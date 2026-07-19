世足冠軍戰應援88折！繼光香香雞再推黑糖珍奶粉、青花驕鹽粉搖搖炸雞。

2026世足賽冠軍戰熱血倒數，編輯 鄭雅之表示：繼光香香雞祭出超狂的88折應援拼盤，最多直接現省50元，一邊熬夜看封王直播、一邊吃澎湃炸雞超對胃。

2026世足賽終於迎來最受矚目的冠軍總決戰，全球球迷的瘋狂與熱情也來到最高點，「繼光香香雞」這次熱血加入應援行列，不僅限時推出澎湃的88折應援套餐，更在社群平台上舉辦好玩的冠軍預測抽獎活動。同時繼光香香雞也打造了全新的神級搖搖系列點心，用充滿樂趣的罪惡美味陪伴大家見證王者誕生。



▲點購新品會附贈專屬的特色風味粉包，包含黑糖珍奶粉、ㄅ級棒起司粉、青花驕鹽粉與鬼椒檸檬粉等四大宇宙風味。(攝影：鄭雅之)

▲炸物放進裝有炸物專屬的專用袋中，準備加入香氣濃郁的特色調味粉包，創造今夏最潮的創新吃法。(攝影：鄭雅之)





黑糖珍奶粉配炸雞新吃法

在全新登場的搖搖系列中，最受矚目的絕對是內部員工一致好評的黑糖珍奶風味粉，帶有濃厚黑糖奶香的粉末均勻包裹著香脆多汁的炸物，鹹甜交織的獨特口感讓人一吃就上癮，另外品牌也貼心準備了香麻回甘的青花驕鹽粉、酸辣爽口的鬼椒檸檬粉與濃郁的ㄅ級棒起司粉，多重香氣完美附著，越吃越涮嘴。



▲四大截然不同的特色風味粉包一字排開，最吸睛的隱藏黑馬黑糖珍奶粉帶有濃厚奶香，打造不可思議的鹹甜平衡。(攝影：鄭雅之)





搖搖炸雞、薯條創意雙享餐百元有找開吃

這次新品最有趣的體驗就是能親自動手做，只要把熱騰騰的炸物放進專屬紙袋，接著倒入風味粉包，使出全力盡情搖晃袋子，就能創造出專屬點心，也同步推出超佛心的「搖搖雙享雞薯餐」，只要花費199元就能一口氣帶走兩種點心，並任選2款風味粉，非常適合全家人在夏日一起混搭分享。



▲把濃厚起司風味的ㄅ級棒起司粉倒入「搖搖炸雞」專屬的特製紙袋，沾滿粉的炸雞風味更上一層樓。(攝影：鄭雅之)





世足封王戰關鍵時刻美味現省50元

享受全新口味的同時，四年一度的體育盛事也迎來了萬眾矚目的封王戰倒數，繼光香香雞祭出超划算的限時應援拼盤，集結了「香香炸雞XL」與「阿根廷魷魚M」等熱門好料，其中套餐最多能直接現省50元，無論是清晨待在客廳追直播或是賽後聚餐都能吃得超飽足。



▲「繼光香香雞」打造地表最強的罪惡系超強組合，包含「搖搖炸雞」與「搖搖薯條」等高人氣餐點限時開吃。(攝影：鄭雅之)



▲把濃厚起司風味的ㄅ級棒起司粉倒入「搖搖炸雞」專屬的特製紙袋，沾滿粉的炸雞風味更上一層樓。(攝影：鄭雅之)





動動手指網路上留言預測冠軍抽炸雞

除了爽吃澎湃的應援餐，品牌更號召全台粉絲一起參與線上互動，在7月15日至7月19日的限定期間內，只要追蹤店家的官方社群平台，並且在活動貼文下方按讚留言，大膽預測心目中的世界奪冠隊伍，就有機會免費獲得超人氣「香香炸雞」兌換券乙張，讓大家看球賽的緊張時刻變得更加刺激有趣。



▲足球迷們只要在限定期間內參與品牌官方社群平台舉辦的冠軍預測抽獎活動，就有機會免費抽中人氣「香香炸雞」兌換券。(攝影：鄭雅之)

▲「搖搖薯條」只要70元，炸到金黃香脆的薯條均勻裹上微辣調味粉，是夏季開胃首選。(攝影：鄭雅之)





繼光香香雞 2026世足應援套餐優惠

活動時間：即日起至2026年7月20日

優惠內容：

A、B兩款應援套餐享88折優惠

Ａ套餐：香香炸雞XL、阿根廷魷魚M、蒜脆杏鮑菇，優惠價342元（原價392元，現省50元）

Ｂ套餐：香香炸雞XL、阿根廷魷魚M、墨魚甜不辣（海苔）、甜心地瓜球，優惠價365元（原價415元，現省50元）





繼光香香雞 世足冠軍預測抽獎活動

活動時間：2026年7月15日（三）至7月19日（日）23:59止

活動辦法：追蹤【繼光香香雞】官方Facebook、Instagram或Threads，按讚活動貼文並留言預測冠軍隊伍（每個帳號限留言一次）

活動獎項：三平台各抽出8位（共24位），獲得「香香炸雞」兌換券乙張

抽獎公布：2026年7月20日（一）





繼光香香雞 搖搖系列新品

活動時間：2026年7月1日至7月22日

產品內容：4大風味粉包（黑糖珍奶粉、ㄅ級棒起司粉、青花驕鹽粉、鬼椒檸檬粉）

優惠套餐：「搖搖雙享雞薯餐」優惠價199元（原價219元），內含「搖搖炸雞」、「搖搖薯條」，可任選2款風味粉

單點資訊：搖搖炸雞149元、搖搖薯條70元（附1款風味粉）

不參與門市：桃機二航內、桃機一航T1、北湖口





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