純白簡約外型超美！ MUJI無印良品首款「降噪全罩式耳機」開賣，續航力70小時CP值超高。

日本MUJI無印良品這回又來搶大家的口袋了！在最新的春夏新品展覽中，討論度最高的絕對是這款品牌第一次推出的「降噪無線全罩式耳機（ワイヤレスヘッドホン ノイズキャンセル機能付）」。延續無印良品標誌性的「無Logo」極簡風格，乾淨圓潤的線條配上霧面質感，並一口氣推出白色與灰色兩款低調百搭色。整支耳機重量才244g，戴起來幾乎沒什麼負擔，不論是搭配休閒服、復古街頭風或是知性穿搭都好看，平時隨手掛在脖子上也是很有型的小配件。



▲日本無印良品推出全新降噪無線全罩式耳機，以霧面質感與極簡線條打造零負擔的日常配件。

不只賣顏值！主動降噪與舒服聽感實測表現

除了長得討喜，這款耳機在聲音和功能上的表現也沒讓人失望。耳機的調音走的是自然耐聽路線，特別把中低音與高音的平衡拉得剛剛好，讓歌手人聲與樂器編排聽起來分明且真實。根據日本媒體在新品展示會上的第一手實測，開啟主動降噪（ANC）功能後，會場裡的吵雜人聲與工作人員說話聲幾乎被隔絕掉。實際拿爵士樂等純樂器曲目來聽，低音表現雖然稍微偏弱，但完全沒有平價耳機常有的那種音質悶糊或刺耳感。如果不習慣藍牙，機身上也有保留3.5mm孔，隨手接上記錄線就能當有線耳機用。

▲耳機主打自然耐聽的音質與主動降噪，實測能有效隔絕周遭噪音，聲音也不易悶糊刺耳。

壞了不必整支丟，可換耳枕設超貼心

這支耳機不只好看，實用度也很有誠意。當關閉主動降噪時擁有高達70小時的超強續航力，就算開啟降噪模式也能連續播放約40小時，徹底解決使用者對電量焦慮的困擾。此外，市面上耳機最容易因長期配戴而剝落老化的耳罩皮革，這款耳機也把耳罩部分設計成「可更換式耳枕」，未來耗損時只需購買專用配件替換即可。

▲貼心採用可更換耳枕設計來延長使用壽命，配合6,990日圓的親民價格真的相當划算。

這款降噪無線全罩式耳機（MJ-MH1）目前已於日本官網與門市同步開賣，定價僅6,990日圓，折合台幣約1,400元左右。用不到台幣一千五的價格就能拿到主動降噪、超長續航跟這種質感設計，真的找不到理由不心動。有興趣的朋友下回去日本可去門市逛逛，或是敲碗台灣無印趕緊進貨啦。

▲充飽電續航力達70小時，折合台幣僅約1,400元的入手價完全是小資族與簡約控的首選。

▲連外盒都走簡約質感風，送禮自用都很端得上檯面。

▲除了白色也一併推出深灰色款，個性味十足。





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