回味童年投幣歲月！LEGO全新「咚奇剛街機樂高」真能拉桿操作，連鐵鎚、梯子都神還原

看到那個梯子跟鐵錘童年回憶就全回來啦！編輯王瀅瀅表示，身為瑪利歐鐵粉絕對必收的吧。

在3C產品尚未普及的年代，許多人的童年與青春歲月，總是圍繞著街角遊戲店裡那一台台發出耀眼光芒與電子音效的大型機台。當時只要口袋裡有幾枚硬幣，就能在緊湊的節奏中獲得無與倫比的快樂。而其中的經典機台遊戲之一，莫過於一款大猩猩不停躲避木桶、向上攀爬的經典關卡。如今，樂高特別針對大人玩家推出了全新「LEGO® Super Mario™ 72051咚奇剛 街機遊戲」拼砌盒組，讓大家能夠親手組裝這座承載著滿滿懷舊情懷的復古裝飾品，再次重溫當年站在機台前熱血沸騰的歡樂時光。

▲全新樂高咚奇剛街機遊戲盒組帶領玩家穿越時空，重現街頭遊戲店裡投幣遊玩的懷舊回憶。

鐵鎚、梯子都在！擺在桌上帥到像把遊樂場搬進房

這款備受期待的盒組一共包含1,367個樂高零件，組裝完成後的尺寸高逾39公分、寬逾27公分、深逾15公分，無論是擺放在家庭辦公室、展示架還是遊戲室，都能瞬間為空間增添獨特的復古氛圍。模型不僅忠實還原了跳躍人、咚奇剛與淑女等核心角色，更精細重現了鷹架、梯子和鐵鎚等經典關卡細節，擺在房間裡隨手一拍都超有質感。

▲機台上層重現咚奇剛發怒投桶與淑女呼救的經典像素畫面，充滿懷舊細節。

真能拉桿丟木桶！工作累了就動手跳躍閃避超療癒

最有趣的莫過於其內建的巧妙機械裝置，玩家只需拉動控制桿，就能像咚奇剛一樣一次放出1個木桶，總共配備多達21個木桶可供循環發射；同時還能透過搖桿操控跳躍人移動，並按下按鈕讓他跳過滾動的木桶，完美再現當年跳躍與閃避的互動樂趣。

▲雙手實際操作搖桿與按鈕，親自體驗操控跳躍人閃避滾動木桶的互動樂趣。

此外，拼砌時還能搭配LEGO Builder應用程式，透過3D模型縮放與旋轉說明輕鬆追蹤進度，在動手過程中享受正念充電的放鬆時光。這款值得收藏的電玩主題盒組，無論是犒賞自己或是送給喜愛超級瑪利歐與復古遊戲機台的大人粉絲都非常適合。

▲機身側邊設有精巧的木桶投入口，方便玩家補充木桶進行循環發射。

▲造型精緻復古的街機模型，隨手擺放在房間或工作室角落都是超有質感的生活裝飾。

商品預計於2026年8月1日上午11點正式開賣，有興趣的朋友趕緊筆記下來，可別錯過入手的好時機了！

商品資訊 商品名稱： LEGO® Super Mario™ 72051 咚奇剛 街機遊戲（Donkey Kong™ Arcade）

零件數量： 1,367片

成品尺寸： 高逾39公分、寬逾27公分、深逾15公分

官方建議售價：NT$ 6,499

發售日期： 2026年8月1日 11:00正式開賣



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