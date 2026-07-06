勤美術館變超商！2026勤美草悟夏祭 美術館便利商店，四大展區暑假玩台中必逛。

勤美術館變超商！2026勤美草悟夏祭打造美術館便利商店，編輯鄭亦庭表示：暑假來勤美草悟生活圈順路逛四大展區。
勤美術館變超商！2026勤美草悟夏祭以「BOOM ART！藝術不設限」為核心主題，在勤美草悟生活圈展開一連串藝術活動，展期自8月14日至30日，涵蓋勤美術館、勤美 誠品綠園道、金典綠園道商場、PARK2草悟廣場等四大展區，展出超過60件作品，打造美術館便利超商，並與全家便利商店、plain-me、犀牛盾等品牌聯名，讓大家夏天來勤美術館、勤美草悟生活圈逛街，還能順路看藝術品。
2026勤美草悟夏祭必拍勤美草悟夏祭今年回到勤美術館主場，特別邀請藝術家賈茜茹規劃《凌晨五點零四分的便利商店》藝術體驗，讓大家不只是看展，而是變成美術館便利商店裡的消費者，讓藝術走進商場、街區、便利商店，讓每個人都能用最自然、最便利的方式，在逛街的同時，觀賞這些入選藝術作品。
實體展覽必拍勤美術館便利商店今年「EVERYDAY ART 藝術計畫」升級三大類別，包含主題徵件「藝術走進你家」、影像徵件「城市裡的時鐘」以及特別補助計畫，共選出40組國內外入選創作者，今年必拍的實體展覽「美術館便利商店」，把超商空間轉化為藝術載體，展出創作者對生活的細膩觀察，在主題徵件「藝術走進你家」有29位創作者用作品想像藝術融入居家空間的可能；「城市裡的時鐘」則由7位創作者捕捉都市光影流動。
勤美術館X全家便利商店早鳥票開搶本次夏祭勤美術館也與全家便利商店限時合作，展期間勤美術館化身最藝術的便利商店，以超商空間語彙重新包裝藝術展區，讓藝術品在大家熟悉的超商場景中被重新觀看，目前原價350元的門票，推出早鳥票7折優惠只要250元，即日起在全家門市FamiPort、網路售票平台FamiTicket獨家開賣，此外，更與plain-me及 犀牛盾跨界合作，由勤美術館入選的9位藝術家，推出聯名手機殼、潮流服飾，讓大家能把藝術家藝術品帶著走。
勤美術館夏祭四大展區除了勤美術館，草悟道四大展區也同步登場，勤美誠品B2F推出自營品牌「SPARKiT」打造孕育趨勢的生活場域；PARK2推出《Je suis en vacances！》法式假期長餐桌，由甜點工作室jinjinLab. 與藝術家walkthecatt打造可以參與的沉浸式展區；金典綠園道以攝影，號召百人記錄城市人文生活，1樓、4樓結合攝影徵件與實體展覽，週末也有多場活動，特邀街頭移動表演《週末怪客》、標準鳥生活帶來雙現場Live Podcast、PARK2夏日快閃店。
2026勤美草悟夏祭 BOOM ART！藝術不設限 活動資訊展覽日期：2026年8月14日(五)至8月30日(日)
主展場地：勤美術館 (台中市西區館前路 79 號)
美術館便利商店 展覽資訊展覽期間：8月15日(六)至10月25日(日)
聯合展區：勤美誠品、金典綠園道、PARK2&街區
獨家早鳥票 販售資訊美術館便利商店：250元/每張(原價7折)
販售時間：即日起至2026年8月14(五)
販售通路：全家門市FamiPort、全家網路售票平台FamiTicket販售（購票連結：reurl.cc
勤美草悟 夏祭 四大展區美術館便利商店
活動地點：勤美術館
活動時間：2026.8.15-10.25
THE GROUND 醞釀之地
活動地點：勤美誠品B2F
活動時間：2026.7.10-10.31
Take a SHOT
活動地點：金典綠園道1F、4F
活動時間：2026.7.9-9.7
《Je suis en vacances!》A Table on Holiday
活動地點：PARK2 草悟廣場
活動時間：2026.8.10-8.31
勤美草悟 夏祭 活動總表
街區週末怪客
活動時間：2026.8.1、8.8
勤美術館 Live Podcast「都2026年了,藝術還不夠進入我們生活嗎?」
活動時間：2026.8.15-16
勤美術館 交流講座「全家都是藝術家:爭先恐後來上架」
活動時間：2026.8.22
PARK2快閃活動 MELTING HOLIDAY POP-UP
活動時間：2026.8.14-16
PARK2大人日校La Grande Table 假期中的長餐桌
活動時間：2026.8.22
PARK2大人夜校 微醺畫室 Paint & Pour Night
活動時間：2026.8.29
金典綠園道 夏日快門蒐集
活動時間：2026.7-9 月、共13場
金典綠園道 夏日生活交換所
活動時間：2026.7.9-9.7
勤美誠品 CAFFEINE FREQUENCY 白晝派對
活動時間：2026.8.15-16
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