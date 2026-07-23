2026漫博橘子集團送冰棒襪！回憶殺遊戲便利商店場景神還原，AI店員搶先玩。

2026漫博橘子集團雙展區！橘子集團以「Gamania Al：時空越境」為主題還原經典遊戲《便利商店》場景，編輯鄭亦庭表示：獨家AI店員、闖關任務搶先玩。
童年經典遊戲《便利商店》回來了！2026漫畫博覽會橘子集團以「Gamania Al：時空越境」為主題策展，集結全新AI旗艦技術、經典遊戲IP《便利商店》，打造2027未來互動、1999復刻場景雙展區，現場首度公開以橘子集團獨家「UTUX 引擎」驅動的AI店員，並神還原《便利商店》超商貨架、收銀台場景，現場玩成闖關任務活動，還能免費換冰棒、參加抽獎把iPad mini帶回家。
2027未來互動展區AI店員搶先體驗2026漫畫博覽會橘子集團攤位這次打造雙主題展區，「2027未來互動」展區搶先亮相橘子集團獨家「UTUX 系統」驅動的4位《便利商店》AI 店員，AI店員不僅能即時跟玩家語音對話，還能記住互動內容，發展出不同的個性，漫博現場玩家可透過專屬任務與4位AI店員互動，與角色對話、體驗不同性格設定的反應，完成任務後還能獲得專屬「時空通行證」，搶先感受2027《便利商店》的未來互動。
1999復刻便利商店經典場景橘子集團同步打造「1999復刻場景」展區，將七、八年級生青春回憶的國民單機遊戲《便利商店》經典場景，直接放大搬進漫博會場，展區特別實體化遊戲中的超商貨架與收銀台，讓骨灰級玩家一踏入現場，瞬間找回青春回憶，現場更設計了3關互動任務，玩家可以在貨架間尋找關卡小物、挑戰經營問答，留下專屬打卡紀錄。
2026漫博橘子集團玩任務天天抽大獎橘子集團漫博現場特別推出雙展區限定「時空任務」，玩家可以在「1999復刻場景」重溫《便利商店》，再到「2027未來互動」體驗UTUX系統驅動的AI店員，只要完成任兩個關卡，並加入GAMA PASS會員，就能現場兌換限量「一橘棒」冰棒，完成問卷還能參加每日抽獎活動，把iPad mini、HomePod大獎抽回家。
2026漫畫博覽會「Gamania Al；時空越境」主題展區 活動資訊活動日期：2026年7月23日（四）至7月27日（一）10:00~18:00
活動地點：台北世翼展與一館（台北市信義路五段5號）
攤位號碼：D125
搶先報名《便利商店》 經典IP×Al沈浸互動體驗：
https://www.gamania-2026-registration.webafilter.com
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