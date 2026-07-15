花蓮捷絲旅中正館改裝回歸！3天2夜4480元起送山海香氛片，結構升級安心國旅首選。

晶華旗下捷絲旅花蓮中正館歷經數月改裝驚艷回歸，祭出3天2夜4480元起超值優惠。資深編輯李維唐表示，該館全面強化大樓結構兼顧美學與安全，是今夏安心國旅的指標首選。

當陽光穿透落地窗，灑落在融入莫蘭迪綠與海洋藍的溫潤空間裡，一場屬於花蓮的慢活旅程正悄悄展開。晶華國際酒店集團旗下的風格旅店Just Sleep捷絲旅花蓮中正館，在歷經數個月的精心閉館改裝後，終於在今年盛夏宣布正式煥新回歸。這次的重新出發，不僅僅是一場空間美學的升級，更是飯店對這片土地與所有旅人的安心承諾。為了迎接喜愛花蓮的舊雨新知，飯店特別準備了滿滿的誠意，邀請大家在最好的季節裡，再次回到這個充滿大自然療癒感的地方，搶先體驗洗鍊美學與在地文化交織的全新住宿魅力。

▲大廳融入大氣內斂的簡約山水風格，寬敞明亮的接待區與舒適沙發交織出溫潤的迎賓氛圍。圖／捷絲旅提供；窩客島整理



花蓮捷絲旅中正館全新客房開箱，莫蘭迪大地色系引山海入室

為了帶給旅人耳目一新的視覺享受，設計團隊在規劃全新客房時，特別將花蓮引以為傲的壯麗山海美景延伸至室內。走進房內，沉穩的大地色調與舒緩的自然山水線條完美融合，成功打破了室內與戶外的邊界。當柔和的色彩在空間中交織，自然營造出一種沉浸於大自然中的洗鍊感與寧靜氛圍。



無論是來到花蓮度過漫長假期的家庭客，還是短暫停留的商務旅人，一進入房間，便能立刻卸下旅途的奔波與疲憊，在溫潤的氛圍中感受極致放鬆的住宿體驗。飯店更針對不同需求的旅客提供多元房型，像是大廳以簡約山水風格全新亮相，營造大氣內斂的迎賓氛圍，精緻客房融入沉穩大地色系，打造洗鍊暖心的專屬空間，豪華四人房與豪華家庭房則巧妙融入自然山水線條，在大氣溫潤的氛圍中感受極致放鬆，行政套房更提供兼具現代設計美學與家一般舒適的寬敞尊榮享受。

▲精緻客房巧妙融入柔和的莫蘭迪綠與自然山水線條，為雙人旅程打造溫馨且洗鍊暖心的專屬空間。圖／捷絲旅提供；窩客島整理

▲飯店於暑期推出限定好禮，凡於指定期間入住即可免費獲贈獨家設計的山海杯墊與揉合太平洋記憶的鯨魚隨身香氛片。圖／捷絲旅提供；窩客島整理

花蓮市中心美食文創住宿首選，坐擁黃金地理位置四通八達

除了空間美學與舒適度的大幅升級，捷絲旅花蓮中正館無可取代的市中心黃金地理位置，更是許多家庭出遊規劃行程時的絕對優勢。飯店坐落於花蓮市中正路的核心地帶，擁有極為便利的交通網絡。旅人從飯店出發，只需步行即可輕鬆品嚐到在地超人氣的排隊美食，亦能悠閒地探訪充滿歷史底蘊與人文氣息的花蓮文創園區。無論是白天的商務洽公、交通接駁，還是夜間的漫步探索，四通八達的地理優勢，讓全家人都能在最從容、最優雅的節奏中，深度享受花蓮特有的慢活步調。

▲豪華四人房將花蓮引以為傲的山海美景延伸至室內，寬敞的雙床配置打破空間邊界，帶來極致放鬆的住宿體驗。圖／捷絲旅提供；窩客島整理

捷絲旅深耕在地強化大樓結構，最高規格打造安心住宿防護

面對大環境的種種挑戰，捷絲旅始終深信「最好的風景，始終在花蓮」。這次的煥新重啟，更蘊含著對花蓮這片土地永續深耕與持續投資的堅定美意。在閉館期間，飯店全面進行了大樓建築結構工程的強化，並以最高規格的檢驗規範為基礎設施進行穩固升級。這項隱形卻至關重要的工程，充分展現了飯店對旅客安全承諾的實踐。捷絲旅以實際行動維護地方觀光的質量，為到訪的家庭客與商務旅人提供最堅實的住宿防護，讓舒適一如往常，安心更加倍。

▲行政套房兼具現代設計美學與家一般的舒適尊榮，設有寬敞的獨立浴缸與明亮衛浴空間，盡顯奢華享受。圖／捷絲旅提供；窩客島整理



暑期限定3天2夜優惠專案，限量贈送設計感太平洋香氛片與杯墊

為了回饋長期支持的旅客，官網同步推出了期間限定的超值專案。即日起，三天二夜每房只要4480元起，專案內容包含了每日元氣自助早餐、迎賓午茶以及貼心的接駁服務。在7月1日至8月31日期間入住的旅客，每房皆可免費獲贈精心設計的珍藏小禮一份，包含設計感十足的山海杯墊，以及揉合太平洋記憶的海浪或鯨魚造型隨身香氛片。這些揉合在地意象的精緻禮品，讓旅人在結束美好假期後，還能將花蓮的山海芬芳與記憶一同帶回家中。不論是想要安排一場放鬆的身心靈之旅，還是全家人的暑期出遊，這裡都是今年夏天不容錯過的旅宿首選。

▲豪華家庭房以開闊的格局融入柔和海洋藍，並增設舒適的長沙發休憩區，讓全家人在溫潤氛圍中享受慢活步調。圖／捷絲旅提供；窩客島整理





捷絲旅花蓮中正館盛夏安心起航期間限定專案

活動時間：即日起至2026年8月31日

活動內容：

三天二夜每房4480元起，包含每日元氣自助早餐、迎賓午茶及貼心接駁服務。

8月31日前入住每房皆可獲贈設計感十足的山海杯墊與揉合太平洋記憶的海浪或鯨魚造型隨身香氛片。

Just Sleep捷絲旅花蓮中正館

地址：花蓮市中正路396號

訂房網站：https://member.silkshotelgroup.com/JSHZZ

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