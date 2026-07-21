日本爆紅擬真檸檬蛋糕登台！ChizCheese進駐新竹巨城打卡送隱藏版，台北高雄快閃時間曝光。

日本夏日限定的瀨戶內檸檬風潮正式襲台，ChizCheese進駐新竹巨城推出擬真檸檬蛋糕。資深編輯李維唐表示，擬真視覺搭配職人現場灌餡，完美精準擊中現代消費者的打卡與口感需求。

近年日本夏季流行起一股風靡大街小巷的瀨戶內檸檬甜點熱潮，無論是百貨公司高級甜點專櫃、人氣伴手禮小店或是期間限定熱銷商品，都能看見黃澄澄的果實身影。以往以北海道生乳酪蛋糕深受饕客喜愛的品牌ChizCheese，今年夏天正式將這股人氣甜點趨勢帶入台灣市場。品牌首間百貨專櫃正式進駐新竹Big City遠東巨城購物中心B1F，同步推出全新擬真造型的瀨戶內檸檬蛋糕，讓台灣消費者不用搭飛機出國，就能隨時品嚐日本夏季最具有代表性的清新果香甜點。



▲ChizCheese堅持職人手作精神，每一顆瀨戶內檸檬蛋糕皆使用專屬果實模具現場烘焙出爐。圖／ChizCheese提供；窩客島編輯李維唐整理

廣島產地嚴選與職人現場烘焙工藝

日本瀨戶內地區擁有得天獨厚的氣候條件，溫暖少雨且日照充沛，其中廣島縣正是全日本產量第一的檸檬重鎮。當地所孕育的瀨戶內檸檬以香氣濃郁、酸度柔和及果皮細緻聞名全球，不僅是眾多日本知名甜點品牌指定的頂級原料，更衍生出極為豐富的各類甜點與飲品。ChizCheese這次研發新品，突破傳統長條或常見圓形的檸檬蛋糕印象，將甜點外型打造得宛如一整顆剛採摘的新鮮檸檬。圓潤飽滿的果實造型覆上細緻檸檬糖霜，表面再點綴鮮採檸檬皮屑，視覺擬真度極高。品牌堅持每一顆蛋糕皆採取現場烘焙與現場灌餡工法製作，確保蛋糕體保有最佳口感與濕潤度，傳遞出職人手作的極致溫度。



▲剛出爐的檸檬蛋糕呈現金黃飽滿的立體果實造型，散發迷人烘焙香氣與細緻質感。 圖／ChizCheese提供；窩客島編輯李維唐整理

兩種經典風味與新竹開幕打卡驚喜

這次推出的瀨戶內檸檬蛋糕共打造兩款風味內餡供挑選。第一款為酸甜細膩且果香清爽的檸檬奶油，另一款則為鹹甜交織且乳香濃郁的鹽之乳。單顆售價65元，單一口味盒裝6入330元，購買任選兩盒享有599元優惠。為了慶祝品牌首間百貨專櫃在7月16日至7月31日盛大開幕，特別推出限時打卡活動。活動期間內只要購買任一盒瀨戶內檸檬蛋糕並完成現場打卡任務，即可免費獲得期間限定且不對外販售的隱藏版口味檸霜Lemon Glaze一顆。這款隱藏版甜點在外層裹上瀨戶內檸檬糖霜，內餡填入品牌招牌海鹽奶油，每日數量有限送完為止。現場除了新品之外，經典熱銷商品北海道雪域芝士蛋糕也同步上架販售，讓消費者能一次滿足北海道濃厚乳香與瀨戶內果香的多重享受。



▲全新登場的瀨戶內檸檬蛋糕覆上細緻糖霜與新鮮檸檬皮，宛如剛採摘的新鮮果實般吸睛可愛。圖／ChizCheese提供；窩客島編輯李維唐整理

夏季快閃巡迴地圖延伸至台北與高雄

新竹以外的甜點愛好者同樣不需要等待太久，ChizCheese正式宣布展開全台夏季快閃巡迴企劃。品牌預計於8月5日至9月3日進駐遠東SOGO台北復興館B3，接著在8月21日至9月27日移師高雄漢神巨蛋B1。台北與高雄的消費者將能在自家附近的百貨商圈，親自感受這款結合北海道生乳香氣與廣島檸檬酸甜滋味的夏日療癒系甜點。



▲位於新竹巨城B1F的ChizCheese專櫃現場展示多款精緻伴手禮盒與日系質感陳列。 圖／ChizCheese提供；窩客島編輯李維唐整理









ChizCheese新竹巨城專櫃開幕打卡贈禮活動

活動時間：7月16日至7月31日

活動內容

購買任一盒瀨戶內檸檬蛋糕，並完成現場打卡，即可免費獲得期間限定隱藏版口味「檸霜Lemon Glaze」一顆，每日限量送完為止。

瀨戶內檸檬蛋糕盒裝6入330元（單一口味），任選兩盒享有優惠價599元。





ChizCheese新竹巨城店

地址：新竹市東區中央路229號B1（Big City遠東巨城購物中心）

營業時間：週日至週四11:00至21:30，週五、週六及例假日前夕11:00至22:00。







