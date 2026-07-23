2026漫博橘子集團送冰棒襪！回憶殺遊戲便利商店場景神還原，AI店員搶先玩。

2026漫博橘子集團雙展區！橘子集團以「Gamania Al：時空越境」為主題還原經典遊戲《便利商店》場景，編輯鄭亦庭表示：獨家AI店員、闖關任務搶先玩。

童年經典遊戲《便利商店》回來了！2026漫畫博覽會橘子集團以「Gamania Al：時空越境」為主題策展，集結全新AI旗艦技術、經典遊戲IP《便利商店》，打造2027未來互動、1999復刻場景雙展區，現場首度公開以橘子集團獨家「UTUX 引擎」驅動的AI店員，並神還原《便利商店》超商貨架、收銀台場景，現場玩成闖關任務活動，還能免費換冰棒、參加抽獎把iPad mini帶回家。



▲2026漫畫博覽會橘子集團打造「Gamania AI：時空越境」主題雙展區，吸引大批玩家排隊朝聖。(攝影：鄭亦庭)



▲浮誇甜心凱蒂凱蒂化身時空探員現身橘子集團漫博攤位，親自示範闖關體驗《便利商店》懷舊魅力。(攝影：鄭亦庭)





2027未來互動展區AI店員搶先體驗

▲2026漫畫博覽會橘子集團「2027未來互動」展區搶先展示4位由UTUX系統驅動的《便利商店》AI 店員。(攝影：鄭亦庭)





1999復刻便利商店經典場景

▲2026漫畫博覽會橘子集團「1999復刻場景」展區完美還原單機遊戲《便利商店》的收銀台、貨架。(攝影：鄭亦庭)





2026漫博橘子集團玩任務天天抽大獎

▲玩家可以在橘子集團「1999復刻場景」展區的擬真超商中，尋找關卡小物、挑戰《便利商店》經營問答等關卡任務。(攝影：鄭亦庭)



▲2026漫博橘子集團在雙展區完成任務，能現場兌換限量「一橘棒」冰。(攝影：鄭亦庭)





2026漫畫博覽會「Gamania Al；時空越境」主題展區 活動資訊

2026漫畫博覽會橘子集團攤位這次打造雙主題展區，「2027未來互動」展區搶先亮相橘子集團獨家「UTUX 系統」驅動的4位《便利商店》AI 店員，AI店員不僅能即時跟玩家語音對話，還能記住互動內容，發展出不同的個性，漫博現場玩家可透過專屬任務與4位AI店員互動，與角色對話、體驗不同性格設定的反應，完成任務後還能獲得專屬「時空通行證」，搶先感受2027《便利商店》的未來互動。橘子集團同步打造「1999復刻場景」展區，將七、八年級生青春回憶的國民單機遊戲《便利商店》經典場景，直接放大搬進漫博會場，展區特別實體化遊戲中的超商貨架與收銀台，讓骨灰級玩家一踏入現場，瞬間找回青春回憶，現場更設計了3關互動任務，玩家可以在貨架間尋找關卡小物、挑戰經營問答，留下專屬打卡紀錄。橘子集團漫博現場特別推出雙展區限定「時空任務」，玩家可以在「1999復刻場景」重溫《便利商店》，再到「2027未來互動」體驗UTUX系統驅動的AI店員，只要完成任兩個關卡，並加入GAMA PASS會員，就能現場兌換限量「一橘棒」冰棒，完成問卷還能參加每日抽獎活動，把iPad mini、HomePod大獎抽回家。活動日期：2026年7月23日（四）至7月27日（一）10:00~18:00活動地點：台北世翼展與一館（台北市信義路五段5號）攤位號碼：D125搶先報名《便利商店》 經典IP×Al沈浸互動體驗：

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▲2026漫畫博覽會橘子集團「1999復刻場景」展區完美還原單機遊戲《便利商店》的收銀台、貨架。(攝影：鄭亦庭)



▲玩家可以在橘子集團「1999復刻場景」展區的擬真超商中，尋找關卡小物、挑戰《便利商店》經營問答等關卡任務。(攝影：鄭亦庭)