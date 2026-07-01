炸豬排竟然藏在親子丼裡！吉豚屋「丼裡藏豬」爆款登場，雙人套餐省152元饕客必吃。

日式美食再創話題！台灣吉豚屋推出期間限定「丼裡藏豬系列」，將滑嫩親子丼與酥脆豬排完美結合。美食資深編輯李維唐表示，雙主菜的層次堆疊與出汁高湯的運用，將成為今夏日式料理市場的一大亮點。

午餐時間想吃一口熱呼呼的滑嫩親子丼，又捨不得炸豬排卡滋卡滋的酥脆口感嗎？台灣吉豚屋在2026年7月22日推出了超強的期間限定「丼裡藏豬系列」，直接把這兩款人氣魔王組合在一起。這項很有巧思的新嘗試，把大家最愛的經典日式親子丼跟當家招牌卡滋豬排完美疊加，讓你在咬下的每一口裡面，都可以同時吃到濃郁蛋香跟金黃酥脆的雙重美味，一口氣滿足所有的選擇困難症。

▲台灣吉豚屋全新推出期間限定「丼裡藏豬系列」，包含出汁豬排親子丼與出汁豬排親子鍋定食兩款餐點。圖／台灣吉豚屋提供；窩客島編輯李維唐整理



靈魂出汁高湯遇上卡滋豬排！吉豚屋新品雙主菜口感層次超豐富

這次新登場的「丼裡藏豬系列」，好吃的祕密就在於靈魂靈魂關鍵「出汁」高湯。廚房嚴選優質食材慢慢熬煮，把鮮美濃郁的高湯精華通通燉進滑嫩蛋液裡面，打造出入口即化又蓬鬆綿密的經典親子丼風味。香濃的蛋液順勢覆蓋在吉豚屋招牌豬排上面，外皮炸得金黃香酥，裡面肉質厚實又多汁，跟柔嫩蛋香以及鮮甜高湯完美的交織在一起，每一口都讓人滿足感爆棚。這次系列一共帶來兩款亮眼新品，包含279元的「出汁豬排親子丼」，還有319元的「出汁豬排親子鍋定食」，給喜歡熱騰騰鍋物的人多一個溫暖選擇。

▲「出汁豬排親子鍋定食」以鐵鍋盛裝濃郁滑嫩的出汁高湯蛋液，搭配白飯與熱湯一同享用更加豐盛。圖／台灣吉豚屋提供；窩客島編輯李維唐整理

揪朋友聚餐省錢這樣點！內用限定超吉雙人與三人套餐最高現省152元

除了新品登場之外，活動期間店裡還同步準備了內用限定的超值組合，讓大家吃得開心又能省荷包。除了可以吃到全新的「丼裡藏豬系列」，套餐還能搭配店內超高人氣的招牌餐點，像是腰內豬排定食、海老腰內豬排丼、里肌豬排定食還有海老腰內豬排咖哩等經典口味。組合優惠包含749元的「超吉雙人餐A」、799元的「超吉雙人餐B」，以及1,119元的「超吉三人餐」，算下來最高可以直接省下152元。不管是一個人想要犒賞自己、情侶約會還是找親友聚餐，都可以用超划算的價格享受豐盛饗宴。

▲「出汁豬排親子丼」將香濃蛋液與出汁高湯完整覆蓋於酥脆豬排之上，展現豐富口感。圖／台灣吉豚屋提供；窩客島編輯李維唐整理



全台門市期間限定開跑！日式料理控錯過可惜的雙重美味

台灣吉豚屋分享，「丼裡藏豬系列」就是希望把日式親子丼的滑嫩濃郁，跟炸豬排的香脆多汁完美結合在一起，帶來滿滿的幸福感。全台門市從7月22日起開始期間限定開賣，不過要注意桃園機場門市沒有參與這次活動。喜歡日式料理跟卡滋豬排的朋友們，不妨抓緊時間到門市品嚐看看這道層次滿滿的美味吧。

▲「丼裡藏豬系列」主打將招牌卡滋豬排藏在親子丼裡，同步推出碗裝丼飯與鐵鍋定食兩款新品選擇。圖／台灣吉豚屋提供；窩客島編輯李維唐整理





台灣吉豚屋「丼裡藏豬系列」新品上市暨超吉限定組合餐優惠

活動時間：2026年7月22日起（期間限定，售完為止）

活動內容：

新品登場： 推出「出汁豬排親子丼」（售價279元）及「出汁豬排親子鍋定食」（售價319元）。

內用限定優惠套餐：

超吉雙人餐A：特價749元（原價839元），含腰內豬排定食、出汁豬排親子丼、唐揚雞、QQ紫薯地瓜球、飲品兩杯、小份豬肉味噌湯兩碗。

超吉雙人餐B：特價799元（原價951元），含出汁豬排親子鍋定食、海老腰內豬排丼、和風海帶絲、柚香漬蘿蔔、起司炸麻糬兩顆、飲品兩杯、小份豬肉味噌湯兩碗。

超吉三人餐：特價1,119元（原價1,269元，最高現省152元），含出汁豬排親子丼、海老腰內咖哩、里肌豬排定食、和風海帶絲、柚香漬蘿蔔、QQ紫薯地瓜球、飲品三杯、小份豬肉味噌湯兩碗。

注意事項： 桃園機場特殊店不參與此活動。

解鎖了「丼裡藏豬」的絕妙好滋味還意猶未盡嗎？我們特別為你嚴選了幾家近期網路討論度極高的日式料理，帶你一次滿足饕客味蕾

推薦閱讀：鰻魚祭買一送一！小倉屋全新鰻魚玉子茶泡膳，再攜手大苑子、樂扣樂扣推出五大限定亮點活動。

推薦閱讀：尋回台港晨間記憶！台北凱撒王朝餐廳推出早安台港味，現蒸港點搭配經典台菜熱騰騰上桌。