台北鰻魚飯推薦！台北老爺中山日本料理「土用丑日」限定鰻魚飯三吃免千元。

盛夏熱浪來襲，台北老爺中山日本料理廳因應日本土用丑日習俗，即日起推出三款極致慢烤的期間限定鰻魚餐點。資深編輯李維唐表示，這次重現40年秘製老滷的風味，不論是雙色飯還是經典三吃，都完美展現了頂級日式職人的旬味美學。

隨著盛夏熱浪來襲，燥熱的天氣總讓人食慾不振，這時候最需要一道兼具元氣與美味的料理來喚醒味蕾。在日本傳統文化中，每逢夏季的重要節令「土用丑日」，人們習慣透過品嚐營養豐富的鰻魚來補充體力，祈願平安度過炎熱酷暑。這種順應節氣且講究旬味的飲食美學，不僅是一種生活儀式感，更是一場感官的饗宴。台北老爺酒店中山日本料理廳在今年特別因應這個充滿祝福的節日，即日起推出期間限定的鰻魚盛宴，嚴選肉質最為細緻且油脂豐潤的上等鰻魚，搭配靈魂醬汁與極致烤功，為喜愛日式料理的饕客們帶來最撫慰人心的經典滋味。

▲台北老爺酒店迎接土用丑日特別推出「鰻魚雙色飯」，讓饕客能在同一個餐盒中，一次品味到醬香濃郁的蒲燒與純粹鮮甜的白燒兩種經典風味。圖／台北老爺酒店提供；窩客島編輯李維唐整理



台北老爺鰻魚飯傳承40年秘製老滷

這場夏日鰻魚盛宴的美味核心，藏在台北老爺酒店傳承超過40年的秘製老滷醬汁中。中山日本料理廳的靈魂經典「鰻魚飯」，每套售價900元。主廚團隊在烹調過程中展現極致的職人精神，將嚴選的上等鰻魚放置於炭火之上，反覆精準地刷上濃郁的老滷醬汁，並透過細火慢烤的精湛工法，讓鹹甜交織的醬香層層滲入細嫩的魚肉纖維中。當料理呈桌，鰻魚表層散發著微微的迷人焦香，入口時更能感受到豐厚油脂與細緻肉質在舌尖融化的完美平衡。隨餐皆附上清爽的水雲醋、精緻漬物與暖胃的味噌湯，讓每一口都充滿多層次的幸福感。

雙色鰻魚飯一次滿足蒲燒與白燒

若是想在一餐之中體驗截然不同的風味碰撞，「鰻魚雙色飯」絕對是不容錯過的完美選擇，每套售價900元。這款料理大膽地將「蒲燒」與「白燒」兩種截然不同的烹調手法結合於一盒之中。蒲燒做法完美融合了秘製老滷醬汁，並巧妙搭配日本山椒提味，創造出鹹甜分明且富有層次的濃郁風味。白燒做法則考驗著食材的絕對新鮮度，主廚特選肉質極佳的幼鰻，完全不刷取任何醬汁直接進行炙烤，僅在起鍋時佐以少許胡椒鹽提味。白燒鰻魚完美保留了食材原有的鮮甜與純粹，與蒲燒的濃郁形成了強烈對比，讓饕客在同一個餐盒中，循序漸進地品味到雙重極致的視覺與味覺饗宴。

名古屋鰻魚飯三吃道地吃法全攻略

想要體驗最極致的儀式感，則推薦不容錯過的頂級「鰻魚飯三吃」，每套售價1000元。這款料理完整演繹了日本名古屋的經典傳統吃法，帶領饕客的味蕾進行一場充滿層次的奇幻旅程。品嚐時，建議將餐盒內的鰻魚飯劃分為四等份。第1吃先品嚐現烤蒲燒鰻魚與熱騰騰白飯交織出的經典純粹醬香。第2吃則依個人喜好加入細蔥與海苔等精緻配料，與鰻魚飯拌勻一同享用，利用辛香料的香氣增添整體清爽度與層次感。第3吃則是將熱騰騰的高湯緩緩淋入碗中化為精緻的茶泡飯，讓鰻魚的鮮美油脂與甘甜高湯完美融合，散發出溫潤悠長的餘韻。最後的第4吃，則讓饕客從中選擇自己最鍾愛的一種吃法進行完美收尾，體驗充滿樂趣的道地日式飲食文化。

▲中山日本料理廳招牌「鰻魚飯」嚴選油脂豐潤的上等鰻魚，反覆刷上傳承40年的秘製老滷醬汁並透過細火炙烤，呈現出醬香濃郁、肉質細嫩的極致口感。圖／台北老爺酒店提供；窩客島編輯李維唐整理





台北老爺中山日本料理廳土用丑日期間限定鰻魚料理

活動時間：即日起限定登場

活動內容：推出三款嚴選上等鰻魚料理，包含經典「鰻魚飯」售價900元、一次品味蒲燒與白燒的「鰻魚雙色飯」售價900元，以及完整演繹名古屋道地吃法的「鰻魚飯三吃」售價1,000元，餐點均附水雲醋、漬物與味噌湯，需外加一成服務費。

台北老爺酒店 中山日本料理廳

訂位專線：(02)2542-3266轉中山日本料理

官方網站：https://www.royal-taipei.com.tw/

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