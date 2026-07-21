台中金典綠園道攝影展！TAKE a SHOT攝影徵件，送透明即可拍 抽DJI空拍機。

台中金典綠園道攝影展活動！即日起至9/7公開徵件，打造線上線下實體攝影展，編輯鄭亦庭表示：報名就送限定即可拍相機、隨身包等。
台中金典綠園道攝影展！台中金典綠園道商場今年夏天策劃「TAKE a SHOT—ONE SHOT ONE ART」攝影活動，即日起至9月7日公開攝影徵件，募集超700種生活視角，並為入選作品舉辦實體攝影展，邀請大家展開一場結合線上、線下的生活影像紀錄與視角分享，現場更有影像交換所、實作工作坊、台中城市街拍地圖等，拿起手機、相機，一邊玩台中、一邊拍下夏天日常風景。
TAKE a SHOT攝影徵件送拍攝禮包「TAKE a SHOT 攝影徵件」號召大家走上街頭記錄城市，不管是用手機記錄日常，或是是使用相機、底片的資深影像創作者，通通都能報名參加，報名就能獲得限定「夏日快拍禮包」，包括透明機械感設計的「TAKE a SHOT 即可拍相機」、融合鏡面與星芒效果的「風格濾鏡吊飾」，以及能收納手機與相機的「夏日隨行包」，這套總價值1350元的拍攝套組，讓大家能用最輕鬆又時髦的姿態上街拍照。
金典綠園道TAKE a SHOT攝影展這次金典綠園道攝影徵件報名過程本身也是一場線上展覽，700種生活攝影作品將以瀑布流的方式呈現在官網，入選作品更於8月14日起變成實體創作，在4樓「光盒子」展出，此外，前300名線上報名成功者，還能獲得300元金典禮券，更準備3款獎品，包含捕捉鳥瞰視野的DJI NEO空拍機、復古KODAK Snapic A1底片相機，以及 FUJIFILM X HALF半格相機。
14場職人攝影工作坊這次也邀請KAI 吳評楷、X.diem、Opus 等10位社群媒體活躍的影像創作者，舉辦街拍、人像、美食與動態攝影等14場職人工作坊，帶大家看到攝影師們的美學思維、社群經營法，此外，活動更特別串聯台中攝影與底片指標名店，包含樂魔派、森寫真機店台中店、明室、時光、金霏林沖放會社，只要憑活動限定即可拍相機前往，單台都可享有獨家的沖掃專屬優惠，帶大家完整體驗底片世界。
PHOTO WALK 街拍地圖帶你玩台中TAKE a SHOT企劃團隊在國立台灣美術館、自然科學博物館之間，規劃出2條結合特色「PHOTO WALK 街拍地圖」，涵蓋8間風格店家、20個景點，帶大家邊玩邊拍台中獨立咖啡廳、老宅文具店等，而1樓「夏日生活交換所」帶上自己印製的攝影明信片或利用現場照片印製機，選擇一張有共鳴的影像帶走並留下自己的作品，甚至還有機會與人氣創作者交換故事。
TAKE a SHOT—ONE SHOT ONE ART 活動資訊活動時間：7/9(四)-9/7(一)
徵件報名序號領取地點：金典 綠園道商場 1F TAKE a SHOP
展覽地點：金典 綠園道商場4F 光盒子(BRT科博館站、ibike科博館·金典站)
徵件報名官網：2026takeashot.parklanes.com.tw
工作坊7月ONE SHOT 報名頁面：pse.is
工作坊8月ONE ART 報名頁面：https://pse.is/9a7mqe
台中美食新開店順路吃
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