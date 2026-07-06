勤美術館變超商！2026勤美草悟夏祭 美術館便利商店，四大展區暑假玩台中必逛。

勤美術館變超商！2026勤美草悟夏祭打造美術館便利商店，編輯鄭亦庭表示：暑假來勤美草悟生活圈順路逛四大展區。

勤美術館變超商！2026勤美草悟夏祭以「BOOM ART！藝術不設限」為核心主題，在勤美草悟生活圈展開一連串藝術活動，展期自8月14日至30日，涵蓋勤美術館、勤美 誠品綠園道、金典綠園道商場、PARK2草悟廣場等四大展區，展出超過60件作品，打造美術館便利超商，並與全家便利商店、plain-me、犀牛盾等品牌聯名，讓大家夏天來勤美術館、勤美草悟生活圈逛街，還能順路看藝術品。



▲2026勤美草悟夏祭串聯台中草悟道生活圈四大展區，推出美術館便利商店、週末藝術活動等。



▲2026勤美草悟夏祭串聯台中草悟道生活圈四大展區，《美術館便利商店》展出多個藝術家作品。





2026勤美草悟夏祭必拍

▲台中勤美術館夏祭8/14登場！《美術館便利商店》讓藝術走進商場、街區、便利商店。





勤美草悟夏祭今年回到勤美術館主場，特別邀請藝術家賈茜茹規劃《凌晨五點零四分的便利商店》藝術體驗，讓大家不只是看展，而是變成美術館便利商店裡的消費者，讓藝術走進商場、街區、便利商店，讓每個人都能用最自然、最便利的方式，在逛街的同時，觀賞這些入選藝術作品。

實體展覽必拍勤美術館便利商店

▲EVERYDAY ART藝術計畫今年升級爲三大類別，必拍實體展覽「美術館便利商店」，共40組創作者作品展出。





勤美術館X全家便利商店早鳥票開搶

▲勤美術館夏祭門票即日起於全家FamiPort開賣，限時早鳥票7折優惠，快把握優惠期間入手。



▲2026勤美草悟夏祭串聯台中草悟道生活圈四大展區，推出美術館便利商店、週末藝術活動等。





勤美術館夏祭四大展區

▲2026草悟夏祭《美術館便利商店》藝術家葉姵萱的「完蛋_刷牙時間到」作品，精準回應物件重量與肉眼的奇妙體感。





2026勤美草悟夏祭 BOOM ART！藝術不設限 活動資訊

美術館便利商店 展覽資訊

獨家早鳥票 販售資訊

勤美草悟 夏祭 四大展區

2026必逛台北展覽推薦

今年「EVERYDAY ART 藝術計畫」升級三大類別，包含主題徵件「藝術走進你家」、影像徵件「城市裡的時鐘」以及特別補助計畫，共選出40組國內外入選創作者，今年必拍的實體展覽「美術館便利商店」，把超商空間轉化為藝術載體，展出創作者對生活的細膩觀察，在主題徵件「藝術走進你家」有29位創作者用作品想像藝術融入居家空間的可能；「城市裡的時鐘」則由7位創作者捕捉都市光影流動。本次夏祭勤美術館也與全家便利商店限時合作，展期間勤美術館化身最藝術的便利商店，以超商空間語彙重新包裝藝術展區，讓藝術品在大家熟悉的超商場景中被重新觀看，目前原價350元的門票，推出早鳥票7折優惠只要250元，即日起在全家門市FamiPort、網路售票平台FamiTicket獨家開賣，此外，更與plain-me及 犀牛盾跨界合作，由勤美術館入選的9位藝術家，推出聯名手機殼、潮流服飾，讓大家能把藝術家藝術品帶著走。除了勤美術館，草悟道四大展區也同步登場，勤美誠品B2F推出自營品牌「SPARKiT」打造孕育趨勢的生活場域；PARK2推出《Je suis en vacances！》法式假期長餐桌，由甜點工作室jinjinLab. 與藝術家walkthecatt打造可以參與的沉浸式展區；金典綠園道以攝影，號召百人記錄城市人文生活，1樓、4樓結合攝影徵件與實體展覽，週末也有多場活動，特邀街頭移動表演《週末怪客》、標準鳥生活帶來雙現場Live Podcast、PARK2夏日快閃店。展覽日期：2026年8月14日(五)至8月30日(日)主展場地：勤美術館 (台中市西區館前路 79 號)展覽期間：8月15日(六)至10月25日(日)聯合展區：勤美誠品、金典綠園道、PARK2&街區美術館便利商店：250元/每張(原價7折)販售時間：即日起至2026年8月14(五)販售通路：全家門市FamiPort、全家網路售票平台FamiTicket販售（購票連結： reurl.cc 美術館便利商店活動地點：勤美術館活動時間：2026.8.15-10.25THE GROUND 醞釀之地活動地點：勤美誠品B2F活動時間：2026.7.10-10.31Take a SHOT活動地點：金典綠園道1F、4F活動時間：2026.7.9-9.7《Je suis en vacances!》A Table on Holiday活動地點：PARK2 草悟廣場活動時間：2026.8.10-8.31勤美草悟 夏祭 活動總表街區週末怪客活動時間：2026.8.1、8.8勤美術館 Live Podcast「都2026年了,藝術還不夠進入我們生活嗎?」活動時間：2026.8.15-16勤美術館 交流講座「全家都是藝術家:爭先恐後來上架」活動時間：2026.8.22PARK2快閃活動 MELTING HOLIDAY POP-UP活動時間：2026.8.14-16PARK2大人日校La Grande Table 假期中的長餐桌活動時間：2026.8.22PARK2大人夜校 微醺畫室 Paint & Pour Night活動時間：2026.8.29金典綠園道 夏日快門蒐集活動時間：2026.7-9 月、共13場金典綠園道 夏日生活交換所活動時間：2026.7.9-9.7勤美誠品 CAFFEINE FREQUENCY 白晝派對活動時間：2026.8.15-16

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