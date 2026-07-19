世足冠軍戰應援88折！繼光香香雞再推黑糖珍奶粉、青花驕鹽粉搖搖炸雞。

2026世足賽冠軍戰熱血倒數，編輯 鄭雅之表示：繼光香香雞祭出超狂的88折應援拼盤，最多直接現省50元，一邊熬夜看封王直播、一邊吃澎湃炸雞超對胃。
2026世足賽終於迎來最受矚目的冠軍總決戰，全球球迷的瘋狂與熱情也來到最高點，「繼光香香雞」這次熱血加入應援行列，不僅限時推出澎湃的88折應援套餐，更在社群平台上舉辦好玩的冠軍預測抽獎活動。同時繼光香香雞也打造了全新的神級搖搖系列點心，用充滿樂趣的罪惡美味陪伴大家見證王者誕生。
黑糖珍奶粉配炸雞新吃法
在全新登場的搖搖系列中，最受矚目的絕對是內部員工一致好評的黑糖珍奶風味粉，帶有濃厚黑糖奶香的粉末均勻包裹著香脆多汁的炸物，鹹甜交織的獨特口感讓人一吃就上癮，另外品牌也貼心準備了香麻回甘的青花驕鹽粉、酸辣爽口的鬼椒檸檬粉與濃郁的ㄅ級棒起司粉，多重香氣完美附著，越吃越涮嘴。
搖搖炸雞、薯條創意雙享餐百元有找開吃
這次新品最有趣的體驗就是能親自動手做，只要把熱騰騰的炸物放進專屬紙袋，接著倒入風味粉包，使出全力盡情搖晃袋子，就能創造出專屬點心，也同步推出超佛心的「搖搖雙享雞薯餐」，只要花費199元就能一口氣帶走兩種點心，並任選2款風味粉，非常適合全家人在夏日一起混搭分享。
世足封王戰關鍵時刻美味現省50元
享受全新口味的同時，四年一度的體育盛事也迎來了萬眾矚目的封王戰倒數，繼光香香雞祭出超划算的限時應援拼盤，集結了「香香炸雞XL」與「阿根廷魷魚M」等熱門好料，其中套餐最多能直接現省50元，無論是清晨待在客廳追直播或是賽後聚餐都能吃得超飽足。
動動手指網路上留言預測冠軍抽炸雞
除了爽吃澎湃的應援餐，品牌更號召全台粉絲一起參與線上互動，在7月15日至7月19日的限定期間內，只要追蹤店家的官方社群平台，並且在活動貼文下方按讚留言，大膽預測心目中的世界奪冠隊伍，就有機會免費獲得超人氣「香香炸雞」兌換券乙張，讓大家看球賽的緊張時刻變得更加刺激有趣。
繼光香香雞 2026世足應援套餐優惠
活動時間：即日起至2026年7月20日
優惠內容：
A、B兩款應援套餐享88折優惠
Ａ套餐：香香炸雞XL、阿根廷魷魚M、蒜脆杏鮑菇，優惠價342元（原價392元，現省50元）
Ｂ套餐：香香炸雞XL、阿根廷魷魚M、墨魚甜不辣（海苔）、甜心地瓜球，優惠價365元（原價415元，現省50元）
繼光香香雞 世足冠軍預測抽獎活動
活動時間：2026年7月15日（三）至7月19日（日）23:59止
活動辦法：追蹤【繼光香香雞】官方Facebook、Instagram或Threads，按讚活動貼文並留言預測冠軍隊伍（每個帳號限留言一次）
活動獎項：三平台各抽出8位（共24位），獲得「香香炸雞」兌換券乙張
抽獎公布：2026年7月20日（一）
繼光香香雞 搖搖系列新品
活動時間：2026年7月1日至7月22日
產品內容：4大風味粉包（黑糖珍奶粉、ㄅ級棒起司粉、青花驕鹽粉、鬼椒檸檬粉）
優惠套餐：「搖搖雙享雞薯餐」優惠價199元（原價219元），內含「搖搖炸雞」、「搖搖薯條」，可任選2款風味粉
單點資訊：搖搖炸雞149元、搖搖薯條70元（附1款風味粉）
不參與門市：桃機二航內、桃機一航T1、北湖口
買一送一優惠先喝起來！
推薦閱讀：星巴克買一送一提神！9小時 近全品項買一送一，熬夜看世足冠軍戰也不怕。
推薦閱讀：大暑CoCo買一送一！紅柚雙響炮、西西里美式這4款，26天外送買一送一喝起來。