泰奶控要吃！泰式奶茶小熊餅乾新上市，超商、全聯優惠先囤貨。

泰奶控暴動！編輯鄭雅之表示，樂天小熊餅首推泰奶風味新品，濃郁茶香搭配限時折價優惠，絕對是今夏必搶的超商零食。

泰奶控要吃到！大人小孩都愛的樂天小熊餅，重磅推出全新「泰奶風味」，把泰國街頭經典奶茶的濃醇茶香與滑順奶香，通通鎖進酥脆的可愛的小熊餅乾裡，更邀請到剛升格當爸爸的藝人納豆暖心代言，要在今年夏天帶給全台灣的茶飲愛好者，最療癒的辦公室下午茶新選擇。即日起，在各大全聯與量販通路，更同步推出超殺的限時折價囤貨優惠。

▲超商零食新品太欠買，經典樂天小熊餅乾變身道地泰式奶茶，搭配一杯下午茶泰療癒。 ▲辦公室下午茶新寵兒，樂天小熊餅乾帶來簡單快樂，多款經典口味讓人忍不住手刀囤貨。





泰奶控必吃超商零食新品

這款話題性十足的小熊餅乾新品，從包裝就能感受到滿滿的曼谷夜市南洋風情，充滿泰式氛圍的暖橘色外盒，搭配身穿傳統泰服的可愛小熊圖樣，真的超級吸睛。內餡特別選用道地的泰奶茶粉製作，完美呈現苦甜平衡的迷人茶韻，重點是，完全不添加人工色素，讓大小朋友吃得安心，每口咬下，都是酥脆的完美享受。

▲樂天小熊餅泰奶風味強勢登場，濃郁茶香限時折價優惠，成為女孩們的最愛。





全台通路限時折價優惠囤貨全攻略

想搶先嚐鮮的泰奶控，一定要看準這次的全通路限時折價優惠，像是家樂福與唐吉訶德，就祭出小盒36元、大包裝139元的超殺折扣，全聯也推出2件67元的限定方案，小盒的「樂天小熊餅泰奶風味」適合當下午茶，而大包裝的「樂天小熊餅家庭號泰奶風味」更適合出遊分享，趕快趁著折扣期間，去手刀搶購囤貨。

▲泰奶控手刀快搶，滿滿曼谷夜市南洋風情，樂天小熊餅泰奶風味全台量販通路限時開賣。





樂天小熊餅泰奶風味-33g 優惠

7-11：6/24至7/21，世足賽主題端架2件79折；持Unipoint聯名卡3件75折。

家樂福：7/1至7/28，特價36元（原價45元）。

唐吉訶德：7/1至7/31，特價36元（原價45元）。

全聯：7/10至8/6，2件特價67元。





樂天小熊餅家庭號泰奶風味-175g 優惠

家樂福：7/1至7/28，特價139元（原價199元）。

唐吉訶德：7/1至7/31，特價139元（原價199元）。

大全聯：7/10至8/6，特價139元（原價199元）。

寶雅：7/2至8/4，特價139元（原價199元）。

大買家：7/2至7/31，特價139元（原價199元）。





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