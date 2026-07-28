手搖飲控必看！一沐日推出牡丹奶香糖紀念鐵盒，加碼抽iPhone 17 Pro優惠全攻略。

知名手搖品牌一沐日歡慶14週年，特別打造牡丹奶香糖紀念鐵盒與限定茶飲。資深編輯李維唐表示，本次品牌將傳統辦桌與牡丹花香融入手搖文化，不僅勾起跨世代共同回憶，更透過抽iPhone 17 Pro等驚喜好禮，成功創造強大的生活話題與收藏價值。

每天午後犒賞自己一杯香濃的手搖茶，早已成為許多台灣人在忙碌日常裡不可或缺的療癒時光。深耕在地茶飲多年的知名品牌一沐日迎來14週年慶，這次特別將這份陪伴大家許久的生活茶香，轉化成滿滿溫度的台式慶生儀式感，邀請所有喜愛手搖飲的茶友們一起分享這份熱鬧與喜悅。

▲一沐日14週年推出牡丹綻放款與週年紀念款兩款紀念鐵盒，搭配特調茶飲呈現滿滿台式慶生儀式感。圖／一沐日提供；窩客島編輯李維唐整理



從生活茶道出發的14年手搖陪伴

時間回到2012年一沐日剛成立的時候，品牌名稱靈感其實取自英文A nice holiday，意思就是希望大家在喝下一口茶的瞬間，就能感受到像在過放假日一樣的輕鬆與自在。這些年來一沐日始終堅持茶道精神，不斷把台灣在地的優質茶底和各種創意配料結合在一起，研發出許多喝過就會上癮的經典口味，讓喝茶不再只是解渴，而是變成本地生活裡最自然也最美好的情感連結。

▲手拿限定紀念鐵盒與招牌茶飲於門市前合照，展現14週年歡慶氣氛。圖／一沐日提供；窩客島編輯李維唐整理

牡丹花香與台式辦桌美學的周年限定禮盒

這次迎接14週年的大日子，品牌特別挑選優雅的牡丹花作為主角，打造出全新的牡丹奶香糖紀念鐵盒與限定茶飲。在台灣人的共同回憶裡，過生日除了要有生日蛋糕之外，準備一包糖果分享給親朋好友更是不可或缺的經典儀式。這次的紀念鐵盒一共推出兩款精美設計，其中牡丹綻放款採用典雅的柔和綠色配上盛放花朵，看起來就像一份高雅的花禮；而週年紀念款則是把台灣傳統流水席的辦桌文化搬上盒面，加入了歡樂的舞獅，象徵富貴的牡丹與壽桃，還有滿桌豐盛美味的辦桌菜，勾勒出大家最熟悉的熱鬧在地生活畫面。盒子裡頭裝著的花香糖更濃縮了品牌14年來的感謝，讓人一口吃下滿嘴留香。

▲精美的台式辦桌風格鐵盒與消暑手搖茶，成為手搖控必收藏的週年紀念品。圖／一沐日提供；窩客島編輯李維唐整理



歡慶活動開跑與限量好禮隨機抽

想要親自收藏這款精美紀念鐵盒的朋友們，只要在7月28日至8月31日這段期間，透過Uber Eats點購14週年紀念組合的三杯飲料，就可以用199元的甜甜加價購帶回家。如果想直接購買，蝦皮購物商城也同步開放每盒250元的單盒販售。更令人驚喜的是，在全台限量15000盒的鐵盒當中，品牌悄悄藏入了100盒驚喜好禮，準備了整整100個中獎名額要送給幸運兒。獎項包含了飲品兌換券，品牌專屬週邊商品，Stanley聯名杯，還有AirPods Pro和iPad等超熱門3C大獎，最大獎甚至有機會把iPhone 17 Pro直接抽回家。每次打開鐵盒都像在開盲盒一樣令人期待，快趁著活動期間一起來碰碰運氣。

▲擺放於櫃檯的牡丹奶香糖紀念鐵盒與限定茶飲組合，展現在地茶文化與復古美學。圖／一沐日提供；窩客島編輯李維唐整理





一沐日14週年生日限定活動

活動時間：2026年7月28日至2026年8月31日

活動內容：

購買Uber Eats「14週年紀念組合」（三杯飲料），即可加價199元收藏限量「牡丹奶香糖紀念鐵盒」。

蝦皮購物同步開放單盒販售，每盒250元。

全台限量15000盒紀念鐵盒中，隨機藏有100盒驚喜好禮，包含iPhone 17 Pro、iPad、AirPods Pro、Stanley聯名杯、飲料兌換券及品牌周邊等100個中獎名額。





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