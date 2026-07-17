Threads爆紅萊爾富新飲料！仙草蜜冰沙、日本桃子水9款新品，咖啡買一送一喝。

在這個熱力四射的夏天，萊爾富為了迎接即將到來的世界盃足球賽決賽，特別精心規劃了超貼心的全方位消暑應援提案。不僅大動作攜手台式甜點傳奇「鮮芋仙」推出超強聯名冰沙，還引進了多款連日本人都瘋搶的日本話題飲品。同時全台更有60間門市進行球賽實況轉播，搭配深夜必備的熱門咖啡與啤酒優惠，滿足熱血球迷的味蕾。
鮮芋仙聯名！仙草蜜冰沙開賣爆紅
熱辣辣的夏日午後最需要來杯冰涼甜品降降溫。萊爾富這回找來老牌甜點巨頭鮮芋仙，將記憶中的黑金美味打造成細緻的仙草蜜冰沙。裡頭大方放滿了Q彈軟嫩的仙草凍，搭配奶油球後瞬間多了一抹濃郁滑順的奶香。這款高顏值消暑神品在7月21日前更享有單杯59元與2杯99元的超級特價，絕對是午茶時光首選。
日本超商話題！桃子水與暢爽生可樂登台
不能飛日本也能用舌尖旅行。萊爾富這次悄悄上架多款日本超商話題夢幻飲料，像是風靡代購圈的「桃子風味水」與「麝香葡萄風味水」，清爽透亮的果香讓人一口接一口。追求強烈氣泡感的朋友，則不能錯過擁有99種獨特香氣的「神秘碳酸飲料」以及暢爽爆表的「生可樂」。多款網美風白桃芒果茶與頂級奶茶，酷暑喝一瓶超解熱。
熬夜看世足救星！特大杯咖啡買一送一
世界盃足球賽即將迎來最終的高潮對決。為了陪伴熱血球迷度過漫漫長夜，萊爾富大方祭出提神神物咖啡買1送1的限時折扣，冰熱自選超貼心。此外看球賽絕對少不了的冰涼啤酒也推出2件90元與買2送1等超狂折扣。搭配飽足感十足的番茄歐姆蛋包飯與紐澳良烤雞三明治，讓大家可以一邊看著店內的實況轉播一邊熱血吶喊。
綁定行動支付享筆筆10折抵與儲值攻略
聰明的小資族看過來。即日起到2026年12月31日，只要打開萊爾富的官方應用程式，點選全新的一卡通快捷功能，並綁定指定的聯邦信用卡在門市付款，就能享有筆筆現折百分之10的超強福利。相當於所有點心飲料直接打9折。另外門市也同步開放了便利的現金儲值服務，讓日常的超商點心時間變得更省時也更省荷包。
萊爾富新品、售價與活動優惠整理
- 鮮芋仙仙草蜜冰沙：單杯原價79元，即日起至7月21日單杯特價59元，2杯特價99元。
- 日本人氣空運飲品：引進日本「ILOHAS桃子風味水」、「ILOHAS麝香葡萄風味水」、「日本罪惡碳酸飲料」、「日本爽快生可樂」、「Craft Boss白桃芒果風味茶」、「Craft Boss蘋果洋梨風味茶」、「Craft Boss微奢奶茶」以及「白葡萄風味飲料」，多款話題消暑飲品熱烈開賣中。
- Hi café特大杯咖啡：即日起至7月21日，推出任選買1送1優惠，冰、熱皆可自由搭配，不同價者以2杯5折計。
- 世足應援啤酒與氣泡水優惠：「麒麟淡麗」與「一番搾啤酒」任選2件90元；臺虎調酒任選第2件5折；台灣經典啤酒買2送1；舒味思萊姆口味氣泡水買1送1。
- 超商元氣鮮食優惠：「番茄歐姆蛋包飯」2件120元；「紐澳良烤雞三明治」2件74元。
- 60間門市實況轉播：雙北、桃園、新竹共60間指定門市現場提供世足賽事轉播服務。
- 行動支付九折回饋：即日起至2026年12月31日，使用Hi-Life VIP APP「一卡通iPASS MONEY」功能綁定聯邦信用卡付款，享有筆筆現折10%優惠。
超商必買新品推薦看！
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