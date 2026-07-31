搶台灣獨家棒球Monchhichi！Monchhichi中山快閃店21款必買周邊攻略，喬巴聯名款 櫻花款全要。

Monchhichi中山快閃店！中山Monchhichi快閃店必買周邊攻略，編輯鄭亦庭表示：台灣獨家棒球衣Monchhichi要收。

Monchhichi官方快閃店首次來台！由BLACKPINK Lisa、IVE 張員瑛等韓星帶動Ｍ再度牽起熱潮日本經典療癒玩偶 Monchhichi，為歡慶50週年首度在台灣舉辦「Monchhichi Summer Vibe in Taiwan 2026 台灣快閃店」，即日起至8月30日於台北中山站羊空間登場，現場打造Monchhichi夏日玩台灣打卡點，更推出全台獨家限定棒球款玩偶，並將小籠包、珍奶融入周邊，集結超過80款人氣商品、日本同步上市的盲盒，這個暑假快來中山站羊空間帶Monchhichi回家。



▲Monchhichi官方快閃店首次來台！Monchhichi Summer Vibe in Taiwan 2026 台灣快閃店在台北中山站羊空間開幕。(攝影：鄭亦庭)



▲Monchhichi中山快閃店必買周邊！日本同步上市的Monchhichi首款絨毛軟膠盲盒，全系列6款夢幻色Monchhichi必收。(攝影：鄭亦庭)





台灣獨家限定Monchhichi棒球款玩偶必買

▲Monchhichi中山快閃店必買周邊！台灣獨家限定Monchhichi棒球款玩偶，棒球球衣也同步開賣。(攝影：鄭亦庭)





Monchhichi中山快閃店台灣限定周邊推薦

▲Monchhichi中山快閃店必買周邊！台灣限定小籠包、珍奶Monchhichi鑰匙圈超可愛。(攝影：鄭亦庭)





日本同步上市首款絨毛軟膠盲盒、櫻花抹茶Monchhichi

▲Monchhichi中山快閃店必買周邊！日本同步上市櫻花抹茶Monchhichi玩偶、吊飾超可愛。(攝影：鄭亦庭)



▲Monchhichi中山快閃店必買周邊！真人版《ONE PIECE》魯夫、喬巴聯名玩偶、吊飾。(攝影：鄭亦庭)





Monchhichi中山快閃店打卡店、3大贈禮活動

▲Monchhichi中山快閃店也有週末Monchhichi見面會，可以近距離跟Monchhichi合影互動。(攝影：鄭亦庭)



▲Monchhichi中山快閃店也買得到歐美復刻款、藝術家聯名款Monchhichi。(攝影：鄭亦庭)





Monchhichi Summer Vibe in Taiwan 2026 台灣快閃店 活動資訊

Monchhichi Summer Vibe in Taiwan 2026 台灣快閃店 必買周邊推薦

Monchhichi Summer Vibe in Taiwan 2026 台灣快閃店 3大贈禮活動

本次中山站Monchhichi快閃店絕對要搶購全台獨家限定棒球款玩偶，Monchhichi換上印有Taiwan字樣的藍白直條紋棒球衣，背號印上諧音發音的77號，搭配經典絨毛、吸吮奶嘴造型，化身超可愛應援小球員，完美將台灣的棒球應援熱情結合，絕對是台灣鐵粉必收的Monchhichi限定款，現場更同步販售棒球球衣，讓你與Monchhichi穿上同款球衣應援。除了台灣獨家棒球造型，這次Monchhichi快閃店也推出一系列台灣限定周邊，推薦必買 Monchhichi壓克力鑰匙圈，可以看到吃小籠包、拿珍奶、雞排、牛肉麵、薑母鴨的Monchhich超萌模樣，也有台味滿滿的茄芷袋配色Monchhichi環保購物袋、資料夾、紙膠帶，以及復古作業簿磁鐵等台灣限定周邊小物，讓粉絲們台灣專屬周邊帶走。中山快閃店現場開賣日本同步上市的Monchhichi首款絨毛軟膠盲盒「Colorful Fantasy」系列，特別訂製的膚色、繽紛夢幻毛絨色彩，全系列6款含1款隱藏版，現場也有經典款Monchhichi、和風櫻花抹茶款Monchhichi，以及歐美復刻款、藝術家聯名款，甚至有Netflix真人版《ONE PIECE》魯夫、喬巴聯名玩偶，8月15日後更將推出第二波周邊，歐美復刻款、Bebichhichi 動物系列，讓粉絲們想要全部收藏。Monchhichi中山快閃店內外以「Monchhichi 來台灣過暑假」為主題，打造充滿夏日風情的沉浸式拍照場景，包含拿著台灣美食的Monchhichi 立牌、潛水艇合照牆與海邊主題裝飾牆等，週末更有Monchhichi見面會，每天2個時段，只要參與時段有消費，都可近距離跟Monchhichi合影互動，另外，這次特別推出三大「只送不賣」贈禮活動，只要入場消費不限金額，即可免費獲得隨機一張「Monchhichi 遊台灣貼紙」，滿額再送你Monchhichi燈箱扭蛋、追蹤打卡送限定夏日涼扇。活動期間：2026 年7月31日(五)至 8 月 30 日(日)活動地點：羊空間(台北市中山區中山北路二段16巷1號 ，光點台北側門入口)營業時間：週一至週四 12:00–19:00 / 週五至週日 11:00–19:00入場方式：免費入場，採提前線上報名整理券，整理券申請 7 月 23 日起每周四開放申請下周場次；活動最後一週(8月24日至8月30日)改為免整理券自由入場(以官方公告為準)Monchhichi 人偶見面會：8月1日、8月2日、8月15日、8月16日，每日二時段(以官方公告為準)台灣獨家限定棒球款 玩偶(男孩 S) NT$1,100台灣限定棒球球衣NT$1,900台灣美食壓克力鑰匙圈(共5款)NT$250帆布托特包NT$380摺疊環保購物袋(台灣限定茄芷袋配色)NT$380軟磁鐵(營業中／作業簿3款)單個NT$60／NT$50Monchhichi × Netflix《ONE PIECE》喬巴 玩偶(S) NT$1,800《ONE PIECE》魯夫 玩偶(S) NT$1,500《ONE PIECE》喬巴／魯夫 吊飾(SS)單件NT$1,000日本同步上市Colorful Fantasy 吊飾盲盒NT$750／小盒、NT$4,500／中盒日本同步上市抹茶／櫻花款玩偶、吊飾 單件玩偶NT$850／吊飾 NT$7501、消費禮：凡消費即贈，隨機一張Monchhichi 遊台灣景點貼紙(共6款＋雷射版)2、打卡禮：指定假日入店者，FB／IG追蹤＋限動tag ipnjoy，可得一支Monchhichi 扇子(男孩／棒球)3、滿額禮：凡消費滿NT$2,000，可扭扭蛋燈箱蛋一次(男孩／女孩／棒球，共3款)

2026必逛超萌IP暑假台北快閃店

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更多 Monchhichi Summer Vibe in Taiwan 2026 台灣快閃店 照片：

▲Monchhichi中山快閃店帶來一系列Monchhichi吊飾娃娃周邊。(攝影：鄭亦庭)



▲Monchhichi中山快閃店必買周邊！台灣限定茄芷袋配色Monchhichi環保購物袋。(攝影：鄭亦庭)

▲Monchhichi中山快閃店打卡點！以Monchhichi來台灣過暑假為主題，打造各種夏日打卡點。(攝影：鄭亦庭)



▲Monchhichi中山快閃店必買周邊！台灣限定復古作業簿磁鐵，鐵粉必收。(攝影：鄭亦庭)

▲Monchhichi中山快閃店3大贈禮活動！消費禮、滿額禮、打卡禮送你Monchhichi貼紙、燈箱與涼扇。(攝影：鄭亦庭)

