大暑CoCo買一送一！紅柚雙響炮、西西里美式這4款，26天外送買一送一喝起來。

編輯 鄭雅之 表示，天氣熱爆真的很需要喝買一送一！CoCo都可買一送一與外送好康，絕對是炎夏抗暑的最佳選擇。

大暑高溫來襲讓人好想喝飲料消暑，每週都帶給大家小確幸優惠的「CoCo都可」，也推出超狂優惠陪伴大家對抗炎夏，這次活動不僅有「茉香凍奶綠」買一送一，還有「西西里手搗檸檬美式」等多款飲品優惠，無論是想喝手搖茶飲或是提神果香咖啡，甚至使用外送平台點購，都能享受到買一送一的超值好康，快揪好友喝CoCo飲料消暑。



▲CoCo都可經典熱銷「茉香凍奶綠」加入Q彈手作茉香茶凍帶來雙重茉莉花香，將於7/22當天推出買一送一優惠。

▲CoCo都可推出大暑限定「茉香凍奶綠」大杯買一送一超值消暑手搖飲優惠。





CoCo週三好友日茉香凍奶綠買一送一

週三好友日當天只要打開官方點單系統領券，就能享有「茉香凍奶綠」大杯買一送一只要60元，這款飲品選用清雅茉莉花香茶葉，加入滑順的「茉香茶凍」呈現多層次茶韻，另外想要提神的朋友，也能選擇「西西里手搗檸檬美式」或「紅柚香檸美式」，任選2杯只要80元，咖啡與果香融合最消暑。



▲消暑提神推薦CoCo都可「西西里手搗檸檬美式」與「紅柚香檸美式」在7/22當天推出任選2杯只要80元優惠。





外送手搖飲買一送一超方便

不出門也能享受清涼快感，特別與foodpanda外送平台合作推出獨家好康，「西西里手搗檸檬美式」、「粉角奶茶」、「仙草蜜」、以及「紅柚雙響炮」共4款熱門飲品，全部都享有買一送一優惠，尤其是大人小孩都愛的消暑「仙草蜜」，2杯大杯只要55元，動動手指就能免出門送到家，輕鬆解決炎熱乾渴。



▲CoCo都可foodpanda外送指定飲品，至8/12前可享買一送一優惠。

CoCo都可週三好友日優惠

活動日期：2026年7月22日

活動辦法：當天在線上點單平台開放領券並預訂，全台門市皆可參與，部分商場門市不提供此品項。

優惠內容：

大杯「茉香凍奶綠」買一送一共60元，每人最多可領取2張券，糖度與冰量皆可自選，數量有限售完為止。

「西西里手搗檸檬美式」或「紅柚香檸美式」，任選2杯只要80元，活動不可與其他優惠合併使用。





CoCo都可foodpanda外送買一送一優惠

活動日期：即日起至2026年8月12日止，在獨家平台下單即享買一送一優惠

活動內容：點購大杯「西西里手搗檸檬美式」、大杯「粉角奶茶」、大杯「仙草蜜」、以及大杯「紅柚雙響炮」即可享買一送一優惠。





飲料控夏天就是要狂喝飲料新品！

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