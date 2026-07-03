牛奶花生奶茶！八曜和茶Ｘ愛之味牛奶花生 外送套餐省128元，八曜周邊免費送。

八曜和茶攜手愛之味推出「極韻花生」系列新品，3款聯名飲品搭配吉運套組與限定貼紙同步登場。編輯張人尹表示，八曜和茶聯名活動再掀話題，也替暑假手搖市場增添新亮點。

牛奶花生奶茶開喝！這次八曜和茶攜手愛之味牛奶花生，即將在7/10起推出全新「極韻花生」系列，把許多人熟悉的牛奶花生變成全新的奶茶體驗。八曜以招牌極韻白奶茶為基底，結合愛之味牛奶花生的綿密甜香與鬆軟花生顆粒，打造全新手搖杯喝法。這次聯名除了帶來新品飲料，也同步推出期間限定吉運套組與限定周邊，讓粉絲除了喝得到新品，也能一起收藏聯名限定小物，增添夏日飲料話題。



▲八曜和茶攜手愛之味牛奶花生推出「極韻花生」系列，7/10起開賣3款聯名新品，同步帶來吉運套組與限定周邊。（攝影：張人尹）



▲八曜和茶以極韻白奶茶結合愛之味牛奶花生，打造全新「極韻花生」系列，讓熟悉滋味變成夏日手搖新選擇。（攝影：張人尹）

極韻花生系列一次推出3款聯名新品

▲八曜和茶「極韻花生白奶茶」加入愛之味牛奶花生鬆軟顆粒，喝得到花生甜香與咀嚼口感。（攝影：張人尹）

吉運套組同步開賣優惠一次帶回家

▲八曜和茶以極韻白奶茶結合愛之味牛奶花生，打造全新「極韻花生」系列，讓熟悉滋味變成夏日手搖新選擇。（攝影：張人尹）

吉運貼紙限量登場收藏粉絲別錯過

▲八曜和茶門市限定「吉運套組」任選3杯新品搭配HCY二杯袋，再加贈限定吉運貼紙，每店限量500組。（攝影：張人尹）



▲八曜和茶「吉運貼紙」採只送不賣方式，每組9款設計，購買門市限定吉運套組即可獲得，數量有限送完為止。（攝影：張人尹）

八曜和茶Ｘ愛之味牛奶花生 極韻花生白奶茶

八曜和茶這次攜手「愛之味牛奶花生」打造3款「極韻花生白奶茶」，分別搭配不同茶底，讓花生奶香展現不同風味層次。「308極韻花生白奶茶」加入308無咖啡因和風茶，以焙煎蕎麥與穀麥香氣帶出溫潤茶韻。「406極韻花生白奶茶」融合406舞伎紅茶，結合花果香與細緻奶香，茶感更豐富。另一款「505極韻花生白奶茶」則搭配四窨茉莉綠茶，將天然花香融入奶茶與花生香氣之中。3款新品都能喝得當牛奶花生的鬆軟顆粒口感，就像是把整罐「牛奶花生」擴充變成大杯飲料。為了讓粉絲喝新品也能省一波，八曜和茶也推出期間限定「吉運套組」。自7月17日起，在外送平台推出「極韻花生分享組」，任選3杯極韻花生系列新品搭配HCY二杯袋，原價405元，活動價365元。門市則推出限定「吉運套組」，同樣可任選3杯新品搭配HCY二杯袋，再加贈限定吉運貼紙1組，原價453元，活動優惠價325元，現省128元，每間門市限量500組，送完為止。配合這次聯名活動，八曜和茶也推出限定小物「吉運貼紙」，把「好事發生、小人退散、多財多億、極韻花生」等充滿吉祥寓意的文字設計成趣味貼紙，希望陪伴粉絲在上班、上課或趕稿時增添好心情。這款吉運貼紙原價88元，活動期間採「只送不賣」方式，只有購買門市限定吉運套組才能獲得，每組共有9款設計，每間門市限量500組，想收藏的粉絲可把握活動期間前往門市選購。上市日期：2026/07/10品項及價格：308 極韻花生白奶茶：99元406極韻花生白奶茶：99元505極韻花生白奶茶：99元





八曜和茶 新品優惠資訊

極韻花生分享組

活動平台：Uber Eats

活動期間：2026/07/17起

活動方式：購買三杯新品(茶底任選:308、406、505)，再加 HCY 二杯袋，享優惠價365 元（原價 405 元）





吉運套組

活動平台：八曜和茶門市限定

活動期間：2026/07/17起

活動方式：

購買三杯新品(茶底任選:308、406、505)，再加 HCY 二杯袋，送限定周邊商品「吉運貼紙」一款(一組 9 入)。優惠價325 元（原價 453 元）

注意事項：

吉運套組限定於八曜門市，外送平台不販售。每間門市限量 500 組，售完為止。