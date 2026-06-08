天文館特展免費入場！士林天文館銀河星空特展，沈浸式360度銀河劇場超夢幻。

天文館沈浸式銀河必拍！免門票士林天文館銀河星空特展，編輯鄭亦庭表示：天文館星空隧道、銀河劇場打卡點都要拍。

天文館銀河劇場展覽超美！士林天文館近期推出「銀河不可思議之旅」特展，以天文知識打造5大主題展區，展覽以輕鬆的方式，帶大家了解神祕銀河、星雲與頂尖觀測望遠鏡，其中必拍沉浸式銀河劇場展出空間，讓你彷彿直接置身於銀河星雲中心，超夢幻打卡點即日起至10/11在士林天文館展出，假日快人一起來士林天文館拍照打卡。



▲士林天文館全新展覽「銀河不可思議之旅」，即日起展出至10/11，沈浸式銀河劇場、星空隧道必拍。(攝影：鄭亦庭)



▲天文館特展5大主題展區從史前神話、文學為口入，帶你銀河系知識、運動等。(攝影：鄭亦庭)





天文館特展5大展區免費入場

▲天文館特展解說銀河系的誕生，以及一直到現今的漫長變化過程。(攝影：鄭亦庭)





天文館特展沈浸式銀河劇場必拍

▲天文館特展必拍打卡點！沉浸式銀河劇場以360度無死角的星海投影，走進展區空間被星海包圍超夢幻。(攝影：鄭亦庭)





天文館銀河天文知識帶你看

▲天文館特展5大展區！以模擬實體展示蓋亞任務如何測量恆星位置與運動。(攝影：鄭亦庭)



▲士林天文館展覽5大展區！以銀河星空知識打造，帶你認識神祕銀河、星雲與頂尖觀測望遠鏡。(攝影：鄭亦庭)





銀河不可思議之旅特展

天文館「銀河不可思議之旅」特展規劃5大主題展區，展演首先從史前人類以神話與宗教信仰等觀點觀看銀河，使星空成為宇宙秩序、道德價值的象徵，到文學藝術領域以經典故事、畫作，將神祕宇宙變成關於生命與文明的想像，而第二展區則帶你認識銀河系的構造、星系運動，以及與太陽系關係，完整了解基礎天文概念。本次天文館展覽打造「星空鏡面隧道」，以迷幻的藍色燈光搭配一點一點的黃色燈海，透過鏡面反射，讓你就像直接走進一條無邊無際的科幻星空隧道，感受被群星環繞，隧道出口對面還有超夢幻「沉浸式銀河劇場」，現場不僅擁有四面360度無死角的星海投影，連地板也同步投影出動態銀河模樣，各種形狀、繽紛色系的星雲在身邊交替變換，整個展區奇幻又好拍，是這次天文館特展絕對要拍的打卡點。除了沉浸式星海打卡點，特展也解說銀河系的誕生，以及一直到現今的漫長變化過程，現場也解說如何透過「蓋亞任務」的精確測量與「韋伯望遠鏡」，清楚觀察原本神祕的銀河系真實輪廓，展場以模擬實體展示蓋亞任務如何測量恆星位置與運動，建立起複雜的銀河三維結構與運動地圖，此外，館方在各展區都有設置AR體驗關卡，只要尋找並掃描 QRcode，回答展間相關問題，假日就來天文館免費逛。展覽日期：即日起至2026年10月11日（星期日）開放時間：09：30～16：00（週一休館）展覽地點：臺北市立天文科學教育館一樓特展室（臺北市士林區福佳里基河路363號）

近期必逛台北展覽推薦

推薦閱讀：松菸愛麗絲展覽！松菸沈浸式愛麗絲展13大打卡點，紅心皇后 瘋帽茶會必拍。



推薦閱讀：中山站展覽2大一次逛！中山站台北當代館雙主題展覽，沈浸式光影展區必拍。





更多 士林天文館「銀河不可思議之旅」特展 照片：

▲天文館特展必拍打卡點！沉浸式銀河劇場以360度無死角的星海投影，走進展區空間被星海包圍超夢幻。(攝影：鄭亦庭)

