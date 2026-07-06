全家消暑喝這杯！巨峰葡萄酷繽球DIY調酒超推，全新綠巨人玉米酷繽沙也要吃。

全家推出綠巨人玉米牛奶酷繽沙等新品！編輯 鄭雅之 表示，超商大玩跨界創意將經典玉米與葡萄化身清涼冰飲，是今夏最強超商消暑攻略。

面對高溫狂飆的炎熱夏日，全家特別推出多款極具話題性的消暑新品，包括首度與綠巨人聯名的「綠巨人玉米牛奶酷繽沙」，還有充滿創意的「巨峰葡萄酷繽球」，以及專為運動族打造的「Let’s Café 特大冰高蛋白摩卡咖啡」，不僅滿足消費者的降溫需求，更帶來充滿驚喜的全新滋味，豐富的飲品與鮮食選擇，絕對是今年夏天不可錯過的超商抗暑神隊友。



▲炎熱夏日不可錯過的超商消暑新品系列集結亮相，多元的飲品與鮮食組合助你抗暑降溫，滿足各種解渴與提神需求。

▲聯名系列玉米奶油爆餡餐包與金黃玉米麵包等多款鮮食療癒登場，創新的食感體驗帶給超商迷與玉米控雙重滿足。





葡萄酷繽球引爆社群打卡熱潮

全家先前推出果實風味冰球就大受歡迎，這次再度推出讓人心動的全新話題新品「巨峰葡萄酷繽球」，嚴選台灣在地巨峰葡萄製成果汁冰球，完美鎖住濃郁的酸甜果香，除了可以直接入口感受清涼滋味，更可以發揮創意自由搭配美式咖啡，一秒變成微酸微甜的「葡萄繽球美式」，或是自己加入喜歡的調酒，打造出專屬的大人系微醺冰飲。



▲巨峰葡萄酷繽球嚴選台灣在地巨峰葡萄製成果汁冰球，完美鎖住濃郁的酸甜果香，自由調配美式咖啡更能增添創意樂趣。





冰高蛋白摩卡咖啡高效補給蛋白質

為了滿足現代人講求效率的生活節奏，超商首度與知名優蛋白品牌合作，共同推出「Let’s Café 特大冰高蛋白摩卡咖啡」，讓人在攝取咖啡因提神的同時，還能同步補充身體所需的營養，這款飲品使用優質乳蛋白，一杯就能輕鬆補足成人每日所需蛋白質的 3 分之 1，無額外添加精緻糖，並以濃郁可可點綴醇厚咖啡，呈現出如手搖飲般滑順的迷人風味。



▲特大冰高蛋白摩卡咖啡完美融合微甜可可與醇厚咖啡，提供運動前後與忙碌工作時的高效蛋白質補給，是健康抗暑的神隊友。





綠巨人聯名玉米牛奶酷繽沙療癒登場

最讓人期待的跨界聯名，全家這回與家喻戶曉的玉米第一品牌綠巨人攜手合作，將經典的金黃脆甜玉米粒變身為限時限量的「綠巨人玉米牛奶酷繽沙」與「綠巨人玉米咖啡酷繽沙」，金黃玉米粒的自然甜香與牛奶冰沙完美碰撞，每一口都能嚐到熟悉又療癒的濃醇享受，另外還有推出「玉米奶油爆餡餐包」與「金黃玉米蛋三明治」等多款聯名鮮食，打造創新的食感體驗。



▲全家首度跨界聯名知名品牌綠巨人，強勢推出金黃玉米酷繽沙與多款人氣鮮食，瞬間引爆夏日社群話題。

▲綠巨人玉米牛奶酷繽沙將脆甜玉米粒融入濃醇奶香，打造出便利商店首見的獨特風味，每一口都是熟悉又驚喜的療癒滋味。





全家消暑新品推薦

Let’s Café 特大冰高蛋白摩卡咖啡：原價 85 元，7 月 8 日至 7 月 21 日限時嘗鮮價 79 元，活動期間現調咖啡與茶飲全品項享第 2 杯半價優惠。

Let's Tea 冰冰仙草蜜：售價 65 元。

巨峰葡萄酷繽球：原價 55 元，7 月 8 日至 8 月 4 日限時嘗鮮價 45 元，活動期間酷繽球與冰結指定調酒合購優惠價只要 99 元。

綠巨人玉米牛奶酷繽沙：原價 65 元，7 月 8 日至 8 月 4 日限時嘗鮮價 59 元，活動期間全家康康五任選 2 杯特價 75 元。

綠巨人玉米咖啡酷繽沙：原價 65 元，7 月 8 日至 8 月 4 日限時嘗鮮價 59 元，活動期間全家康康五任選 2 杯特價 75 元。

玉米奶油爆餡餐包：售價 39 元。

玉米濃湯焗烤飯：售價 95 元。

金黃玉米麵包：售價 35 元，預計於 7 月 15 日正式上市。

金黃玉米蛋三明治：售價 42 元，預計於 7 月 15 日正式上市。









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