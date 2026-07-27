把布丁夾到漢堡裡超狂！樂檸漢堡雞蛋布丁牛堡4款新品，漢堡控來挑戰。

編輯 鄭雅之 表示：雞蛋布丁夾到漢堡裡是哪招，鹹鹹甜甜的敢不敢挑戰！

布丁控的漢堡來了！對於台灣人來說，雞蛋布丁就是兒時最快樂的回憶，這次「樂檸漢堡」將快樂加倍，限時推出意想不到的「雞蛋布丁系列」，把大家熟悉的古早味雞蛋布丁夾進漢堡裡面，大膽挑戰大家的台味想像。充滿童年回憶的甜美焦糖香與經典鹹香美味撞擊出絕妙滋味，喜歡鹹甜滋味的一定要趕緊抽空前往門市體驗看看。



▲樂檸漢堡雞蛋布丁手打牛堡套餐，搭配現炸薯條與特調飲品，今夏必吃的限量台味速食企劃。

▲樂檸漢堡雞蛋布丁蔬食堡套餐，植物肉排結合香煎義美布丁與現炸薯條，蔬食控也能開心嚐鮮。

雞蛋布丁手打牛堡驚艷鹹甜口感

這次的新品巧妙結合甜鹹風味，將義美雞蛋布丁經過特殊烹調後，變成像是甜口煎蛋的感覺，搭配現煎手打生津牛肉排與香濃起司，再疊上新鮮水耕生菜與牛番茄，最後夾進招牌自製雲感漢堡麵包。入口時能先感受到溫柔焦糖香氣，接著咬下爆汁厚實牛肉，多層次風味在舌尖交織，絕對能讓鹹甜控直呼過癮。



▲樂檸漢堡雞蛋布丁手打牛堡單點，嚴選義美雞蛋布丁搭配手打牛肉排與起司，爆汁鹹甜滋味超驚艷。





雞蛋布丁蔬食堡顛覆美味想像

為了滿足蔬食族群的需求，樂檸漢堡也貼心推出植物肉版本。嚴選高品質植物肉排，翻轉大家對傳統蔬食料理的刻板印象，配上香煎雞蛋布丁與滿滿新鮮蔬菜，滑嫩口感與香氣相互堆疊，帶來豐富又驚喜的味覺體驗，讓不吃肉的朋友也能一起參與這場今夏最潮的台味美食冒險。



▲樂檸漢堡雞蛋布丁蔬食堡套餐，專為蔬食族打造植物肉排配布丁，清爽多層次口感令人難忘。





布丁特調拿鐵系列打造滿滿療癒感

除主餐外同步推出了兩款吸睛飲品，包含將濃郁咖啡拿鐵加入義美布丁的布丁咖啡拿鐵，為苦甜咖啡注入滑順奶香與焦糖甜味，以及選用優質台灣茶葉調製的布丁紅茶拿鐵，讓鮮奶茶與布丁完美融和。每一口都能喝到滿滿的童年記憶與滑順口感，為夏日午後帶來無比幸福的療癒感受。



▲樂檸漢堡限時推出雞蛋布丁紅茶拿鐵與雞蛋布丁咖啡拿鐵，濃郁奶香結合古早味布丁超療癒。

樂檸漢堡 雞蛋布丁系列新品資訊

開賣日期：2026年7月22日起全台門市限時販售，售完為止。

品項、售價：

雞蛋布丁手打牛堡，單點215元，套餐280元。

雞蛋布丁蔬食堡，單點215元，套餐280元。

布丁紅茶拿鐵，單杯95元。

布丁咖啡拿鐵，單杯105元。

優惠：套餐升級優惠，點購套餐可加價升級為布丁系列飲品。





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