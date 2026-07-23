全聯高鐵便當99元開賣！5大高鐵站設快閃櫃，福利熊高鐵列車長抱枕加購換。

全聯與高鐵首度跨界合作，將高CP值熱便當與甜點帶進高鐵車站。編輯 鄭雅之 表示，最便宜才99元，根本是小資族福音啊！

全聯高鐵便當99元開吃！為了讓趕車搭高鐵的旅客能吃到一份熱騰騰的美味便當，全聯首度與台灣高鐵強強聯手，在全聯、大全聯門市與五大高鐵車站推出聯名熱便當與甜點。這次合作將美味堂的熱食服務延伸至旅運場景，更帶來多款美味甜點及限定版福利熊列車長周邊商品。無論是通勤族還是出遊旅客，都能在搭車或日常生活中輕鬆採買，感受隨時隨地享受熱騰騰美食的幸福滋味。



▲CP值超高的醬香燒肉便當只要優惠價99元，嚴選100%國產豬肉搭配屏東車城洋蔥與日式燒肉醬，是小資族搭車省錢首選。(攝影：鄭雅之)

▲全聯進軍高鐵桃園、台中、嘉義、台南及左營五大車站開設快閃櫃，提供熱便當、We Sweet甜點與周邊商品一站式服務。(攝影：鄭雅之)





美味堂熱便當高鐵站內就能買到

美味堂推出三款超划算的聯名熱便當，絕對是小資族搭車首選。CP值超高只要優惠價99元的「醬香燒肉」，嚴選國產豬肉搭配屏東車城洋蔥與日式燒肉醬；109元的「照燒雞腿排」採用綠野農莊國產雞腿配上玉子燒；129元的「糖醋雞丁丼」則用國產雞肉淋上酸甜醬與時蔬。滿滿在地好料，趕車出差都能輕鬆享用。



▲全聯美味堂熱便當每日現做直送並以高熱保溫配送，讓高鐵乘客隨時都能吃到溫暖有飽足感的高品質餐點。(攝影：鄭雅之)





We Sweet推出七款高鐵聯名甜點

除了正餐之外，We Sweet也推出多款以高鐵列車為設計靈感的精緻點心。首波上市包含「杯子蛋糕」、「特濃巧克力杯子蛋糕」、「檸檬台式馬卡龍」、「日式烤甜甜圈」以及「法式奶油小點」。後續還會推出造型可愛的「高鐵造型燒」與「高鐵銅鑼燒」。豐富的品項與親民價格，讓點心愛好者在旅途或下午茶時間都能被滿滿甜蜜療癒。



▲全聯We Sweet推出七款高鐵聯名點心，包含杯子蛋糕、特濃巧克力杯子蛋糕、檸檬台式馬卡龍、日式烤甜甜圈與法式奶油小點等人氣品項。(攝影：鄭雅之)





福利熊化身高鐵列車長！周邊超Q萌

人氣吉祥物福利熊這次換上高鐵列車長制服，推出一系列兼具實用與可愛的周邊商品。包含專為收納旅遊資料設計的「福利熊 高鐵聯名多用文件夾」，還有極具收藏價值的「福利熊X台灣高鐵 絨毛娃娃」與「高鐵列車變身抱枕」。活潑可愛的列車長造型不只增添出遊樂趣，更陪伴大家紀錄每一趟美好的鐵道時光，成為暑假期間不可錯過的亮點好物。



▲全聯吉祥物福利熊化身高鐵列車長，推出高鐵列車變身抱枕與造型娃娃，兼具玩偶與抱枕功能且療癒又實用。(攝影：鄭雅之)

▲暑假出遊必備的福利熊高鐵聯名多用文件夾共有四款，滿額即可免費獲贈，方便收納車票與行程表等旅遊資料。(攝影：鄭雅之)





全聯高鐵熱便當

醬香燒肉：優惠價 99 元（原價 109 元）

照燒雞腿排：優惠價 109 元（原價 129 元）

糖醋雞丁丼：優惠價 129 元（原價 159 元）





優惠時間：2026/7/24～9/3販售地點：全聯、大全聯門市，以及高鐵桃園、台中、嘉義、台南、左營五大車站快閃櫃同步販售品項：

全聯高鐵We Sweet 首波聯名甜點

杯子蛋糕：36 元

特濃巧克力杯子蛋糕：36 元

法式奶油小點：49 元

日式烤甜甜圈：59 元

檸檬台式馬卡龍：79 元

高鐵造型燒、高鐵銅鑼燒（第二波上市，敬請期待）





開賣日：2026/7/24上市品項：

全支付高鐵快閃店專屬回饋

全聯福利熊高鐵聯名周邊 活動資訊

福利熊高鐵聯名多用文件夾：7/25～8/16 每週六、日，於全聯或大全聯門市單筆消費滿 700 元，即可獲得當週指定款乙個（共四款，每款限量 25 萬個，送完為止）

福利熊 X 台灣高鐵絨毛娃娃：8/21 起開賣，可憑 10 福利點加價換購

高鐵列車變身抱枕：8/21 起開賣，可憑 10 福利點加價換購





活動時間：7/24～10/23優惠內容：於高鐵五大車站快閃店掃碼領取資格，使用全支付購買聯名商品，單筆滿 150 元享 10% 全點回饋（每用戶每週限一次，最高回饋 15 全點）

強強聯名美食要吃到！

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看更多全聯高鐵便當

▲照燒雞腿排便當優惠價109元，選用綠野農莊國產雞腿配上日式玉子燒；糖醋雞丁丼優惠價129元，淋上酸甜醬汁與豐富時蔬超開胃。(攝影：鄭雅之)

▲We Sweet日式烤甜甜圈售價59元，採用烘烤方式製作且口感紮實細緻，搭配高鐵新車塗裝限定包裝，展現日式職人風格。(攝影：鄭雅之)