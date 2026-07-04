信義區獵魔女團快閃店！KPOP 獵魔女團一週年快閃店開幕，必買Derpy Sussie周邊推薦。

KPOP 獵魔女團快閃店7月登場，DREAM PLAZA推出官方周邊、新增兒童系列商品與滿額贈活動。編輯張人尹表示，粉絲暑假可把握期間限定收藏機會。

暑假必逛快閃店加一！Netflix話題動畫「KPOP 獵魔女團」迎來推出一週年，官方快閃店也同步展開亞洲巡迴，台灣第一站就在台北登場，7月3日起率先登陸台北DREAM PLAZA，之後還將前往台中、高雄接力展出。作品結合K-pop、奇幻動作與韓國文化元素，還有新品搶先開賣，粉絲們暑假一定要朝聖。



▲「KPOP 獵魔女團」一週年官方快閃店7月3日起進駐台北DREAM PLAZA，暑假邀請粉絲朝聖收藏周邊。（攝影：張人尹）



▲「KPOP 獵魔女團」官方快閃店展開亞洲巡迴，台灣首站選在台北，之後將接力前往台中、高雄。（攝影：張人尹）

KPOP 獵魔女團官方快閃店登場

▲「KPOP 獵魔女團」官方快閃店7月3日至7月19日限定登場，地點位於DREAM PLAZA B2連通道。（攝影：張人尹）

新增商品還有兒童系列同步亮相

▲「KPOP 獵魔女團」推出HUNTR/X官方絨毛玩偶、抱枕吊飾等全新官方周邊商品。（攝影：張人尹）

由韓國bemyfriends企劃，並與Netflix合作打造的「KPOP 獵魔女團」一週年官方快閃店，自5月起展開亞洲巡迴，台北站活動時間為2026年7月3日至7月19日，地點設於DREAM PLAZA B2連通道。快閃店希望讓粉絲近距離感受作品魅力，走進角色世界，透過官方規劃的展售空間與限定商品，讓粉絲要買、也要打卡。這次官方商品也同步擴大陣容，由bemyfriends旗下創意品牌BBD規劃製作，全新推出多款官方周邊。其中HUNTR/X官方絨毛玩偶成為焦點，另外也有以HUNTR/X與Saja Boys為靈感打造的抱枕吊飾與角色周邊。除了既有人氣商品升級之外，還首次推出兒童系列，包括塗鴉畫冊、12色彩色鉛筆組、兒童運動T恤、三入組兒童襪與兒童睡衣洋裝，以及髮飾、指甲貼與亮片斜背包，讓不同年齡層粉絲都能找到適合收藏的商品。





Derpy與Sussie周邊值得收藏

▲「KPOP 獵魔女團」藍色老虎Derpy與六眼喜鵲Sussie周邊同步亮相，成為人氣收藏焦點。（攝影：張人尹）



▲「KPOP 獵魔女團」推出Derpy膠帶台、玩偶、後背包及服飾配件，粉絲收藏清單再升級。（攝影：張人尹）

特別的是，超人氣「藍色老虎」Derpy與「六眼喜鵲」Sussie相關周邊，同樣是這次值得留意的人氣收藏重點。包含實用系Derpy膠帶台、Derpy玩偶以及超可愛Derpy後背包，以及上衣、帽子等服飾配件，粉絲們通通要買起來。不論是想收藏角色商品，或是挑選兼具實用性的配件，都能在快閃店找到不同選擇，打造更完整的收藏體驗。





滿額贈送限定收藏紀念好禮

▲「KPOP 獵魔女團」官方快閃店展開亞洲巡迴，台灣首站選在台北，之後將接力前往台中、高雄。（攝影：張人尹）



▲「KPOP 獵魔女團」藍色老虎Derpy與六眼喜鵲Sussie周邊同步亮相，成為人氣收藏焦點。（攝影：張人尹）

KPOP 獵魔女團一週年官方快閃店 台北站

活動期間同步祭出限定滿額贈，單筆消費滿1000元即可獲得「Derpy紀念扇子」1個，每筆交易限贈1次，數量有限送完為止。單筆消費滿2000元則可獲得隨機款「Q版角色吊飾」1個，可依消費金額累計贈送，同樣數量有限。限定紀念贈品也讓這次快閃店增添更多收藏價值，準備朝聖的粉絲不妨把握活動期間前往選購。快閃店資訊： 活動日期：2026年7月3日～7月19日活動地點：DREAM PLAZA B2 連通道活動地址：台北市信義區松高路11號 B2