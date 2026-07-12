台北文華東方吃到飽新主餐登場！帝王蟹松葉蟹無限暢吃搭配日本和牛海陸盛宴。

台北文華東方酒店文華Café推出全新仲夏主餐，主廚盧奕翔嚴選日本和牛與波士頓龍蝦，將清爽果香融入法式醬汁。資深編輯李維唐表示，頂級海陸食材與當令水果的碰撞，不僅完美平衡了夏季的油膩感，更能為饕客打造出兼具視覺與味覺的奢華餐飲儀式感。
天氣熱到讓人沒胃口的時候，待在吹著舒服冷氣的漂亮餐廳裡吃飯最治癒了，走進位於台北市松山區敦化北路158號5樓的台北文華東方酒店文華Café，優雅精緻的空間立刻把外面的大太陽跟吵雜聲隔絕在外，這裡一直都是台北老饕們的心頭好，這次主廚盧奕翔為了夏天特別設計了全新主餐，把日本和牛，波士頓龍蝦，莫瑞鱈這些頂級食材，配上帶有清爽果香的法式經典醬汁，像是加了百香果，柚子或柑橘來點綴，把夏天的清爽感通通放進盤子裡，要用美食幫大家打造一場充滿儀式感的午間約會。
台北文華Café平日午間饗吃吧，宜蘭豪野鴨與屏東黑豚的在地風土協奏曲
週一至週四的平日午間饗吃吧，每位1580元加10%起，點一道主餐就能同時享受沙拉吧，嫩煎宜蘭豪野鴨胸佐覆盆莓紅酒醬把厚實的鴨胸煎到外皮酥酥脆脆，咬下去多汁的鴨肉配上酸酸甜甜的覆盆莓紅酒醬，剛好解了鴨油的膩，旁邊還搭配了晚香玉筍跟澎湖角瓜，真的很有台灣夏天的味道，香煎刺花斑佐羅勒番茄醬把魚皮煎到金黃微脆，底下是用蛤蜊汁去熬的小薏仁跟炙燒玉米粒，淋上經典的羅勒番茄醬，吃一口彷彿一秒飛到南法海邊度假。
如果喜歡吃豬肉，炙烤屏東黑豚菲力佐柑橘醬汁選用了肉質超嫩的屏東黑豚，烤過之後香氣撲鼻，外層裹著巴西里香料，沾著帶有溫潤蜜香的柑橘醬汁與煙燻茄子泥一起吃，清爽的果香讓人胃口大開，想要好好犒賞自己的話，一定要選爐烤日本A3和牛紐約客搭配百里香醬汁及XO醬波士頓龍蝦，主廚把和牛烤得剛剛好，把漂亮的油花變成嘴裡爆開的甘甜，旁邊的波士頓龍蝦用XO醬大火快炒，滿滿的鑊氣把海鮮的鮮甜通通勾了出來，海陸雙重享受吃起來真的超級過癮。
週末午間鮮吃吧海鮮控天堂，帝王蟹松葉蟹無限享用與日本F1和牛的頂級對話
到了放假的週末，文華Café的週末午間鮮吃吧直接變成海鮮控的夢幻天堂，每位2680元加10%起，最厲害的就是海鮮餐檯上可以無限量一直吃的帝王蟹，松葉蟹跟龍蝦，冰鎮現切的鮮甜海味吃進嘴裡全是滿滿的幸福感，加上餐檯上還有很多精緻的各國開胃菜跟熱騰騰的美味料理，光是繞一圈拿滿桌就讓人心情大好。
週末的主餐選擇也非常有誠意，嫩煎雞腿捲佐百香果奶油醬汁把嫩雞腿肉捲起來煎到外酥內嫩，切開來還會流肉汁，配上酸香開胃的百香果奶油醬汁跟煙燻甜椒油，吃起來很有夏天的熱情活力，香煎莫瑞鱈佐香柚蛤蜊醬汁選用肉質超細緻的莫瑞鱈魚，用蛤蜊熬出來的海鮮醬汁當基底，再加入清爽的夏柚香氣，嘴裡全是滿滿的海洋鮮味，爐烤日本F1和牛菲力佐勃根地紅酒醬則是用爐烤鎖住頂級和牛的鮮甜肉汁，沾著濃郁的紅酒醬，搭配炸洋芋球跟紅鳳菜，讓週末的午餐時光變得奢華又精緻。
高級水耕蔬菜沙拉吧與精品級手工甜點，打造完美的精緻餐飲儀式感
一場讓人心滿意足的完美午餐，旁邊的配角當然也不能馬虎，文華Café對自助餐檯的細節真的很講究，不論平日還是週末，沙拉吧特別挑選了室內栽種的高級水耕蔬菜，每口吃起來都非常清脆爽口，旁邊還有一整排精選的異國冷肉盤，在吃主餐前先來上一盤，整個胃口都被打開了。
女生最期待的絕對是台北文華東方酒店最出名的精品級手工甜點吧，西點團隊做出來的甜點每一個都像漂亮的藝術品，不只外觀精緻吸睛，吃起來的口感更是細膩又有層次，各種繽紛的甜點一字排開，拿一盤當作這頓仲夏午餐的收尾，真的會讓人忍不住讚嘆生活就該這麼美好。
文華Café全新仲夏午間主餐活動
活動時間：即日起
活動內容：
- 週一至週四「平日午間饗．吃．吧」每位1580元加10%起，點選全新單點主餐，享自助式水耕蔬菜沙拉吧與開胃冷肉盤
- 週五至週日「週末午間鮮．吃．吧」每位2680元加10%起，點選全新單點主餐，享帝王蟹，松葉蟹，龍蝦等當令海鮮及寰宇開胃菜，美味熱菜與精緻甜點無限暢吃
台北文華東方酒店文華Café
店家地址：台北市松山區敦化北路158號5樓
官方網站：https://www.mandarinoriental.com/zh-hk/taipei/songshan/dine/cafe-un-deux-trois
線上訂位系統：https://reurl.cc/nmonqv
備註說明：此篇為公關稿件內容由AI輔助生成、窩客島編輯李維唐整理提供
品嚐完文華東方令人驚豔的仲夏奢華海陸盛宴後，台北城中還有這些頂級美味等待著你去發掘
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