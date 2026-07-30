8月超商手搖省錢術！7ELEVEN咖啡寄杯半價、麥當勞買1送1，優惠懶人包。

2026盛夏抗漲大戰開打，各大餐飲與超商紛紛推出買1送1與破盤優惠。資深編輯李維唐表示，今年業者不再單純打價格戰，而是透過數位會員提供高CP值餐點，讓民眾能輕鬆省荷包。

想搶便宜先看這裡，大家最愛的速食品牌火力全開。麥當勞全球版APP即日起至8月2日推出限時福利，手機點餐滿150元送中薯，買超值全餐送4塊麥克雞塊，金選美式與無糖綠茶更有買1送1，1杯最低只要20元。拿坡里披薩與炸雞自7月21日至7月31日推出夏日狂歡季，大披薩搭6塊炸雞直接下殺199元，加價100元還能升級金賞烏魚子等特殊口味。肯德基主打隱藏版優惠代碼，結帳報出5碼數字，例如16377可用369元吃到花生熔岩卡啦雞腿堡加原味蛋撻組合，特定會員還能用66元爽嗑2顆蛋撻配冰奶茶。摩斯漢堡則在8月推大杯冰紅茶買35送35與咖啡買10送10，平日漢堡套餐79元起，錯過就太可惜了。



▲「麥當勞APP全球版」領取限定優惠券，人氣餐點「大薯」買一送一超划算，用銅板價就能輕鬆享受美味小確幸。

8月飲料超商好康「7-ELEVEN咖啡寄杯與大苑子荔枝冰茶集點」

天氣這麼熱，沒喝飲料根本活不下去。7-ELEVEN在7月28日至8月1日推出特選美式、拿鐵與冰淇淋紅茶買2送2，大杯美式寄杯7杯只要255元，平均1杯不到32元。萊爾富推出大杯特濃美式買30送30，限時5天連農心安城湯麵與巧克力雪糕都買1送1。OK超商直接祭出莊園美式大杯買10送10，全家棉花糖巧克力飲單杯特價39元。手搖飲方面，大苑子推出台中太平黑葉荔枝新品，參加APP集點有機會免費喝或享有買1送1。CoCo都可選在星期3好友日推出粉角檸檬冬瓜買1送1，2杯只要65元，TEATOP與黑沃咖啡也有指定飲品買1送1，每天換著喝也不傷錢包。



▲7-ELEVEN在7月28日至8月1日推出特選美式、拿鐵與冰淇淋紅茶買2送2 / 資料畫面。（攝影：張人尹）

8月餐廳飯店促銷「高雄福華龍蝦免費吃與薄多義披薩買1送1」

慶祝父親節與七夕情人節不想花大錢，看這幾家就對了。高雄福華大飯店麗香苑自助餐廳在8月7日至8月9日，推出8人同行直接送1尾清蒸蒜蓉波士頓龍蝦，16人就送2尾，30樓火鍋餐廳假日點海陸餐也有活體波士頓龍蝦買1送1。台北遠東香格里拉遠東Cafe自助餐廳則推平日4人同行1人免費，父親節當天還加碼黑胡椒牛小排。連鎖餐廳同樣超有誠意，薄多義外帶夏威夷披薩買1送1，FRIDAYS信義店獨家推半份炭烤豬肋排買1送1，NENE Chicken單點薯條送同口味薯條，酷聖石桶裝冰淇淋買1送1，21風味館憑熟客券享指定品項買1送1。

8月夏日美食省錢攻略「善用數位點餐與會員福利放大消費價值」

想要把這些好康發揮到最大價值，關鍵就在於善用手機APP與會員功能。現在店家都把折扣放在自家平台上，像是麥當勞APP的專屬優惠券、超商的跨店寄杯，或是手搖飲的集點活動，只要動動手指就能輕鬆把錢省下來。不過大家在衝去消費之前，一定要特別注意活動時間與門市限制，有些折扣可能不包含特定門市，或是限定線上點餐與指定電子支付才能使用。只要掌握好優惠規則，這個夏天你就能吃得澎湃又開心。



▲大苑子推出台中太平黑葉荔枝新品，參加APP集點有機會免費喝或享有買1送1

▲CoCo粉角檸檬冬瓜買1送1（2杯65元），粉角職人拿鐵或生椰職人拿鐵買1送1。





麥當勞全球版APP限時優惠

活動時間：即日起至8月2日

活動內容：手機點餐滿150元送中薯1份，買超值全餐送4塊麥克雞塊，金選美式咖啡與無糖綠茶買1送1。

拿坡里夏日狂歡季

活動時間：7月21日至7月31日

活動內容：大披薩加6塊炸雞特價199元，加價100元可升級金賞烏魚子或開運花生嫩雞等特殊口味披薩。

肯德基父親節與情人節神級代碼優惠

活動時間：2026年8月活動期間

活動內容：輸入代碼16377享369元組合餐，代碼16496享355元青花椒卡啦脆雞餐，代碼16413享飲料2杯38元，特定會員66元享2顆蛋撻加冰奶茶。

摩斯漢堡8月寄杯與套餐優惠

活動時間：2026年8月活動期間

活動內容：大杯冰紅茶買35送35，中杯摩斯咖啡買10送10，8月3日至8月7日咖哩雞腿珍珠堡加冰紅茶特價149元。

7-ELEVEN夏日咖啡與寄杯優惠

活動時間：7月28日至8月1日

活動內容：特選美式、拿鐵及冰淇淋紅茶買2送2，大杯美式7杯255元，大杯拿鐵7杯310元。

萊爾富大杯特濃美式與拿鐵優惠

活動時間：2026年8月活動期間

活動內容：大杯特濃美式與拿鐵買30送30，指定限時5天安城湯麵與巧克力雪糕買1送1。

大苑子黑葉荔枝季APP集點

活動時間：2026年8月活動期間

活動內容：推出黑葉荔枝葡萄雪沙與黑葉荔枝冰茶，參與APP集點可享新品免費喝或買1送1。

高雄福華大飯店父親節龍蝦企劃

活動時間：8月7日至8月9日

活動內容：麗香苑8人以上同行送清蒸蒜蓉波士頓龍蝦1尾，16人送2尾。30樓火鍋餐廳假日海陸餐享活體波士頓龍蝦買1送1。

薄多義與FRIDAYS連鎖餐廳夏日折扣

活動時間：2026年8月活動期間|

活動內容：薄多義外帶夏威夷披薩買1送1，FRIDAYS信義店限定半份炭烤豬肋排買1送1，酷聖石桶裝冰淇淋買1送1。

CoCo都可星期3好友日買1送1

活動時間：2026年8月每週三

活動內容：粉角檸檬冬瓜買1送1（2杯65元），粉角職人拿鐵或生椰職人拿鐵買1送1。

TEATOP、悠畝與黑沃咖啡買1送1

活動時間：2026年8月活動期間

活動內容：TEATOP提供APP冬瓜青茶買1送1，悠畝與黑沃咖啡各自推出指定人氣飲品買1送1。