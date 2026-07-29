林口亞昕福朋喜來登古法紅土鹹蛋黃蛋黃酥禮盒制霸飯店市場，早鳥9折優惠全攻略。

月餅和蛋黃酥大戰總是在中秋節前夕展開，林口亞昕福朋喜來登今年推出動福鴨蛋利用古法製成的昕月映福蛋黃酥禮盒，蛋黃鹹香逼人，外皮鹹甜美味、禮盒包裝沈穩典雅，這顆蛋黃酥讓人越看越想要咬一口，完美的蛋黃酥完勝啊！

又快到了親友團聚賞月的中秋節，最讓人期待就是月餅、蛋黃酥大戰，今年絕對不能錯過的飯店級的經典美味當然就是林口亞昕福朋喜來登的昕月映福中秋禮盒，延續傳統工藝，為大家帶來口感更細膩、風味更深刻的經典蛋黃酥體驗。

屏東動福鴨與古法製成極致美味

「動福鴨」是指符合標準及以人道與友善環境方式飼養的蛋鴨，產出的蛋則稱為動福鴨蛋，今年林口亞昕福朋喜來登推出的中秋「昕月映福禮盒」中的蛋黃酥就是堅持手工古法及選用來自屏東動福鴨的優質蛋黃製成，香氣四溢、油潤鹹香，就是每顆蛋黃酥的精華所在。

內餡烏豆沙也很講究，慢工熬煮讓質地細滑綿密、豆香濃郁，重點甜而不膩很符合時下飲食習慣。外皮「酥、鬆、化口」充滿層次感，甜鹹交織香氣十足。



▲蛋黃酥就是堅持手工古法及選用來自屏東動福鴨的優質蛋黃製成。





絕美包裝蘊藏團聚圓滿好寓意

除了口感品質極高外，外包裝質感更展現「昕月映福」中秋禮盒的品味，外盒以藏藍色作為主調，描繪出中秋夜晚特有的靜謐與優雅氛圍，禮盒上方則運用流動的金色月光貫穿其中，堆疊出福氣層層蔓延的視覺層次，高懸的滿月呼應了蛋黃酥圓潤飽滿的外觀，期待傳遞闔家團圓、共享美好時光的寓意。



▲外盒以藏藍色作為主調，描繪出中秋夜晚特有的靜謐與優雅氛圍。





早鳥預購優惠與販售資訊總整理

商品內容：每盒 6 顆裝（純手工蛋黃酥）

售價：890 元

預訂期間：即日起～9/25（數量有限，售完為止）

早鳥優惠：即日起～8/25前完成預購手續，可享9折優惠

提貨日期：9/12起開放提貨





2026中秋節禮盒大盤點

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