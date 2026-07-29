一次開箱高雄港景與墾丁山海！然一酒店攜手華泰瑞苑首度聯賣，限時優惠搶先看。

想一次開箱高雄港景與墾丁海景，萬豪旗下雙頂級品牌首度推出聯賣優惠。資深編輯李維唐表示，這次專案含早餐與5000萬豪點數，是今年下半年極具高性價比的奢華渡假首選。

當盛夏的光芒逐漸褪去，秋意的涼爽與歲末的溫馨悄然接續，一趟能放慢步調、深度感受土地與美學的南方旅程，往往是許多旅人在規劃度假時的夢幻選擇。台灣南部的旅宿體驗在今年迎來了令人耳目一新的跨界合作。坐落於高雄亞洲新灣區的THE AMNIS然一酒店，為萬豪國際集團在全台首家引進的頂級品牌The Luxury Collection，此次特別攜手隱身於墾丁國家公園山林中的華泰瑞苑，兩大奢華品牌首度聯名推出住房活動，引領旅人展開一段橫跨港灣與秘境的雙城度假之旅。

▲THE AMNIS然一酒店攜手華泰瑞苑推出「南境漫旅・雙城聯賣」住房專案。圖／然一酒店、華泰瑞苑提供；窩客島整理



港灣美學與城市藝術的微醺時光：高雄然一酒店的靜謐角落

旅程的第一站從港都高雄開啟。THE AMNIS然一酒店以水為設計靈感，將這座城市特有的海洋氣息與光影流動巧妙地帶入建築與內部空間中。走進飯店內部，彷彿踏入一座藝術展館，旅人可以在這裡沉澱繁雜的心情。專案安排入住每層樓僅有一間的御心侶驛港景房，房間透過獨特的角窗設計，將高雄港的繁忙船隻與璀璨的城市天際線完美捕捉。清晨時分，前往位於28樓的高樓層雲垂樓享用早餐，伴隨著灑落港灣的晨光，開啟美好的一天。每日下午時段，飯店更特別安排了美濃客家擂茶與台灣花生冰淇淋捲的DIY手作體驗，讓旅人能在手作樂趣中深刻感受在地文化。此外，透過串連周邊的金馬賓館當代美術館與港灣景點，旅人能以極具質感的視角重新認識高雄這座充滿生命力的水岸都市。

▲然一酒店28樓「雲垂樓」坐擁開闊城市景觀，賓客可伴隨晨光悠然享用早餐，展開愜意的一天。圖／然一酒店提供；窩客島整理

遠離喧囂的山海自然派對：華泰瑞苑的低碳綠意生活

順著南台灣的海岸線繼續向南延伸，景色轉變為墾丁國家公園的綠意山林。作為南台灣首家加入萬豪國際集團Design Hotels陣容的度假飯店，華泰瑞苑背靠雄偉的大尖山，前方則遠眺開闊的大灣海景。這裡沒有繁華街市的吵雜，只有恆春半島的溫暖陽光與清爽季風。入住海景客房的旅人，可以在大片落地窗旁靜靜觀賞山海隨著光線變幻的景致。飯店內部以與自然共處為設計理念，設施皆融入青山綠意間，讓賓客能盡情悠游於湛藍池畔。餐飲方面則主打在地食材與低碳飲食，配上豐富的生態導覽體驗，引領旅人從餐桌走進自然，感受國境之南最純粹的風土魅力。

▲海景客房是最受歡迎的房型之一，透過落地窗欣賞海天相連的壯麗景色，盡享愜意時光。圖／華泰瑞苑提供；窩客島整理



雙城聯賣專案細節：限時預訂與優惠亮點整理

這項名稱為南境漫旅雙城聯賣的限定住房專案，於2026年8月3日至2026/8/12展開為期10天的限時銷售。適用入住日期則相當寬裕，從2026年8月3日一直延續至2026年12/29，非常適合規劃夏日尾聲、初秋慢旅或是歲末小旅行。專案價格自15,499元起，內容包含高雄THE AMNIS然一酒店御心侶驛港景房住宿一晚（含雙人早餐），以及墾丁華泰瑞苑海景客房住宿一晚（含雙人早餐），並且額外加贈5,000點萬豪旅享家會員點數。專案首晚住宿更可累積萬豪旅享家積分與房晚。旅人不必再為選擇城市藝術還是自然山海而猶豫不決，透過一次預訂就能輕鬆擁有雙重頂級住宿饗宴。

▲華泰瑞苑早餐一直以來受到住客好評，多樣主餐選擇以及套餐式服務，讓早晨時光變得更chill。圖／華泰瑞苑提供；窩客島整理

▲每日下午4至5時，房客可體驗美濃客家擂茶或台灣花生冰淇淋捲，在親手製作中感受地方飲食文化。圖／然一酒店提供；窩客島整理





南境漫旅・雙城聯賣 住房專案

活動時間：

銷售日期：2026/8/3起至2026/8/12止（限時10日）

入住日期：2026/8/3起至2026/12/29止

活動內容

專案價格：NT$15,499起

高雄THE AMNIS然一酒店「御心侶驛港景房」住宿1晚（含兩客早餐）

墾丁華泰瑞苑「海景客房」住宿1晚（含兩客早餐）

加贈5,000點萬豪旅享家會員點數

首晚入住可累積萬豪旅享家積分與房晚





高雄THE AMNIS然一酒店

地址：高雄市前鎮區（亞洲新灣區）

訂房專線：(07) 973-0111

訂房連結：https://the-amnis.com/southescape

官方網站：https://www.theamnistlc.com/

墾丁華泰瑞苑 GLORIA MANOR

地址：屏東縣恆春鎮（墾丁國家公園內）

訂房專線：(08) 886-3666

訂房連結：https://reurl.cc/4Yym7Y

官方網站：https://www.gloriamanor.com/

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