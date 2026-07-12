台北文華東方吃到飽新主餐登場！帝王蟹松葉蟹無限暢吃搭配日本和牛海陸盛宴。

台北文華東方酒店文華Café推出全新仲夏主餐，主廚盧奕翔嚴選日本和牛與波士頓龍蝦，將清爽果香融入法式醬汁。資深編輯李維唐表示，頂級海陸食材與當令水果的碰撞，不僅完美平衡了夏季的油膩感，更能為饕客打造出兼具視覺與味覺的奢華餐飲儀式感。

天氣熱到讓人沒胃口的時候，待在吹著舒服冷氣的漂亮餐廳裡吃飯最治癒了，走進位於台北市松山區敦化北路158號5樓的台北文華東方酒店文華Café，優雅精緻的空間立刻把外面的大太陽跟吵雜聲隔絕在外，這裡一直都是台北老饕們的心頭好，這次主廚盧奕翔為了夏天特別設計了全新主餐，把日本和牛，波士頓龍蝦，莫瑞鱈這些頂級食材，配上帶有清爽果香的法式經典醬汁，像是加了百香果，柚子或柑橘來點綴，把夏天的清爽感通通放進盤子裡，要用美食幫大家打造一場充滿儀式感的午間約會。



▲台北文華東方酒店文華Café在平日午間饗吃吧時段推出多款精心設計的全新季節主餐，圖／台北文華東方酒店提供；窩客島編輯李維唐整理

▲週末午間鮮吃吧推出包含爐烤日本F1和牛菲力佐勃根地紅酒醬在內的三款全新季節主餐，邀請饕客恣享夏日頂級美味，圖／台北文華東方酒店提供；窩客島編輯李維唐整理

台北文華Café平日午間饗吃吧，宜蘭豪野鴨與屏東黑豚的在地風土協奏曲

週一至週四的平日午間饗吃吧，每位1580元加10%起，點一道主餐就能同時享受沙拉吧，嫩煎宜蘭豪野鴨胸佐覆盆莓紅酒醬把厚實的鴨胸煎到外皮酥酥脆脆，咬下去多汁的鴨肉配上酸酸甜甜的覆盆莓紅酒醬，剛好解了鴨油的膩，旁邊還搭配了晚香玉筍跟澎湖角瓜，真的很有台灣夏天的味道，香煎刺花斑佐羅勒番茄醬把魚皮煎到金黃微脆，底下是用蛤蜊汁去熬的小薏仁跟炙燒玉米粒，淋上經典的羅勒番茄醬，吃一口彷彿一秒飛到南法海邊度假。

如果喜歡吃豬肉，炙烤屏東黑豚菲力佐柑橘醬汁選用了肉質超嫩的屏東黑豚，烤過之後香氣撲鼻，外層裹著巴西里香料，沾著帶有溫潤蜜香的柑橘醬汁與煙燻茄子泥一起吃，清爽的果香讓人胃口大開，想要好好犒賞自己的話，一定要選爐烤日本A3和牛紐約客搭配百里香醬汁及XO醬波士頓龍蝦，主廚把和牛烤得剛剛好，把漂亮的油花變成嘴裡爆開的甘甜，旁邊的波士頓龍蝦用XO醬大火快炒，滿滿的鑊氣把海鮮的鮮甜通通勾了出來，海陸雙重享受吃起來真的超級過癮。



▲爐烤日本A3和牛紐約客搭配百里香醬汁及XO醬波士頓龍蝦以澎湃的海陸雙饗組合為饕客帶來仲夏最極致的午間餐飲盛宴，圖／台北文華東方酒店提供；窩客島編輯李維唐整理

▲嫩煎宜蘭豪野鴨胸佐覆盆莓紅酒醬將表皮煎至酥香，搭配晚香玉筍與澎湖角瓜，一人獨享豐滿海陸滋味令人大呼過癮，圖／台北文華東方酒店提供；窩客島編輯李維唐整理

週末午間鮮吃吧海鮮控天堂，帝王蟹松葉蟹無限享用與日本F1和牛的頂級對話

到了放假的週末，文華Café的週末午間鮮吃吧直接變成海鮮控的夢幻天堂，每位2680元加10%起，最厲害的就是海鮮餐檯上可以無限量一直吃的帝王蟹，松葉蟹跟龍蝦，冰鎮現切的鮮甜海味吃進嘴裡全是滿滿的幸福感，加上餐檯上還有很多精緻的各國開胃菜跟熱騰騰的美味料理，光是繞一圈拿滿桌就讓人心情大好。

週末的主餐選擇也非常有誠意，嫩煎雞腿捲佐百香果奶油醬汁把嫩雞腿肉捲起來煎到外酥內嫩，切開來還會流肉汁，配上酸香開胃的百香果奶油醬汁跟煙燻甜椒油，吃起來很有夏天的熱情活力，香煎莫瑞鱈佐香柚蛤蜊醬汁選用肉質超細緻的莫瑞鱈魚，用蛤蜊熬出來的海鮮醬汁當基底，再加入清爽的夏柚香氣，嘴裡全是滿滿的海洋鮮味，爐烤日本F1和牛菲力佐勃根地紅酒醬則是用爐烤鎖住頂級和牛的鮮甜肉汁，沾著濃郁的紅酒醬，搭配炸洋芋球跟紅鳳菜，讓週末的午餐時光變得奢華又精緻。



▲週末午間鮮吃吧最受矚目的季節海鮮餐檯提供帝王蟹，松葉蟹與龍蝦等多款嚴選澎湃海鮮讓消費者暢快無限享用，圖／台北文華東方酒店提供；窩客島編輯李維唐整理

▲炙烤屏東黑豚菲力佐柑橘醬汁裹上清新巴西里香料，佐以柑橘醬汁的酸甜夏韻，讓人感受季節專屬的明亮馥郁香氣，圖／台北文華東方酒店提供；窩客島編輯李維唐整理

高級水耕蔬菜沙拉吧與精品級手工甜點，打造完美的精緻餐飲儀式感

一場讓人心滿意足的完美午餐，旁邊的配角當然也不能馬虎，文華Café對自助餐檯的細節真的很講究，不論平日還是週末，沙拉吧特別挑選了室內栽種的高級水耕蔬菜，每口吃起來都非常清脆爽口，旁邊還有一整排精選的異國冷肉盤，在吃主餐前先來上一盤，整個胃口都被打開了。

女生最期待的絕對是台北文華東方酒店最出名的精品級手工甜點吧，西點團隊做出來的甜點每一個都像漂亮的藝術品，不只外觀精緻吸睛，吃起來的口感更是細膩又有層次，各種繽紛的甜點一字排開，拿一盤當作這頓仲夏午餐的收尾，真的會讓人忍不住讚嘆生活就該這麼美好。



▲由西點廚藝團隊精心打造的精品級手工甜點是來到文華Café絕對不能錯過的必嚐品項，每款都洋溢華麗驚喜的繽紛滋味，圖／台北文華東方酒店提供；窩客島編輯李維唐整理

文華Café全新仲夏午間主餐活動

活動時間：即日起

活動內容：

週一至週四「平日午間饗．吃．吧」每位1580元加10%起，點選全新單點主餐，享自助式水耕蔬菜沙拉吧與開胃冷肉盤

週五至週日「週末午間鮮．吃．吧」每位2680元加10%起，點選全新單點主餐，享帝王蟹，松葉蟹，龍蝦等當令海鮮及寰宇開胃菜，美味熱菜與精緻甜點無限暢吃

台北文華東方酒店文華Café

店家地址：台北市松山區敦化北路158號5樓

官方網站：https://www.mandarinoriental.com/zh-hk/taipei/songshan/dine/cafe-un-deux-trois

線上訂位系統：https://reurl.cc/nmonqv

備註說明：此篇為公關稿件內容由AI輔助生成、窩客島編輯李維唐整理提供

品嚐完文華東方令人驚豔的仲夏奢華海陸盛宴後，台北城中還有這些頂級美味等待著你去發掘

推薦閱讀：嘉義東石一日遊這樣玩！東石漁人碼頭烤蚵吃到飽200元開吃，爆量鮮蚵滷肉飯加碼吃。

推薦閱讀：台中旭集搶先看！吃到飽控必吃旭集 進駐台中大遠百，15款限定料理 吉兆割烹壽司聯名必吃。

推薦閱讀：台北泰式吃到飽！遠東Cafe泰國美食節必吃瑪莎曼羊肉、泰皇脆皮豬，打卡再抽香格里拉頂級假期。