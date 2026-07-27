幾米男孩來台北！幾米男孩的100次勇敢兒童5折看，幾米繪本馬戲團表演超酷。

幾米男孩馬戲來台北！幾米男孩的100次勇敢由林懷民、幾米聯手，幾米世界加上馬戲團表演必看，編輯鄭亦庭表示：8/7~8/16在台北城市舞台演出，兒童票5折就有。

幾米男孩馬戲表演來台北！由林懷民聯手幾米、FOCASA馬戲團跨界合作的《幾米男孩的100次勇敢》，將幾米筆下充滿詩意的繪本世界生動地搬上舞台，結合馬戲團表演驚奇，去年中南部巡演場場完售，今年8月7日至8月16日即將在台北城市舞台開演，不論是幾米鐵粉、舞台劇愛好者，都要抓緊這次機會來現場朝聖。



▲幾米男孩馬戲來台北！《幾米男孩的100次勇敢》台北開演，林懷民、幾米、FOCASA馬戲團跨界合作必朝聖。



▲《幾米男孩的100次勇敢》將幾米繪本世界結合馬戲團表演，8月7日至8月16日於台北城市舞台開演。





幾米繪本世界結合馬戲團表演

▲今年必看！幾米男孩的100次勇敢由林懷民與幾米聯手，幾米繪本、角色融入馬一團表演中。





幾米男孩的100次勇敢巡迴演出

▲幾米男孩的100次勇敢不只台北場！10月後將在雲林、高雄、台南等地巡迴。





FOCASA馬戲團《幾米男孩的100次勇敢 One to One Hundred: A Brave Journey》 活動資訊

FOCASA馬戲團《幾米男孩的100次勇敢 One to One Hundred: A Brave Journey》巡迴演出資訊

2026暑假台北展覽、快閃店也要衝

《幾米男孩的100次勇敢》由林懷民與幾米聯手，並與FOCASA馬戲團合作，將幾米的繪本畫作、經典角色、故事完美變成馬戲團演出，讓觀眾跟著小丑、幾米男孩，一起進入幾米的奇幻繪本世界，舞台背景由幾米畫作構成，融合舞台上的翻跟斗、拋球、騎單輪車、耍大環等特技演出，每一次挑戰都充滿驚喜、刺激感，絕對是今年必看的表演。《幾米男孩的100次勇敢》2026年巡迴演出除了台北城市舞台場次於8月7 日至16日登場，後續全台巡演安排於10月10日、11日跨海前往澎湖演藝廳，10月24日、25日於雲林表演廳演出，11月7日、8日則在高雄文化中心至德堂，11月21日、22日於台南演藝廳壓軸登場，各場次已陸續開賣，粉絲們把握時間搶票。演出地點：台北城市舞台(台北市松山區八德路三段25號)演出期間：8月7日-8月16日票價：1000元/1200元/1500元/1800元/2200元/2600元票價優惠：兒童票5折優惠：限12歲以下孩童使用，入場請出示有效證件。敬老票5 折優惠：限65歲以上本人使用，入場請出示有效證件。身障優惠票5 折優惠：限身障觀眾本人與陪同者 1 人使用，兩人須同時入場並出示證件。注意事項：演出全長約80分鐘，無中場休息。澎湖演藝廳10月10、11日雲林表演廳10 月 24、25高雄文化中心至德堂11 月 7、8日台南演藝廳11月21、22日

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更多 幾米男孩的100次勇敢 One to One Hundred: A Brave Journey 照片：

▲幾米男孩馬戲來台北！《幾米男孩的100次勇敢》台北開演，林懷民、幾米、FOCASA馬戲團跨界合作必朝聖。