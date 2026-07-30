北投人搶先吃！Popeyes美式炸雞8月3日進駐石牌商圈，滿百抽免費雞腿堡。

Popeyes炸雞8月3日進駐石牌商圈。資深編輯李維唐表示，此次鎖定榮總周圍人潮，引進道地美式風味，並祭出滿額抽雞腿堡優惠，勢必在北投區掀起一波排隊熱潮與話題。

全球知名潮流炸雞品牌Popeyes積極拓展台灣速食市場版圖，宣布將於8月3日正式進駐台北市北投區。全新落成的石牌店精準插旗生活機能極佳的榮總商圈與石牌生活圈，致力於提供在地居民，周邊學校學生，上班族以及辛勞的醫護人員一個全新且道地的餐飲選擇，將路易斯安那州的靈魂風味完美呈現於大眾眼前。

▲Popeyes門市亮眼鮮明的橘色美式風格外觀與活潑明亮的室內點餐空間。 圖／Popeyes提供；窩客島編輯李維唐整理



獨家香料醃漬工法，原汁原味重現美式經典

該品牌自登台以來便以獨門的路易斯安那香料配方聞名，搭配精確掌控溫度的酥脆炸粉技術，打造出外皮金黃酥脆且肉質鮮嫩多汁的極致口感。此次將分店設立於人潮熱絡的石牌核心地帶，期望能讓更多饕客在忙碌的日常生活中，輕鬆品嚐到熱騰騰的道地美式炸雞，藉此深耕在地生活商圈並建立穩固的顧客關係。

開幕首日百人限定，輪盤抽獎免費帶走熱銷漢堡

為了回饋廣大消費者的熱烈期盼，品牌特別規劃了連續7天的專屬限定活動。在8月3日開幕當天，搶得先機的前100名顧客只要單筆消費滿100元，即可獲得參與開幕大輪盤的專屬資格。現場備有多項驚喜大獎，幸運兒有機會直接將招牌雞腿堡，酥脆炸雞以及各項餐點買一送一的超值好禮免費帶回家，勢必將引發一波搶排熱潮。

▲Popeyes招牌爽脆炸雞堡搭配香酥薯條與冷飲，呈現極致誘人的道地美式風味組合。 圖／Popeyes提供；窩客島編輯李維唐整理

首週消費滿額即贈，現金折價券限量回饋在地客

向隅首日活動的民眾依然能享有豐厚回饋，自8月3日起至8月9日的新店開幕期間，凡於店內單筆消費滿200元，即可直接獲贈50元折價券。透過最實質的現金折價回饋支持者，數量有限送完為止，期盼藉由這波強檔活動吸引更多人潮親臨體驗，讓石牌店成為周邊社區民眾相聚與享受美食的首選據點。







Popeyes石牌店開幕限定優惠活動

活動時間：8月3日至8月9日

活動內容：8月3日開幕首日前100位消費滿100元即可參加開幕大輪盤，有機會獲得雞腿堡與買一送一等好禮，8月3日至8月9日單筆消費滿200元送50元折價券。





除了這間全新開幕的熱門餐廳，台北還有很多不可以錯過的新美食

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