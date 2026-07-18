大暑CoCo買一送一！紅柚雙響炮、西西里美式這4款，26天外送買一送一喝起來。

編輯 鄭雅之 表示，天氣熱爆真的很需要喝買一送一！CoCo都可買一送一與外送好康，絕對是炎夏抗暑的最佳選擇。
大暑高溫來襲讓人好想喝飲料消暑，每週都帶給大家小確幸優惠的「CoCo都可」，也推出超狂優惠陪伴大家對抗炎夏，這次活動不僅有「茉香凍奶綠」買一送一，還有「西西里手搗檸檬美式」等多款飲品優惠，無論是想喝手搖茶飲或是提神果香咖啡，甚至使用外送平台點購，都能享受到買一送一的超值好康，快揪好友喝CoCo飲料消暑。
CoCo週三好友日茉香凍奶綠買一送一
週三好友日當天只要打開官方點單系統領券，就能享有「茉香凍奶綠」大杯買一送一只要60元，這款飲品選用清雅茉莉花香茶葉，加入滑順的「茉香茶凍」呈現多層次茶韻，另外想要提神的朋友，也能選擇「西西里手搗檸檬美式」或「紅柚香檸美式」，任選2杯只要80元，咖啡與果香融合最消暑。
外送手搖飲買一送一超方便
不出門也能享受清涼快感，特別與foodpanda外送平台合作推出獨家好康，「西西里手搗檸檬美式」、「粉角奶茶」、「仙草蜜」、以及「紅柚雙響炮」共4款熱門飲品，全部都享有買一送一優惠，尤其是大人小孩都愛的消暑「仙草蜜」，2杯大杯只要55元，動動手指就能免出門送到家，輕鬆解決炎熱乾渴。
CoCo都可週三好友日優惠
活動日期：2026年7月22日
活動辦法：當天在線上點單平台開放領券並預訂，全台門市皆可參與，部分商場門市不提供此品項。
優惠內容：
- 大杯「茉香凍奶綠」買一送一共60元，每人最多可領取2張券，糖度與冰量皆可自選，數量有限售完為止。
- 「西西里手搗檸檬美式」或「紅柚香檸美式」，任選2杯只要80元，活動不可與其他優惠合併使用。
CoCo都可foodpanda外送買一送一優惠
活動日期：即日起至2026年8月12日止，在獨家平台下單即享買一送一優惠
活動內容：點購大杯「西西里手搗檸檬美式」、大杯「粉角奶茶」、大杯「仙草蜜」、以及大杯「紅柚雙響炮」即可享買一送一優惠。
飲料控夏天就是要狂喝飲料新品！
推薦閱讀：Threads爆紅萊爾富新飲料！仙草蜜冰沙、日本桃子水9款新品，咖啡買一送一喝。
推薦閱讀：休閒小站回來了！Easyway復刻珍奶買一送一，回憶殺飲料開在信義區永春。