材處理的繁複工序。研發團隊特別挑選優質的台灣愛文芒果乾，在製作初期先將果乾浸潤於白酒中進行熟成，這個動作能重新賦予果乾飽滿的水分與彈性，同時鎖住鮮明的果香與自然甘甜。與此同時，研磨後的台灣金萱茶葉被均勻揉入麵團之中，讓茶香在長時間的低溫發酵與精準烘焙過程中慢慢釋放，與麵香完美融合。

▲芒果金萱貝果內餡鋪滿白酒浸潤熟成的愛文芒果乾，果香飽滿且口感豐富。圖／好丘提供；窩客島編輯李維唐整理

從濃郁果香味到淡雅奶香茶韻的舌尖旅程

輕輕咬下一口剛出爐或微溫烘烤過的貝果，第一時間入口的是愛文芒果獨有的酸甜美妙風味，濃郁的果香在口中散開。隨著持續咀嚼，麵體紮實且富含嚼勁的口感隨之展現，接著金萱茶特有的淡雅奶香與清新茶韻從尾韻慢慢浮現，巧妙地承接了果香的甜美，形成一種甘甜而不膩口的完美平衡。全顆貝果堅持不添加任何人工香精，純粹依靠真實果乾與在地茶葉呈現最天然細緻的香氣變化。

▲研磨金萱茶葉揉入麵團烘焙，帶出淡雅奶香與清新茶韻，與微酸芒果乾完美融合。圖／好丘提供；窩客島編輯李維唐整理



全素可食的質感生活美食提案

「芒果金萱貝果」採用全素配方製作（含有微量白酒成分），為追求天然無負擔飲食的族群提供了兼具品質與美味的新選擇。無論是搭配一杯冷泡茶作為夏日早晨的活力來源，或是作為午後工作空檔時的解饞點心，這顆蘊含豐富在地食材精華的貝果，都能用最接地氣的台灣風味帶給人們滿足的味蕾體驗。

8月6日全台開賣與實體門市限時88折優惠活動

想要品嚐這份盛夏限定風味的消費者，自8月6日起即可於全台好丘實體門市及官方網站宅配平台購買，單顆售價為79元。為回饋廣大饕客，好丘特別於實體門市推出限時歡慶活動，自8月6日（四）起至8月13日（四）止，凡於實體門市購買全烘焙品項任選4顆，即可享有88折優惠，讓大家能輕鬆與家人朋友一同分享這份屬於盛夏的極致美味。

▲白酒熟成芒果乾與金萱茶香交織，呈現極致口感與夏日風情。圖／好丘提供；窩客島編輯李維唐整理





好丘《芒果金萱貝果》盛夏新品開賣暨門市歡慶活動

活動時間：2026年8月6日（四）至 8月13日（四）

活動內容：

全新盛夏限定《芒果金萱貝果》全台實體門市與官網宅配同步上市，單顆售價79元。

活動期間於全實體門市購買全烘焙品項，任選4顆即享88折優惠。

販售通路：好丘全台實體門市、好丘官方網站宅配平台

官方網站：https://www.goodchos.com.tw/





品嚐完這款充滿盛夏風情的果茶香貝果後，不妨接著探索更多特別美食與話題新品

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