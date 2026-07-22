2026暑假20大台北展覽清單！必看埃及木乃伊來台，華山吉伊卡哇 松菸小丸子展。

2026暑假20大台北展覽！超人氣華山吉伊卡哇特展、松菸櫻桃小丸子展全要逛，編輯鄭亦庭表示：20大暑假台北展覽一次看。
2026暑假20大台北展覽清單！夏天大熱天最適合來吹冷氣逛展覽，這次窩客島為大家整理近期暑假台北展覽清單，不只有超人氣華山吉伊卡哇特展、松菸櫻桃小丸子、伊藤潤二原畫展，史博館更有埃及木乃伊真跡來台，以及超逼真、適合親子一起去的科教館恐龍展等，暑假20個台北展覽亮點、票價一次帶你看。
2026暑假台北展覽推薦：史博館埃及木乃伊特展真的埃及木乃伊來台！國立歷史博物館6/18起推出《埃及木乃伊—永生傳說》特展，精選義大利佛羅倫斯國立考古博物館館藏，以木乃伊真跡為首，彩繪棺木、喪葬石碑、卡諾皮克罐、沙布提人偶，到聖甲蟲等百件文物，通通都來台北史博館展出，這次《埃及木乃伊》展覽於史博館1、2樓展出至9/28，讓大家不用飛出國，就能欣賞埃及木乃伊，特展周邊更有各種古埃及樣式的保溫瓶、吊飾、明信片、古埃及神明毛絨娃娃等，逛完史博館埃及木乃伊特展，絕對要帶回家。
歷史博物館特展埃及木乃伊—永生傳說 展覽資訊
展覽地點：國立歷史博物館1、2樓展廳（臺北市中正區南海路49號）
展覽日期：2026年6月18日至2026年9月28日
開放時間：每日10:00至18:00（17:30展覽現場停止售票及入場），其餘必要停止開放時間將另行公告，並以活動官網及現場公告為主。
票價：全票500元、優待票450元、特惠票250元、青春票100元，未滿6歲之兒童、身心障礙手冊者本人免票。
全文介紹：埃及木乃伊來了！史博館埃及木乃伊特展百件文物來台，5大展區 7大必買周邊先看。
2026暑假台北展覽推薦：San-X 90週年紀念展in台灣巨型拉拉熊、趴趴熊必拍！有著拉拉熊、角落小夥伴等人氣角色的日本公司San-X，為慶祝創業90週年，首場海外大型特展「San-X 90週年紀念展in台灣」將在6/27於台北微風廣場登場，一次打造San-X旗下人氣角色拉拉熊、角落小夥伴、趴趴熊等主題展區，不只引進日本拉拉熊、角落小夥伴玩偶，更推出拿珍奶、雞排的拉拉熊等台灣限定周邊，微風特展拉拉熊必拍、必買推薦一次看。
San-X 90週年紀念展 in 台灣 展覽資訊
展覽地點：微風廣場 Breeze MEGA StUdio 8F &9F 藝文中心
(臺北市松山區中崙里復興南路一段39號)
展覽期間：6/27~8/30
票價：單人票380元、優惠票350元、愛心票200元
全文介紹：巨型拉拉熊必拍！台北San-X 90週年特展拉拉熊 角落小夥伴區，珍奶拉拉熊9大必買周邊搶先看。
2026暑假台北展覽推薦：CHIIKAWA DAYS台北特展吉伊卡哇台北特展來了！CHIIKAWA DAYS台北特展即日起至9/27在華山園區開展，本次特展現場展出超過百座吉伊卡哇立體公仔、巨型雕塑氣偶，更為台灣特別設計「台灣夜市」全新主題展區，超吸睛滷肉飯吉伊卡哇、地瓜球小八貓、珍奶兔兔，不僅化身超萌打卡點，更變身成玩偶吊飾、50公分大玩偶、餐具等特展限定周邊，華山吉伊卡哇特展採線上預約制入場，窩客島先幫你整理吉伊卡哇特展周邊價格多少錢、限購規定，鐵粉們衝現場直接買。
CHIIKAWA DAYS 台北特展 展覽資訊
展覽日期：即日起- 9.27(日)
展覽地點：華山1914文創園區 東2館四連棟(台北市中正區八德路一段1號)
營業時間：
7/4(六)〜7/31(五) 每日10:00-19:00(18:20最後入場)首月提早一小時開放
8/1(六)〜9/27(六) 每日11:00-19:00(18:20最後入場)
票價：特典套票1580元、全票490元、優待票470元、愛心票245元
全文介紹：華山吉伊卡哇台北特展！滷肉飯吉伊卡哇 珍奶兔兔超萌，超過70款吉伊卡哇周邊價格 限購攻略。
2026暑假台北展覽推薦：華山OSAMU GOODS 50週年展
原田治OSAMU GOODS 50週年展在台北華山！由日本可愛始祖原田治創立的經典品牌OSAMU GOODS今年迎來50週年，特別在台北華山推出首場海外大型特展《OSAMU GOODS 50週年展：原田治的 OSAMU GOODS STYLE》，即將於6月26日至9月13日展出，集結超過300件歷年經典作品、原稿，更規劃T恤工作坊、開賣50週年特展紀念周邊與全新設計單品，讓大家逛完展覽，還能自己動手做、買爆原田治周邊。
OSAMU GOODS 50週年展：原田治的 OSAMU GOODS STYLE 展覽資訊
展覽地點：華山1914文創園區 中4B 館
展覽日期：2026/6/26（五）-9/13（日）
營業時間：每日10:00- 18:00
展期間單人全票420元
全文介紹：華山原田治特展！OSAMU GOODS 50週年展6大展區，7大原田治周邊必買推薦。
2026暑假台北展覽推薦：華山波隆那插畫展2026波隆那插畫展在華山！有著「插畫界奧斯卡」之稱的《波隆那世界插畫大獎展》，即日起至9月28日在華山西4館、西5館連兩館展出，本次華山波隆那插畫展集結全球78位藝術家、共390幅作品，規劃四大主題展區，帶領大眾了解多元的當代插畫，非常適合爸媽帶小朋友、或跟親友一起來，沈浸在充滿童趣的插畫世界中，暑假華山展覽開逛。
華山波隆那世界插畫大獎展 展覽資訊
展覽日期：即日起9月28日（一）
展覽時間：週一至週日 10:00－18:00（17:00 停止售票、入場）
展覽地點：華山1914文化創意產業園區西4館、西5館(臺北市中正區梅花里八德路一段1號)
票價：一般票390元、愛心票195元、免票(未滿3歲兒童，需出示相關有效證件正本，由至少一位成人持票陪同入場)
全文介紹：2026波隆那插畫展！華山波隆那插畫展連逛2館，四大主題展區一次看。
2026暑假台北展覽推薦：台北科教館A World of Wonder 奇想世界2026台北科教館展覽必拍巨型珍奶打卡牆！來自西班牙的百萬IG創作者Anna & Daniel《A World of Wonder 奇想世界》特展台灣站現場帶來超過70件經典作品，結合巨型裝置藝術互動體驗，讓大家能走入作品中打卡，珍珠奶茶、鮭魚壽司、花朵打卡點必拍，展覽即日起至9月28日在國立臺灣科學教育館展出，超好拍打卡系台北展覽假日就揪人來拍。
A World of Wonder 奇想世界 展覽資訊
展覽日期：即日起~2026/09/28
展覽時間：10:00~18:00(17:30 停止售票)
展覽地點：國立臺灣科學教育館7 樓東側特展區(臺北市士林區士商路 189 號)
購票網站：GBD 古北町、Klook、kkday
票價：展期單人票480元、三人票1,300元、優待票450元、愛心票240元
全文介紹：2026台北科教館展覽必拍！奇想世界特展超過70組作品，巨型珍珠奶茶 鮭魚壽司床要拍。
2026暑假台北展覽推薦：台北科教館侏羅紀恐龍奇遇記2026年暑假必玩親子恐龍遊樂區！台北親子互動展覽《侏羅紀恐龍奇遇記》即日起在國立臺灣科學教育館開展，打造侏羅紀恐龍世界，不僅能玩123木頭龍、近距離看迅猛龍搶食、遙控機器恐龍，甚至能體驗被暴龍咬著，身體上下起伏的刺激感，共有13大恐龍互動展區，士林科教館《侏羅紀恐龍奇遇記》展期即日起至10/11，今年暑假就帶小孩、跟親友來體驗侏羅紀世界。
侏羅紀恐龍奇遇記 展覽資訊
展覽地點： 國立臺灣科學教育館 七樓南側特展區(台北市士林區士商路189號)
展覽日期：即日起至 2026/10/11 (日)
休展日：8/31(一)、9/7(一)、9/14(一)、9/21(一)、10/5(一)
展覽時間：平日10:00-17:00／週末、國定假日、暑假 10:00-18:00
(閉展前 30 分鐘停止售票及入場)
票價：單人票480元、優惠票450元、愛心票240元，未滿一歲兒童免費，須一位成人持票陪同入場。
全文介紹：被13公尺恐龍咬著狂甩！暑假台北親子展覽侏羅紀恐龍奇遇記，13大恐龍互動區必玩。
2026暑假台北展覽推薦：天文館銀河不可思議之旅特展天文館銀河劇場展覽超美！士林天文館近期推出「銀河不可思議之旅」特展，以天文知識打造5大主題展區，展覽以輕鬆的方式，帶大家了解神祕銀河、星雲與頂尖觀測望遠鏡，其中必拍沉浸式銀河劇場展出空間，讓你彷彿直接置身於銀河星雲中心，超夢幻打卡點即日起至10/11在士林天文館展出，假日快人一起來士林天文館拍照打卡。
銀河不可思議之旅特展 展覽資訊
展覽日期：即日起至2026年10月11日（星期日）
開放時間：09：30～16：00（週一休館）
展覽地點：臺北市立天文科學教育館一樓特展室（臺北市士林區福佳里基河路363號）
全文介紹：天文館特展免費入場！士林天文館銀河星空特展，沈浸式360度銀河劇場超夢幻。
2026暑假台北展覽推薦：台北當代藝術館雙主題展中山站雙主題展覽一次看！台北當代藝術館即日起至8月30日一次推出2檔主題展覽，裝置藝術、光影投影作品都要拍，一樓展區「Young Folks：世界是一片感知的膜」探討信仰、科技與大眾感知如何交織成觀看世界的方式，二樓展區「記憶的囚徒困境」將「囚徒困境」轉化為思考記憶的結構隱喻，探問當記憶必須依賴媒介與敘事才能被保存時，如何在猜疑、重述中被改寫，近期來中山站，就來台北當代館展覽逛逛。
Young Folks：世界是一片感知的膜/記憶的囚徒困境 展覽資訊
展覽時間：2026/5/23(六)~2026/8/30(日)
展覽地點：台北當代藝術館主題策劃展區 1F、2樓(臺北市大同區長安西路39號)
票價：一般票100元、優待票50元、國小生免費，週六日及國定假日10:00 - 12:00，凡親子同行即可免票參觀。
2026暑假台北展覽推薦：中正紀念堂波特羅特展台北展覽圓滾滾風必拍！拉丁美洲藝術大師費爾南多・波特羅以獨樹一幟的「膨脹美學」風靡全球，被譽為20世紀最具代表性的世界級藝術巨匠之一，這次首度在台灣舉辦大型特展《滾潤的魔法 波特羅特展》，即日起在中正紀念堂開展，現場展出多達118件波特羅作品，不論是人物、動物、花果或風景，都以誇張膨脹的豐滿比例，呈現過目難忘的可愛視覺，暑假台北展覽逛起來。
圓潤的魔法 波特羅特展 展覽資訊
展覽日蓻：即日起-10.11
展覽地點：國立中正紀念堂1展廳
票價：單人票490元、雙人票920元、三人票1370元
全文介紹：波特羅特展首次來台！中正紀念堂8大展區118件圓滾滾作品，胖胖馬克杯周邊一次看。
2026暑假台北展覽推薦：台北101星期一的布魯斯雲端特展巨型布魯斯兔兔在101！台北101聯手台灣人氣IP「星期一的布魯斯」，將最懂上班族、學生心聲的憂鬱兔兔「布魯斯」帶上89樓101觀景台，《台灣怪可愛：星期一的布魯斯雲端特展》即日起至8/31登場，全球獨家展出等比例放大的布魯斯，並結合台北101高空景觀，打造出全台最高雲端辦公室，現場更有布魯斯摸魚日報、紀念幣、主題快閃店，也有4月孩童兩人同行一人免費的優惠活動，讓粉絲們拍打卡點，順便爆買周邊。
台灣怪可愛：星期一的布魯斯雲端特展 展覽資訊
展覽日期：2026/04/02-08/31
展覽地點：台北 101 89F觀景台
必看亮點：全台獨家等比例巨型布魯斯裝置（捷運、辦公室系列）、雲端BRUCE'SLOUNGE放空區、IP 主題快閃專櫃
互動設施：陸續進駐互動遊戲區、拍貼機、鑄幣機、摸魚報章機等。
全文介紹：巨型憂鬱兔兔在101！台北101星期一的布魯斯雲端特展，小孩2人同行1人免費。
2026暑假台北展覽推薦：北美館超現實主義特展台北市立美術館國際大展登場，超現實作品120件一次看！北美館推出《超現實主義：對話中的世界》大型國際性展覽，即日起於北美館地下樓展覽室展出至8月30日，展覽集結近60位國際重量級藝術家、影像創作者，帶來超過120件代表性作品，從繪畫、雕塑、攝影甚至到電影等多元媒材，帶你一次飽覽藝術大師如何透過超現實語彙，對現實世界進行大膽的再想像與演繹，近期就衝北美館朝聖。
超現實主義：對話中的世界 展覽資訊
展覽期間：即日起~8/30
開放時間：9:30 - 17:30，週六9:30 - 20:30，週一休館
展覽地點：臺北市立美術館 地下樓 D、E、F 展覽室(臺北市中山區中山北路三段181號)
票價：全票30元、優待票15元、臺北市民票15元，週六全日憑學生證免費參觀。
2026暑假台北展覽推薦：炎上展台灣站炎上展台灣站限定必拍！日本爆紅話題展覽「炎上展」亞洲授權首站就在台北展出，台北炎上展規劃超過10組擬真互動場景，將各種「平常做了絕對會被炎上」的禁忌行為通通搬進展場，不用擔心被正義魔人公審，可以盡情趴躺、站上各種物件，炎上展台灣站更貼心打造台灣獨家限定場景，包括捷運座椅、能整個人坐進去的熱炒店冰箱等，即日起至8月11日在台北NOKE忠泰樂生活3樓登場，暑假快揪好友一起來體驗。
炎上展台灣站 展覽資訊展覽日期：即日起至8/11
展覽地點：NOKE 忠泰樂生活 3F UNCANNY(台北市中山區樂群三路200號)
票價：350元
全文介紹：日本爆紅炎上展來台！台北炎上展踩捷運椅 躺購物車，台灣獨家打卡區必拍。
2026暑假台北展覽推薦：平面不服 SUPERUNFLAT信義區展覽必拍推薦！位在松菸旁的當代藝術空間Contemporary by U推出日本立體裝置藝術家松枝悠希的全新個展「平面不服 SUPERUNFLAT」，松枝悠希透過標誌性的公共秩序符號、日常小物，打破平面與三維空間界線，展覽中必拍擺脫束縛、直接衝出平面的緊急出口小綠人、雞蛋，即日起至8月24日只要門票50元，就能在信義區Contemporary by U畫廊看到，暑假來信義區逛街別錯過。
日本立體裝置藝術家松枝悠希個展「平面不服 SUPERUNFLAT」 展覽資訊展覽日期：即日起至2026年8月24日
展覽時間：上午10:30至下午7時(每週二休館)
展覽地點：Contemporary by U 畫廊(臺北市信義區忠孝東路四段553巷42-1號)
門票票價：50元 (票券無折抵消費）
＊本展採取「現場購票」或「ACCUPASS」
全文介紹：信義區展覽50元開逛！松枝悠希 平面不服台北個展，衝出平面緊急出口小綠人必拍。
2026暑假台北展覽推薦：萬代南夢宮亞洲巡迴嘉年華玩具迷、動漫迷暑假就衝！萬代南夢宮亞洲巡迴嘉年華「Bandai Namco Asia Journey in Taiwan」即將於2026年7月31日來台，本次展覽期間限定只有10天，集結超過20個經典IP，並劃分10大主題展區，現場更將開賣超過30項活動限定商品、先行發售的話題玩具，完成集章任務還送小圓包，展覽地點就在統一時代、DREAM PLAZA，玩具迷、動漫迷一起來朝聖、爆買周邊。
Bandai Namco Asia Journey in Taiwan 活動資訊活動日期：2026年7月31日（五）至8月9日（日），共10天
營業時間：平日（8/3-8/6）13:00-21:00
五、六、日（7/31-8/2、8/7-8/9）11:00-21:00
※最終入場為營業結束前30分鐘
活動地點：統一時代百貨台北店、DREAM PLAZA
全文介紹：動漫迷暑假衝！萬代南夢宮亞洲巡迴嘉年華快閃10天來台，10大主題展區送周邊。
2026暑假台北展覽推薦：富邦美術館古典光影大師托雷多美術館林布蘭真跡，免飛美國就能看！信義區富邦美術館新展覽將美國托雷多美術館珍貴藏品帶到台灣，本次「古典光影大師：林布蘭到哥雅」展覽精選52件世界級館藏作品真跡，集結林布蘭、哥雅、透納、弗拉戈納爾等跨世紀歐洲藝術大師真跡，從尊貴的王公貴族肖像、經典神話，到自然風景畫，通通不用飛美國，在台北信義區就能看到，展期即日起至10月19日，今年絕對要來信義區富邦美術館朝聖。
古典光影大師：林布蘭到哥雅-托雷多美術館珍藏展I展覽日期：2026/7/18-2026/10/19
展覽地點：台北富邦美術館1F (110 臺北市信義區松高路79號)
票價：全票500元、優待票450元、台北市民優惠票400元、特惠票250元，未滿6歲兒童與持身心障礙手冊者本人可免票入場(需一人陪同入場)
全文介紹：信義區富邦美術館新展覽！免飛美國逛托雷多美術館珍藏展，林布蘭 透納52幅真跡來台。
2026暑假台北展覽推薦：松菸伊藤潤二原畫展伊藤潤二首場海外原畫展在台北松菸！恐怖漫畫大師伊藤潤二首場海外大型原畫展《伊藤潤二展 誘惑》，即日起在松山文創園區4號倉庫登場，台灣作為全球巡迴首站，格展出超過300幅複製原畫，粉絲們最愛的富江、旋渦、十字路口的美少年等代表作，都能在現場近距離一次看，展區內更打造互動式旋渦多媒體、反射路面鏡等驚悚打卡點，以及各種伊藤潤二周邊小物，伊藤潤二原畫展展出至9/28，動漫迷假日就衝松菸逛爆。
伊藤潤二展 誘惑 展覽資訊展覽地點：松山文創園區 4 號倉庫
展覽日期：2026/6/19(五)-2026/9/28(一)
營業時間：週一至週日 10:00-18:00(17:30 停止售票及入場)
票價：全票480元、雙人票900元、優待票450元、特惠票240元，民國110年(含)之後出生之兒童與持身心障礙手冊者本人可免票入場
全文介紹：松菸伊藤潤二展！伊藤潤二原畫展超過300幅，必買富江周邊 旋渦周邊一次看。
2026暑假台北展覽推薦：松菸櫻桃小丸子特展松菸櫻桃小丸子特展亮點看這裡！櫻桃小丸子原作40週年特展即日起在松菸五號倉庫開展，本次小丸子特展規劃12大主題展區，不僅展出珍貴的原作手稿、沉浸式光影體驗，現場更有77座全新打造的立體角色人偶，讓鐵粉打卡拍不完，更特別邀請日本歌壇天后工藤靜香參與「小丸子的閃耀舞台」角色服裝設計，並由國際光影藝術大師藤本実操刀沉浸式作品《奇想劇場》，櫻桃小丸子特展12大展區亮點、入場特典帶你一次看。
櫻桃小丸子原作40週年特展 展覽資訊展覽日期：2026年6月18日(四)-2026年9月28日(一)
展覽時間：每日10：00-18：00（17：30停止售票及入場）
展覽地點：松山文創園區 5號倉庫（台北市信義區光復南路133號）
票價：單人票470元、雙人票870元
全文介紹：松菸小丸子特展送周邊！櫻桃小丸子12大展區亮點，77座小丸子角色人偶超好拍。
2026暑假台北展覽推薦：松菸愛麗絲夢遊仙境松菸愛麗絲沉浸式展覽要拍！台北實景沉浸式展覽《愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密》，從5月28日起在台北松菸展出至9月13日，打造13大實景空間，從比例錯置的大小顛倒空間、花園茶會，到玫瑰小徑與紅⼼皇后審判台等，讓你拍照拍不完，更首創「展中展」互動體驗，親自跟瘋帽客、三月兔互動，帶大家穿越進愛麗絲的奇幻世界中，台北松菸愛麗絲沉浸式展覽，不論大人、小孩都能一起來體驗、拍照打卡。
愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密｜沈浸式互動故事特展展覽日期：2026/05/28（四）- 2026/09/13（日）
展覽時間：11:00-19:00（最後入場時間：18:30）
展覽地點：松山文創園區 藝巷空間（台北市信義區光復南路133號）
票價：單人票480元、展中展套票580元、雙人套票920元、優惠票380元、爱心票240元
全文介紹：松菸愛麗絲展覽！松菸沈浸式愛麗絲展13大打卡點，紅心皇后 瘋帽茶會必拍。
2026暑假台北展覽推薦：史博館特展終章未完台北史博館最新展覽！國立歷史博物館推出《終章未完：穿越生死的文化觀想》特展，以華人傳統與臺灣原住民族的生死觀為核心，從佛教、道教、儒家與祖靈信仰等多元文化脈絡出發，大膽探討人類如何理解死亡、記憶與生命延續，帶領大家重新思考「死亡是否真的是生命終點」，即日起至9/20在史博館5樓展出，假日就揪親友來逛超特別台北展覽。
《終章未完：穿越生死的文化觀想》特展展覽地點：國立歷史博物館5樓（臺北市中正區南海路49號）
展覽日期：即日起至2026年9月20日
開放時間：週二至週日10:00-18:00（每週一公休，逢國定假日或活動則另行公告）
全文介紹：台北展覽必逛推薦！史博館最新特展《終章未完》看霞海城隍神尊，AI互動十王圖。
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