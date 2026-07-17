Threads爆紅萊爾富新飲料！仙草蜜冰沙、日本桃子水9款新品，咖啡買一送一喝。

在這個熱力四射的夏天，萊爾富為了迎接即將到來的世界盃足球賽決賽，特別精心規劃了超貼心的全方位消暑應援提案。不僅大動作攜手台式甜點傳奇「鮮芋仙」推出超強聯名冰沙，還引進了多款連日本人都瘋搶的日本話題飲品。同時全台更有60間門市進行球賽實況轉播，搭配深夜必備的熱門咖啡與啤酒優惠，滿足熱血球迷的味蕾。



▲不用搭飛機出國也能喝到日本超人氣神級飲品，風靡代購圈的日本熱門桃子風味水與麝香葡萄風味水在全台萊爾富強勢登場。

▲喜愛氣泡刺激感的消費者絕不能錯過，萊爾富引進的話題新品日本罪惡碳酸飲料與生可樂。





鮮芋仙聯名！仙草蜜冰沙開賣爆紅

熱辣辣的夏日午後最需要來杯冰涼甜品降降溫。萊爾富這回找來老牌甜點巨頭鮮芋仙，將記憶中的黑金美味打造成細緻的仙草蜜冰沙。裡頭大方放滿了Q彈軟嫩的仙草凍，搭配奶油球後瞬間多了一抹濃郁滑順的奶香。這款高顏值消暑神品在7月21日前更享有單杯59元與2杯99元的超級特價，絕對是午茶時光首選。



▲萊爾富攜手人氣甜點名店鮮芋仙推出聯名仙草蜜冰沙，將招牌黑金仙草融入細緻冰沙中並塞滿Q彈仙草凍，即日起至7月21日單杯特價59元且2杯只要99元。





日本超商話題！桃子水與暢爽生可樂登台

不能飛日本也能用舌尖旅行。萊爾富這次悄悄上架多款日本超商話題夢幻飲料，像是風靡代購圈的「桃子風味水」與「麝香葡萄風味水」，清爽透亮的果香讓人一口接一口。追求強烈氣泡感的朋友，則不能錯過擁有99種獨特香氣的「神秘碳酸飲料」以及暢爽爆表的「生可樂」。多款網美風白桃芒果茶與頂級奶茶，酷暑喝一瓶超解熱。



▲萊爾富一口氣引進日本超人氣桃子水、生可樂、麝香葡萄風味水等多款話題進口飲料，搭配指定熱門咖啡與進口啤酒優惠好康。





熬夜看世足救星！特大杯咖啡買一送一

世界盃足球賽即將迎來最終的高潮對決。為了陪伴熱血球迷度過漫漫長夜，萊爾富大方祭出提神神物咖啡買1送1的限時折扣，冰熱自選超貼心。此外看球賽絕對少不了的冰涼啤酒也推出2件90元與買2送1等超狂折扣。搭配飽足感十足的番茄歐姆蛋包飯與紐澳良烤雞三明治，讓大家可以一邊看著店內的實況轉播一邊熱血吶喊。



▲萊爾富特大杯咖啡限時買1送1，冰熱可任選，世足熬夜提神首選。





綁定行動支付享筆筆10折抵與儲值攻略

聰明的小資族看過來。即日起到2026年12月31日，只要打開萊爾富的官方應用程式，點選全新的一卡通快捷功能，並綁定指定的聯邦信用卡在門市付款，就能享有筆筆現折百分之10的超強福利。相當於所有點心飲料直接打9折。另外門市也同步開放了便利的現金儲值服務，讓日常的超商點心時間變得更省時也更省荷包。



▲萊爾富同步引進日本超商熱銷的紅茶大牌新品，包含充滿清爽果香的白桃芒果風味茶與蘋果洋梨風味茶，是夏天午後想要享受奢華茶香與消暑解膩的首選。

萊爾富新品、售價與活動優惠整理

鮮芋仙仙草蜜冰沙：單杯原價79元，即日起至7月21日單杯特價59元，2杯特價99元。

日本人氣空運飲品：引進日本「ILOHAS桃子風味水」、「ILOHAS麝香葡萄風味水」、「日本罪惡碳酸飲料」、「日本爽快生可樂」、「Craft Boss白桃芒果風味茶」、「Craft Boss蘋果洋梨風味茶」、「Craft Boss微奢奶茶」以及「白葡萄風味飲料」，多款話題消暑飲品熱烈開賣中。

Hi café特大杯咖啡：即日起至7月21日，推出任選買1送1優惠，冰、熱皆可自由搭配，不同價者以2杯5折計。

世足應援啤酒與氣泡水優惠：「麒麟淡麗」與「一番搾啤酒」任選2件90元；臺虎調酒任選第2件5折；台灣經典啤酒買2送1；舒味思萊姆口味氣泡水買1送1。

超商元氣鮮食優惠：「番茄歐姆蛋包飯」2件120元；「紐澳良烤雞三明治」2件74元。

60間門市實況轉播：雙北、桃園、新竹共60間指定門市現場提供世足賽事轉播服務。

行動支付九折回饋：即日起至2026年12月31日，使用Hi-Life VIP APP「一卡通iPASS MONEY」功能綁定聯邦信用卡付款，享有筆筆現折10%優惠。

超商必買新品推薦看！

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