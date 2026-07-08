> 美食 > 台中旭集搶先看！吃到飽控必吃旭集 進駐台中大遠百，15款限定料理 吉兆割烹壽司聯名必吃。

台中旭集搶先看！吃到飽控必吃旭集 進駐台中大遠百，15款限定料理 吉兆割烹壽司聯名必吃。

旭集台中吃到飽Buffet
2026-07-08 14:00文字：編輯 張人尹 攝影：編輯 張人尹
編輯 張人尹

編輯 張人尹

旭集台中店正式開幕，推出吉兆割烹壽司聯名、NISSEI聯名冰品及15款限定旬味。編輯張人尹表示，旭集以在地食材結合日式料理，打造台中Buffet新亮點。

台中吃到飽控要衝了！饗賓集團旗下「旭集 和食集錦」正式插旗台中，在台中大遠百打造中台灣首間精品日式Buffet，除了以充滿日式美學的空間迎接粉絲，也同步推出15款台中限定料理，集結日本進口食材、台中在地特色食材，還有「吉兆割烹壽司」線澄聯名餐點，新品從握壽司、串炸、調酒到甜點通通吃得到。讓粉絲能在享用Buffet的同時，也能體驗旭集結合日本文化與台中風土的全新餐飲魅力。

▲旭集集結日本進口食材、台中在地食材與吉兆割烹壽司聯名料理，帶來全新Buffet體驗。（攝影：張人尹）
▲旭集集結日本進口食材、台中在地食材與吉兆割烹壽司聯名料理，帶來全新Buffet體驗。（攝影：張人尹）
▲旭集正式進駐台中大遠百，打造中台灣首間精品日式Buffet，同步推出15款台中限定料理。（攝影：張人尹）
▲旭集正式進駐台中大遠百，打造中台灣首間精品日式Buffet，同步推出15款台中限定料理。（攝影：張人尹）

吉兆割烹壽司聯名 星級料理搶先開吃

旭集台中店本次開幕亮點之一，攜手連續8年獲得米其林一星肯定的「吉兆割烹壽司」合作，推出兩道開幕限定料理。在巧鮨餐區池能吃到「本鮪中腹澤庵手捲」，選用黑鮪魚中腹搭配赤醋壽司飯、炭烤海苔與醃蘿蔔，展現細膩平衡風味。另一款「蟹肉海膽空氣春捲」則以酥脆春捲皮包裹海膽與蟹肉，呈現外酥內嫩、濃郁鮮甜的層次，讓粉絲提前感受職人級料理魅力。
▲旭集攜手吉兆割烹壽司推出本鮪中腹澤庵手捲，展現職人壽司的細膩風味。（攝影：張人尹）
▲旭集攜手吉兆割烹壽司推出本鮪中腹澤庵手捲，展現職人壽司的細膩風味。（攝影：張人尹）


在地食材變身和食 台中限定創意料理

旭集也將台中特色食材融入日式料理，打造只有台中店才能吃到的限定菜色。「千切筍冷羹」以大麵羹為靈感，結合韭菜、菜脯、開陽與大坑綠竹筍，呈現清爽又熟悉的古早味。「麻薏蝦仁串炸」則把台中代表性的麻薏湯元素結合日式炸什錦，將麻薏葉包裹鮮蝦酥炸，保留微苦回甘特色，也展現日料與在地飲食文化融合的新風味。
▲旭集限定麻薏蝦仁串炸融合麻薏與日式炸什錦特色，展現台中在地風味。（攝影：張人尹）
▲旭集限定麻薏蝦仁串炸融合麻薏與日式炸什錦特色，展現台中在地風味。（攝影：張人尹）


握壽司與限定調酒 同步升級餐檯陣容

除了聯名料理外，旭集同步帶來多款日本進口食材新品，包括採用日本愛媛蜜柑鰤魚製作的握壽司、稻燒鰹魚握壽司、日本紫魷握壽司，以及水梨昆布締比目魚壽司等限定品項。此外還有3款台中限定調酒，包含以綠川為靈感的「翠川」加入東泉辣椒醬超夠味。此外還有融合紅豆銅鑼燒風味的「朱鈴」，以及結合黑糖珍奶與麻薏奶蓋特色的「玄焙」，讓粉絲從餐點到飲品都能感受限定魅力。
▲旭集推出蜜柑鰤魚、稻燒鰹魚、日本紫魷等多款限定握壽司，展現日本食材魅力。（攝影：張人尹）
▲旭集推出蜜柑鰤魚、稻燒鰹魚、日本紫魷等多款限定握壽司，展現日本食材魅力。（攝影：張人尹）
▲旭集同步推出翠川、朱鈴、玄焙3款限定調酒，將台中元素融入日式酒飲。（攝影：張人尹）
▲旭集同步推出翠川、朱鈴、玄焙3款限定調酒，將台中元素融入日式酒飲。（攝影：張人尹）


NISSEI聯名甜點 壓軸冰品與芋頭人形燒

甜點同樣是旭集台中店的一大亮點，首度攜手日本第一霜淇淋品牌NISSEI推出「北海道濃醇牛乳聖代」及「香盈哈密瓜聖代」，以北海道乳源打造濃郁滑順口感，搭配蛋糕、酥菠蘿與多樣配料增添層次。此外，限定甜點「牽絲香芋人形燒」則選用台中在地大甲芋頭製成綿密芋泥餡，再包入莫札瑞拉起司，現烤後散發濃郁芋香與牽絲口感，替整場Buffet畫下甜蜜句點。
▲旭集攜手NISSEI推出北海道濃醇牛乳聖代、香盈哈密瓜聖代，打造限定甜點。（攝影：張人尹）
▲旭集攜手NISSEI推出北海道濃醇牛乳聖代、香盈哈密瓜聖代，打造限定甜點。（攝影：張人尹）
▲旭集限定牽絲香芋人形燒選用台中大甲芋頭與莫札瑞拉起司，現烤享受牽絲口感。（攝影：張人尹）
▲旭集限定牽絲香芋人形燒選用台中大甲芋頭與莫札瑞拉起司，現烤享受牽絲口感。（攝影：張人尹）


旭集台中大遠百店 營業資訊

地址：臺中市西屯區台灣大道三段251號8樓
電話：04-22535808

旭集台中店限定料理資訊

供應期間：2026年9月7日前供應，餐點餐期依分店現場供應為準。

推薦餐點：

  • 旭集 ✕ 吉兆聯名「本鮪中腹澤庵手捲」平日午、晚餐；假日全餐期
  • 旭集 ✕ 吉兆聯名「蟹肉海膽空氣春捲」全餐期
  • 巧鮨｜蜜柑鰤魚握壽司：全餐期
  • 巧鮨｜稻燒鰹魚握壽司：全餐期
  • 巧鮨｜日本紫魷握壽司：全餐期
  • 巧鮨｜水梨昆布締比目魚壽司：平日及假日午、晚餐
  • 巧鮨｜千切筍冷羹：全餐期
  • 巧鮨｜星鰻若筍卷：全餐期
  • 和揚｜麻薏蝦仁串炸：全餐期
  • 澄甘｜牽絲香芋人形燒：全餐期
  • 旭集 ✕ NISSEI聯名「北海道濃醇牛乳聖代：全餐期
  • 旭集 ✕ NISSEI聯名「香盈哈密瓜聖代」：全餐期
  • 麗酌｜翠川 限定調酒：全餐期
  • 麗酌｜朱鈴 限定調酒：全餐期
  • 麗酌｜玄焙 限定調酒：全餐期

看更多旭集台中大遠百店推薦必吃

▲旭集正式進駐台中大遠百，打造中台灣首間精品日式Buffet，同步推出15款台中限定料理。（攝影：張人尹）
▲旭集正式進駐台中大遠百，打造中台灣首間精品日式Buffet，同步推出15款台中限定料理。（攝影：張人尹）
▲旭集聯名推出蟹肉海膽空氣春捲，以酥脆外皮包裹海膽與蟹肉，層次豐富。（攝影：張人尹）
▲旭集聯名推出蟹肉海膽空氣春捲，以酥脆外皮包裹海膽與蟹肉，層次豐富。（攝影：張人尹）
▲旭集推出千切筍冷羹，將台中大麵羹特色結合綠竹筍，打造限定創意和食。（攝影：張人尹）
▲旭集推出千切筍冷羹，將台中大麵羹特色結合綠竹筍，打造限定創意和食。（攝影：張人尹）
▲旭集限定麻薏蝦仁串炸融合麻薏與日式炸什錦特色，展現台中在地風味。（攝影：張人尹）
▲旭集限定麻薏蝦仁串炸融合麻薏與日式炸什錦特色，展現台中在地風味。（攝影：張人尹）
▲旭集限定料理推薦，巧鮨餐區：星鰻若筍卷。（攝影：張人尹）
▲旭集限定料理推薦，巧鮨餐區：星鰻若筍卷。（攝影：張人尹）
▲旭集限定牽絲香芋人形燒選用台中大甲芋頭與莫札瑞拉起司，現烤享受牽絲口感。（攝影：張人尹）
▲旭集限定牽絲香芋人形燒選用台中大甲芋頭與莫札瑞拉起司，現烤享受牽絲口感。（攝影：張人尹）
▲旭集正式進駐台中大遠百，打造中台灣首間精品日式Buffet，同步推出15款台中限定料理。（攝影：張人尹）
▲旭集正式進駐台中大遠百，打造中台灣首間精品日式Buffet，同步推出15款台中限定料理。（攝影：張人尹）

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
延伸閱讀
炸雞控、壽司控要吃！一条通Ｘ起家雞靈魂醬互換，明太子炸雞先吃、再送餐卷。
炸雞控、壽司控要吃！一条通Ｘ起家雞靈魂醬互換，明太子炸雞先吃、再送餐卷。
編輯 鄭雅之
關西風鰻魚飯必吃加1！うなぎ處鰻天插旗大阪富田林，職人現殺千度直烤、搶攻美食清單。
關西風鰻魚飯必吃加1！うなぎ處鰻天插旗大阪富田林，職人現殺千度直烤、搶攻美食清單。
編輯 李維唐
和牛拼盤才999元！老乾杯新菜單更便宜，神級山藥泥壽喜燒必吃推薦。
和牛拼盤才999元！老乾杯新菜單更便宜，神級山藥泥壽喜燒必吃推薦。
編輯 鄭雅之
港點控尖叫！台北六福萬怡吃到飽回歸「現蒸鮑魚燒賣、掛爐烤鴨隨你吃」平日還不限時
港點控尖叫！台北六福萬怡吃到飽回歸「現蒸鮑魚燒賣、掛爐烤鴨隨你吃」平日還不限時
編輯 李維唐
古亭站美食推薦7選！台北人必吃羊肉飯 最強香腸攤，隱藏版酸菜白肉鍋吃到飽夏天也要吃。
古亭站美食推薦7選！台北人必吃羊肉飯 最強香腸攤，隱藏版酸菜白肉鍋吃到飽夏天也要吃。
編輯 鄭亦庭
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊