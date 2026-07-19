全家買冰送瑪利歐！飲料冰品第2件6折，早午餐兄弟捏捏球超萌。

編輯 鄭雅之 表示，全家消暑提案也太可愛！不只有第2件6折優惠，還送瑪利歐與早午餐兄弟周邊。
炎炎夏日熱浪來襲，全家特別推出全新消暑活動，陪伴大家度過高溫酷暑。這次不僅有指定飲料冰品任選第2件6折或買3送1的超值折扣，更聯手超級瑪利歐與韓國人氣早午餐兄弟，推出多款限量實用周邊商品，讓消費者喝得清涼還能收集可愛小物，甚至還有機會抽中日本雙人遊大獎。
超級瑪利歐集章超萌
看準大眾對於超級瑪利歐的熱愛，這次超商活動特別規劃專屬集章趣。只要購買指定飲品或冰品就能累積印章，不僅可以兌換買一送一優惠券，還能加價兌換限量的投影相機吊飾。此外，單筆消費滿額還能獲得抽獎券，最大獎項包含價值高達6萬元的日本大阪環球影城雙人遊，非常吸引人。
滿額加價購瑪利歐吊飾
除了集章抽獎活動之外，只要購買指定飲料冰品滿4件或是6件，就能以29元加價購入瑪利歐串串吊飾，或是免費獲得實用的瑪利歐杯墊。多款隨機出貨的經典角色設計，讓粉絲們掀起一股蒐集熱潮。每天滑手機還能參與官方帳號的線上遊戲，天天都能玩10次，輕鬆獲得更多指定商品優惠券。
獨家阿奇儂聯名早午餐兄弟
聯名冰品方面更是精彩，全家獨家攜手阿奇儂與早午餐兄弟推出趣味活動。消費者購買全新開心果金絲脆摩那餅等指定冰品，任選2件加價29元就能把超療癒的捏捏球帶回家。集滿包裝上的6個不同英文字母寄回，還能免費兌換限量的聯名專屬保冷箱，讓粉絲們掀起一波吃冰收集的潮流。
全家消暑飲品與冰品優惠
活動時間：115年7月8日至115年8月4日
活動內容：購買20元含以上指定飲料或冰品，享有任選第2件6折或是買3送1。
全家Ｘ超級瑪利歐聯名系列周邊加價購
- 滿額加價購：購買指定飲料冰品滿4件，加29元可得瑪利歐串串吊飾乙個（共7款，隨機出貨）。
- 滿額免費送：購買指定飲料冰品滿6件，免費送瑪利歐杯墊乙個（共5款，隨機出貨）。
全家APP集章趣活動
集章方式：購買指定飲料冰品滿4件可累積1個章。
- 1個章：兌換指定品項買一送一優惠券。
- 3個章：加79元換購瑪利歐投影相機吊飾。
- 6個章：免費兌換瑪利歐投影相機吊飾。
全家夏日雙重抽獎好禮
- 抽獎資格：購買指定飲料冰品滿4件即可獲得抽獎券1張。
- 豪華大獎：大阪環球影城雙人遊（價值60000元），共1名。
- 潮流二獎：Nintendo Switch2主機（價值14380元），共5名。
- LINE官方帳號互動遊戲：每天每人可參與全家夏日LINE線上遊戲10次，於時間內挑戰成功即可獲得指定商品優惠券。
阿奇儂與早午餐兄弟獨家聯名
療癒加價購：購買2件指定阿奇儂冰品，加29元即可獲得聯名可愛捏捏球乙個（共6款）。
滿額集字送：集滿捏捏球包裝上6個不同英文字母（A.C.H.I.N.O）並寄回廠商，即可免費獲得聯名專屬保冷箱乙個。
指定活動冰品品項與售價：
- 開心果金絲脆摩那餅：49元
- 番茄糖葫蘆冰棒：45元
- 青梅脆樂冰：40元
- 乳酸脆樂冰：40元
- 極濃義式開心果雪糕：40元
- 金杏花生頌雪糕：40元
- 生巧克力戀乳雪糕：40元
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