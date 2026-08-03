台北3間新開酸種麵包推薦！搭捷運藍線一次買到，麵包控要先搶預訂。

酸種麵包想吃要先預訂！台北忠孝東路3間酸種麵包新推薦。編輯 鄭雅之 表示，身為麵包控三間都要吃到！

台北3間新開酸種麵包推薦！近期台北掀起一股酸種麵包熱潮，許多結合歐美風味與在地食材的新店悄悄插旗忠孝東路，從忠孝復興的時髦早午餐，到華山附近的慢工發酵老字號，再到東區巷弄引爆話題的迷你酸種麵包，各具特色的烘焙坊讓麵包控擁有豐富選擇，輕鬆享受充滿小確幸的質感美味日常生活。



▲傳承歐式工藝的「味覺的感動」酸種麵包，外皮酥脆內層彈牙，限時祭出預購8折好康優惠。

▲SBREAD櫃檯展示各式現烤麵包，從經典可頌到酸麵包應有盡有。每天以濃郁麥香縈繞空間，吸引忠孝復興商圈的麵包控前來朝聖。(攝影：鄭雅之)





台北東區不限時酸種麵包早午餐

台北東區的新光三越百貨最近進駐了一間厲害的早午餐店SBREAD，把厲害的歐式麵包和美式三明治風味結合，設計出「開放式三明治、漢堡、經典早餐盤、法式吐司」四大類讓早午餐控可以吃到澎湃餐點。另外，也可以單純到店內購買麵包，SBREAD各式現烤麵包，從經典可頌到酸麵包應有盡有，吸引忠孝復興商圈的麵包控前來朝聖。





SBREAD 店家資訊

地點：新光三越DIAMOND TOWERS 4樓（臺北市大安區忠孝東路三段268號）

營業時間：11:00～18:00（注意14:30～15:00此時段僅現場供應Purebread麵包，不提供內用主餐）。



▲高顏值開放式三明治是網美拍照擔當，選用酸麵包當基底，搭配「明太子煙燻鮭魚」與滑嫩炒蛋，視覺與味覺同時獲得滿足。(攝影：鄭雅之)





華山「味覺的感動」18小時低溫熟成麵包

現代人追求快速卻常忽略了健康，位於台北忠孝東路開了11年的的「味覺的感動」反其道而行，選擇用時間重新定義烘焙。創辦人將德日工藝帶回台灣，嚴選7種自家酵母經過18小時低溫發酵，做出一顆顆安心麵包。如今推出「健康吐司」第二件半價與酸種麵包預購8折優惠，讓人輕鬆品嚐純粹幸福。



詳細介紹：台北酸種麵包推薦！華山「味覺的感動」18小時低溫熟成麵包，第二件半價先吃。





台北麵包 味覺的感動 店家資訊

門市地址：臺北市中正區幸福里忠孝東路二段30號

聯絡電話：0223510909



▲味覺的感動招牌「蕃茄乳酪酸種麵包」酸甜濃郁，外皮酥脆且內層富有彈性，深受養生族喜愛。





東區新開BAKERHOOD有迷你酸種麵包

BAKERHOOD 店家資訊

門市地址：台北市大安區忠孝東路四段216巷27弄3號

營業時間：週一至週六 12:00–20:00

門市電話：02-8771-8519



▲「莓果乳酪酸麵包」使用自養魯邦種與紅酒發酵麵團，包裹四種果乾與濃郁乳酪，清爽微酸超耐吃，深受酸種麵包控喜愛。(攝影：鄭雅之)

▲「火山肉桂捲」、「開心果法式可頌」、「薯泥燻牛穀堡」與「莓果乳酪酸麵包」，一次滿足麵包控對鹹甜風味的極致追求。(攝影：鄭雅之)





話題新美食都要吃到！

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