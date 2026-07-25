中秋送禮首選！青鳥旅行攜手楊謹華推出日月潭紅茶與蜜香白柚蛋捲早鳥82折起。

中秋節將至，送禮市場掀起質感風潮。青鳥旅行推出織星守月禮盒，嚴選日月潭紅茶與蜜香白柚入餡，並由楊謹華代言。資深編輯李維唐表示，在地風土與藝術包裝交織的精緻點心，已成今年節慶贈禮的熱門指標。

隨著秋意漸濃，中秋佳節的腳步悄然臨近，節慶贈禮不再只是禮貌性的儀式，更是生活品味的延伸與情感溫度的傳遞。知名灌餡蛋捲品牌青鳥旅行在今年特別推出全新「織星守月」中秋限定藝術禮盒，以台灣在地風土為核心概念，將滿載土地情懷的風味揉入酥脆餅皮。品牌同時再次邀請金鐘影后楊謹華擔任代言人，以其自信優雅且溫暖的質感形象演繹節慶意象，邀請大家在中秋團圓之際，透過美味點心重新編織並緊密連結彼此的心意。

▲青鳥旅行隆重推出全新「織星守月」中秋限定藝術禮盒，展現設計美學與質感。 圖／青鳥旅行提供；窩客島編輯李維唐整理



台灣在地風土揉入酥脆蛋捲！日月潭紅玉與蜜香白柚綻放秋日美饌

青鳥旅行長期以探索蛋捲的多樣可能為靈感，今年秋季將目光投向台灣本土物產的豐饒風味。中秋限定新品「日月潭紅茶蛋捲」嚴選被譽為台茶18號的紅玉紅茶，其茶香帶有天然薄荷與肉桂韻味，細緻研磨後融入酥脆蛋捲皮中，搭配濃郁的紅玉紅茶巧克力內餡，讓可可香與茶香在舌尖交織出動人層次。另一款「蜜香白柚蛋捲」則精選鮮甜白柚，將細膩果香注入滑順內餡，並以淡雅蜜香作為點綴，入口感受清爽，尾韻留有溫潤甜感，宛如秋日微風拂過般令人回味無窮。

▲青鳥旅行今年嚴選在地食材，推出中秋限定新品「日月潭紅茶蛋捲」與「蜜香白柚蛋捲」。 圖／青鳥旅行提供；窩客島編輯李維唐整理

藝術禮盒包裝傳遞陪伴溫暖！玉兔與白鹿款描繪月夜美好情境

在視覺呈現上，青鳥旅行同樣傾注大量設計思維與情感故事。因應現代生活步調緊湊、人際互動容易疏離的現狀，品牌以織星代表編織情感、守月代表守護摯愛的寓意，精心呈現「玉兔款」與「白鹿款」兩款藝術禮盒。包裝以夜空滿月與耀眼星芒為背景，繪製出玉兔織就希望與白鹿圓滿守護的細膩畫面，使禮盒不僅僅是美食載體，更是值得珍藏的節慶藝術品。

▲禮盒包裝以滿月與星芒為靈感，打造象徵「織就希望」的玉兔款與「圓滿守護」的白鹿款兩款藝術禮盒。 圖／青鳥旅行提供；窩客島編輯李維唐整理



多款豐富盒型與限定新品！早鳥預購活動搶先開啟美好禮遇

為滿足多元的送禮情境，青鳥旅行規劃了豐富的禮盒組合，包含輕巧精緻的12入禮盒、質感鐵盒包裝的16入禮盒，以及適合家庭分享的24入與26入綜合禮盒。其中26入精選禮盒更加入苦甜濃郁的夾餡牛軋派，以及層層酥香的原味起司與濃醇可可蝴蝶酥，豐富整體味覺層次。即日起至8月31日推出早鳥優惠，全店消費滿額享84折起優惠，單筆滿3000元贈送限量「蜜香白柚5入隨享盒」，滿10000元且於8月23日前下單可獲贈「12入經典蛋捲禮盒」。

▲全新26入精選禮盒特別加入夾餡牛軋派與蝴蝶酥，帶來豐富豐富的味蕾體驗。 圖／青鳥旅行提供；窩客島編輯李維唐整理

企業送禮專屬客製化服務！專人貼心協助打造獨一無二心意

針對企業中秋拜訪與送禮需求，青鳥旅行同步規劃專屬的客製化合作方案。早鳥期間透過官方LINE洽詢專人訂購，即可享有企業早鳥最低82折起的優惠。訂購滿5萬元提供企業客製感謝小卡或代貼名片服務二擇一；訂購滿10萬元更可享每盒99元加購專屬雷雕服務或自由搭配禮盒款式，讓每一份企業心意都能精準傳遞品牌溫度與辨識度。

▲即日起至8月31日單筆消費滿3000元，即贈送限量「蜜香白柚5入隨享盒」乙盒。 圖／青鳥旅行提供；窩客島編輯李維唐整理







青鳥旅行「織星守月」中秋禮盒早鳥與企業優惠

活動時間：

一般消費者早鳥活動：即日起至2026年8月31日（一）止

企業專屬早鳥優惠：即日起至2026年8月14日止

活動內容：

全店早鳥折扣： 全店消費滿額即享優惠84折起。

滿額贈品禮遇（一）： 單筆消費滿3000元，免費贈送限量「蜜香白柚5入隨享盒」乙盒（每位會員限贈一次）。

滿額贈品禮遇（二）： 單筆消費滿10000元且於8月23日（日）前完成訂購下單，加碼贈送「12入經典蛋捲禮盒」乙盒（可累贈）。

企業專屬優惠： 於8月14日前透過官方LINE洽詢專員訂購，享企業早鳥最低82折起優惠及專屬滿額禮。

企業滿額客製服務（5萬元）： 訂購滿5萬元，享企業客製感謝小卡或代貼名片服務（二擇一）。

企業滿額客製服務（10萬元）： 訂購滿10萬元，享每盒加購價99元的專屬雷雕服務，或享禮盒款式自由搭配服務。





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