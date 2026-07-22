2026暑假20大台北展覽清單！必看埃及木乃伊來台，華山吉伊卡哇 松菸小丸子展。

2026暑假20大台北展覽！超人氣華山吉伊卡哇特展、松菸櫻桃小丸子展全要逛，編輯鄭亦庭表示：20大暑假台北展覽一次看。

2026暑假20大台北展覽清單！夏天大熱天最適合來吹冷氣逛展覽，這次窩客島為大家整理近期暑假台北展覽清單，不只有超人氣華山吉伊卡哇特展、松菸櫻桃小丸子、伊藤潤二原畫展，史博館更有埃及木乃伊真跡來台，以及超逼真、適合親子一起去的科教館恐龍展等，暑假20個台北展覽亮點、票價一次帶你看。



▲2026暑假20大台北展覽清單！必看史博館埃及木乃伊，華山吉伊卡哇、松菸小丸子展吹冷氣爽逛。



▲2026暑假20大台北展覽清單！華山吉伊卡哇、拉拉熊特展，科教館恐龍展必逛推薦。





2026暑假台北展覽推薦：史博館埃及木乃伊特展

歷史博物館特展埃及木乃伊—永生傳說 展覽資訊

真的埃及木乃伊來台！國立歷史博物館6/18起推出《埃及木乃伊—永生傳說》特展，精選義大利佛羅倫斯國立考古博物館館藏，以木乃伊真跡為首，彩繪棺木、喪葬石碑、卡諾皮克罐、沙布提人偶，到聖甲蟲等百件文物，通通都來台北史博館展出，這次《埃及木乃伊》展覽於史博館1、2樓展出至9/28，讓大家不用飛出國，就能欣賞埃及木乃伊，特展周邊更有各種古埃及樣式的保溫瓶、吊飾、明信片、古埃及神明毛絨娃娃等，逛完史博館埃及木乃伊特展，絕對要帶回家。

展覽地點：國立歷史博物館1、2樓展廳（臺北市中正區南海路49號）

展覽日期：2026年6月18日至2026年9月28日

開放時間：每日10:00至18:00（17:30展覽現場停止售票及入場），其餘必要停止開放時間將另行公告，並以活動官網及現場公告為主。

票價：全票500元、優待票450元、特惠票250元、青春票100元，未滿6歲之兒童、身心障礙手冊者本人免票。





全文介紹：埃及木乃伊來了！史博館埃及木乃伊特展百件文物來台，5大展區 7大必買周邊先看。



▲埃及木乃伊來台！歷史博物館《埃及木乃伊—永生傳說》特展展出以木乃伊真跡為首，彩繪棺木、卡諾皮克罐到聖甲蟲等百件文物。(攝影：鄭亦庭)





2026暑假台北展覽推薦：San-X 90週年紀念展in台灣

San-X 90週年紀念展 in 台灣 展覽資訊

巨型拉拉熊、趴趴熊必拍！有著拉拉熊、角落小夥伴等人氣角色的日本公司San-X，為慶祝創業90週年，首場海外大型特展「San-X 90週年紀念展in台灣」將在6/27於台北微風廣場登場，一次打造San-X旗下人氣角色拉拉熊、角落小夥伴、趴趴熊等主題展區，不只引進日本拉拉熊、角落小夥伴玩偶，更推出拿珍奶、雞排的拉拉熊等台灣限定周邊，微風特展拉拉熊必拍、必買推薦一次看。

展覽地點：微風廣場 Breeze MEGA StUdio 8F &9F 藝文中心

(臺北市松山區中崙里復興南路一段39號)

展覽期間：6/27~8/30

票價：單人票380元、優惠票350元、愛心票200元





全文介紹：巨型拉拉熊必拍！台北San-X 90週年特展拉拉熊 角落小夥伴區，珍奶拉拉熊9大必買周邊搶先看。



▲巨型拉拉熊打卡點！San-X 90週年紀念展 in 台灣必拍拉拉熊、角落小夥伴主題區，必買周邊搶先看。(攝影：鄭亦庭)





2026暑假台北展覽推薦：CHIIKAWA DAYS台北特展

吉伊卡哇台北特展來了！CHIIKAWA DAYS台北特展即日起至9/27在華山園區開展，本次特展現場展出超過百座吉伊卡哇立體公仔、巨型雕塑氣偶，更為台灣特別設計「台灣夜市」全新主題展區，超吸睛滷肉飯吉伊卡哇、地瓜球小八貓、珍奶兔兔，不僅化身超萌打卡點，更變身成玩偶吊飾、50公分大玩偶、餐具等特展限定周邊，華山吉伊卡哇特展採線上預約制入場，窩客島先幫你整理吉伊卡哇特展周邊價格多少錢、限購規定，鐵粉們衝現場直接買。

CHIIKAWA DAYS 台北特展 展覽資訊

展覽日期：即日起- 9.27(日)

展覽地點：華山1914文創園區 東2館四連棟(台北市中正區八德路一段1號)

營業時間：

7/4(六)〜7/31(五) 每日10:00-19:00(18:20最後入場)首月提早一小時開放

8/1(六)〜9/27(六) 每日11:00-19:00(18:20最後入場)

票價：特典套票1580元、全票490元、優待票470元、愛心票245元



全文介紹：華山吉伊卡哇台北特展！滷肉飯吉伊卡哇 珍奶兔兔超萌，超過70款吉伊卡哇周邊價格 限購攻略。



▲台北華山吉伊卡哇特展必買周邊！滷肉飯吉伊卡哇、地瓜球小八貓、珍奶兔兔等台灣夜市系列角色周邊。(攝影：鄭亦庭)





2026暑假台北展覽推薦：華山OSAMU GOODS 50週年展

原田治OSAMU GOODS 50週年展在台北華山！由日本可愛始祖原田治創立的經典品牌OSAMU GOODS今年迎來50週年，特別在台北華山推出首場海外大型特展《OSAMU GOODS 50週年展：原田治的 OSAMU GOODS STYLE》，即將於6月26日至9月13日展出，集結超過300件歷年經典作品、原稿，更規劃T恤工作坊、開賣50週年特展紀念周邊與全新設計單品，讓大家逛完展覽，還能自己動手做、買爆原田治周邊。





OSAMU GOODS 50週年展：原田治的 OSAMU GOODS STYLE 展覽資訊

展覽地點：華山1914文創園區 中4B 館

展覽日期：2026/6/26（五）-9/13（日）

營業時間：每日10:00- 18:00

展期間單人全票420元



全文介紹：華山原田治特展！OSAMU GOODS 50週年展6大展區，7大原田治周邊必買推薦。



▲華山原田治OSAMU GOODS50週年特展大型JACK &JILL 立體裝置，台灣首度亮相。(攝影：鄭亦庭)





2026暑假台北展覽推薦：華山波隆那插畫展

2026波隆那插畫展在華山！有著「插畫界奧斯卡」之稱的《波隆那世界插畫大獎展》，即日起至9月28日在華山西4館、西5館連兩館展出，本次華山波隆那插畫展集結全球78位藝術家、共390幅作品，規劃四大主題展區，帶領大眾了解多元的當代插畫，非常適合爸媽帶小朋友、或跟親友一起來，沈浸在充滿童趣的插畫世界中，暑假華山展覽開逛。

華山波隆那世界插畫大獎展 展覽資訊

展覽日期：即日起9月28日（一）

展覽時間：週一至週日 10:00－18:00（17:00 停止售票、入場）

展覽地點：華山1914文化創意產業園區西4館、西5館(臺北市中正區梅花里八德路一段1號)

票價：一般票390元、愛心票195元、免票(未滿3歲兒童，需出示相關有效證件正本，由至少一位成人持票陪同入場)



全文介紹：2026波隆那插畫展！華山波隆那插畫展連逛2館，四大主題展區一次看。



▲華山波隆那插畫展！第四展區「世界的故事」以開放的世界地圖、行李箱呈現，各國插畫家交織成巨大的敘事地圖。(攝影：鄭亦庭)





2026暑假台北展覽推薦：台北科教館A World of Wonder 奇想世界

2026台北科教館展覽必拍巨型珍奶打卡牆！來自西班牙的百萬IG創作者Anna & Daniel《A World of Wonder 奇想世界》特展台灣站現場帶來超過70件經典作品，結合巨型裝置藝術互動體驗，讓大家能走入作品中打卡，珍珠奶茶、鮭魚壽司、花朵打卡點必拍，展覽即日起至9月28日在國立臺灣科學教育館展出，超好拍打卡系台北展覽假日就揪人來拍。

A World of Wonder 奇想世界 展覽資訊

展覽日期：即日起~2026/09/28

展覽時間：10:00~18:00(17:30 停止售票)

展覽地點：國立臺灣科學教育館7 樓東側特展區(臺北市士林區士商路 189 號)

購票網站：GBD 古北町、Klook、kkday

票價：展期單人票480元、三人票1,300元、優待票450元、愛心票240元



全文介紹：2026台北科教館展覽必拍！奇想世界特展超過70組作品，巨型珍珠奶茶 鮭魚壽司床要拍。



▲台灣限定珍奶打卡點必拍！巨型珍奶打卡區可以站在奶茶裡、手拿珍珠拍照打卡。(攝影：鄭亦庭)





2026暑假台北展覽推薦：台北科教館侏羅紀恐龍奇遇記

2026年暑假必玩親子恐龍遊樂區！台北親子互動展覽《侏羅紀恐龍奇遇記》即日起在國立臺灣科學教育館開展，打造侏羅紀恐龍世界，不僅能玩123木頭龍、近距離看迅猛龍搶食、遙控機器恐龍，甚至能體驗被暴龍咬著，身體上下起伏的刺激感，共有13大恐龍互動展區，士林科教館《侏羅紀恐龍奇遇記》展期即日起至10/11，今年暑假就帶小孩、跟親友來體驗侏羅紀世界。

侏羅紀恐龍奇遇記 展覽資訊

展覽地點： 國立臺灣科學教育館 七樓南側特展區(台北市士林區士商路189號)

展覽日期：即日起至 2026/10/11 (日)

休展日：8/31(一)、9/7(一)、9/14(一)、9/21(一)、10/5(一)

展覽時間：平日10:00-17:00／週末、國定假日、暑假 10:00-18:00

(閉展前 30 分鐘停止售票及入場)

票價：單人票480元、優惠票450元、愛心票240元，未滿一歲兒童免費，須一位成人持票陪同入場。



全文介紹：被13公尺恐龍咬著狂甩！暑假台北親子展覽侏羅紀恐龍奇遇記，13大恐龍互動區必玩。



▲士林科教館恐龍展能被13公尺暴龍咬著，體驗被咬上天空的刺激感。(攝影：鄭亦庭)





2026暑假台北展覽推薦：天文館銀河不可思議之旅特展

天文館銀河劇場展覽超美！士林天文館近期推出「銀河不可思議之旅」特展，以天文知識打造5大主題展區，展覽以輕鬆的方式，帶大家了解神祕銀河、星雲與頂尖觀測望遠鏡，其中必拍沉浸式銀河劇場展出空間，讓你彷彿直接置身於銀河星雲中心，超夢幻打卡點即日起至10/11在士林天文館展出，假日快人一起來士林天文館拍照打卡。

銀河不可思議之旅特展 展覽資訊

展覽日期：即日起至2026年10月11日（星期日）

開放時間：09：30～16：00（週一休館）

展覽地點：臺北市立天文科學教育館一樓特展室（臺北市士林區福佳里基河路363號）





全文介紹：天文館特展免費入場！士林天文館銀河星空特展，沈浸式360度銀河劇場超夢幻。



▲天文館特展必拍打卡點！沉浸式銀河劇場以360度無死角的星海投影，走進展區空間被星海包圍超夢幻。(攝影：鄭亦庭)





2026暑假台北展覽推薦：台北當代藝術館雙主題展

中山站雙主題展覽一次看！台北當代藝術館即日起至8月30日一次推出2檔主題展覽，裝置藝術、光影投影作品都要拍，一樓展區「Young Folks：世界是一片感知的膜」探討信仰、科技與大眾感知如何交織成觀看世界的方式，二樓展區「記憶的囚徒困境」將「囚徒困境」轉化為思考記憶的結構隱喻，探問當記憶必須依賴媒介與敘事才能被保存時，如何在猜疑、重述中被改寫，近期來中山站，就來台北當代館展覽逛逛。

Young Folks：世界是一片感知的膜/記憶的囚徒困境 展覽資訊

展覽時間：2026/5/23(六)~2026/8/30(日)

展覽地點：台北當代藝術館主題策劃展區 1F、2樓(臺北市大同區長安西路39號)

票價：一般票100元、優待票50元、國小生免費，週六日及國定假日10:00 - 12:00，凡親子同行即可免票參觀。





▲中山站展覽必逛！台北當代藝術館雙主題展即日起展出至8/30，二層樓展區一次看。(攝影：鄭亦庭)





2026暑假台北展覽推薦：中正紀念堂波特羅特展

台北展覽圓滾滾風必拍！拉丁美洲藝術大師費爾南多・波特羅以獨樹一幟的「膨脹美學」風靡全球，被譽為20世紀最具代表性的世界級藝術巨匠之一，這次首度在台灣舉辦大型特展《滾潤的魔法 波特羅特展》，即日起在中正紀念堂開展，現場展出多達118件波特羅作品，不論是人物、動物、花果或風景，都以誇張膨脹的豐滿比例，呈現過目難忘的可愛視覺，暑假台北展覽逛起來。

圓潤的魔法 波特羅特展 展覽資訊

展覽日蓻：即日起-10.11

展覽地點：國立中正紀念堂1展廳

票價：單人票490元、雙人票920元、三人票1370元



全文介紹：波特羅特展首次來台！中正紀念堂8大展區118件圓滾滾作品，胖胖馬克杯周邊一次看。



▲中正紀念堂波特羅特展！經典肖像畫變成波特羅圓滾滾風格，藍色公主、愛德華六世必拍。(攝影：鄭亦庭)





2026暑假台北展覽推薦：台北101星期一的布魯斯雲端特展

巨型布魯斯兔兔在101！台北101聯手台灣人氣IP「星期一的布魯斯」，將最懂上班族、學生心聲的憂鬱兔兔「布魯斯」帶上89樓101觀景台，《台灣怪可愛：星期一的布魯斯雲端特展》即日起至8/31登場，全球獨家展出等比例放大的布魯斯，並結合台北101高空景觀，打造出全台最高雲端辦公室，現場更有布魯斯摸魚日報、紀念幣、主題快閃店，也有4月孩童兩人同行一人免費的優惠活動，讓粉絲們拍打卡點，順便爆買周邊。

台灣怪可愛：星期一的布魯斯雲端特展 展覽資訊

展覽日期：2026/04/02-08/31

展覽地點：台北 101 89F觀景台

必看亮點：全台獨家等比例巨型布魯斯裝置（捷運、辦公室系列）、雲端BRUCE'SLOUNGE放空區、IP 主題快閃專櫃

互動設施：陸續進駐互動遊戲區、拍貼機、鑄幣機、摸魚報章機等。





全文介紹：巨型憂鬱兔兔在101！台北101星期一的布魯斯雲端特展，小孩2人同行1人免費。



▲台北101觀景台雲端特展現場有布魯斯摸魚日報、紀念幣、主題快閃店，讓粉絲們來打卡，也能收周邊。(攝影：鄭亦庭)





2026暑假台北展覽推薦：北美館超現實主義特展

超現實主義：對話中的世界 展覽資訊

台北市立美術館國際大展登場，超現實作品120件一次看！北美館推出《超現實主義：對話中的世界》大型國際性展覽，即日起於北美館地下樓展覽室展出至8月30日，展覽集結近60位國際重量級藝術家、影像創作者，帶來超過120件代表性作品，從繪畫、雕塑、攝影甚至到電影等多元媒材，帶你一次飽覽藝術大師如何透過超現實語彙，對現實世界進行大膽的再想像與演繹，近期就衝北美館朝聖。

展覽期間：即日起~8/30

開放時間：9:30 - 17:30，週六9:30 - 20:30，週一休館

展覽地點：臺北市立美術館 地下樓 D、E、F 展覽室(臺北市中山區中山北路三段181號)

票價：全票30元、優待票15元、臺北市民票15元，週六全日憑學生證免費參觀。

▲台北市立美術館展覽必逛推薦！《超現實主義：對話中的世界》超過120件超現實主義作品，於北美館地下樓展覽室展出至8月30日。(臺北市立美術館提供)





2026暑假台北展覽推薦：炎上展台灣站

炎上展台灣站 展覽資訊

▲日本炎上展來台！台北炎上展超過10組互動場景，台灣限定捷運打卡區必拍。(攝影：鄭亦庭)





2026暑假台北展覽推薦：平面不服 SUPERUNFLAT

日本立體裝置藝術家松枝悠希個展「平面不服 SUPERUNFLAT」 展覽資訊

▲日本立體裝置藝術家松枝悠希全新個展即日起至8月24日於信義區登場，衝出平面的緊急出口小綠人、雞蛋必拍。





2026暑假台北展覽推薦：萬代南夢宮亞洲巡迴嘉年華

Bandai Namco Asia Journey in Taiwan 活動資訊

▲萬代南夢宮亞洲巡迴嘉年華「Bandai Namco Asia Journey in Taiwan」即將於 7 月31日快閃10天，超過20個經典IP、10大主題展區一次看。





2026暑假台北展覽推薦：富邦美術館古典光影大師

古典光影大師：林布蘭到哥雅-托雷多美術館珍藏展I

▲美國托雷多美術館林布蘭真跡來台！富邦美術館托雷多美術館珍藏展，52幅大師真跡免飛美國就能看。(攝影：鄭亦庭)





2026暑假台北展覽推薦：松菸伊藤潤二原畫展

伊藤潤二展 誘惑 展覽資訊

▲台北松菸伊藤潤二展必拍！展出伊藤潤二複製原畫、富江經典場面都能近距離欣賞。(攝影：鄭亦庭)





2026暑假台北展覽推薦：松菸櫻桃小丸子特展

櫻桃小丸子原作40週年特展 展覽資訊

▲松菸櫻桃小丸子原作40週年特展必拍！日本天后工藤靜香跨界操刀「小丸子的閃耀舞台」服裝搶先全球首度公開。(圖：聯合數位文創提供)





2026暑假台北展覽推薦：松菸愛麗絲夢遊仙境

愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密｜沈浸式互動故事特展

▲松菸愛麗絲沉浸式展覽打造13大實景，進入愛麗絲奇幻世界，首創展中展互動設計登場。(攝影：鄭亦庭)





2026暑假台北展覽推薦：史博館特展終章未完

《終章未完：穿越生死的文化觀想》特展

▲國立歷史博物館最新展覽《終章未完》開展，引導觀眾從多元信仰視角探討生命終點的哲理。

暑假台北景點推薦

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