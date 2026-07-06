台北蚤之市回來了！超過200攤跳蚤市集免費入場，松菸室內市集不怕雨天。

2026台北蚤之市快閃松菸，編輯 鄭雅之 表示，因巴威颱風來襲延期至2026/10/24－10/26、12/11－12/13兩週登場！

台北文青與古物收藏家們最期待的暑假派對來了。深耕台灣古物文化第9年的「台北蚤之市」，這一次在2026年7月10日到7月12日於松山文創園區盛大登場。作為全台灣最具規模且完全免費入場的指標性專業市集，主辦單位今年攜手臺北市政府青年局，一口氣包下2個室內大倉庫。現場邀請超過200家來自世界各地的頂級骨董品牌，帶來高達數十萬件橫跨百年的珍稀老物，更結合了黑膠音樂、懷舊街機與美食餐車，打造一場不用出國就能環遊世界的夏日尋寶旅行。



▲松菸展區特別規劃夏日古董車特展，帥氣復古車款吸引文青駐足拍照打卡。

▲多款極具收藏價值的日本傳統手工木作玩偶與骨董珍玩，滿足台灣藏家對日式美學的渴望。





日本直送體驗超吸睛

這次市集最吸引年輕族群的亮點，絕對是充滿台日潮流碰撞的互動體驗。現場特別邀請東區人氣古著選物店「伴 Ban」，聯合日本東京最大跳蚤市場代表，共同打造最道地的日式潮流空間。女孩們最愛的東京插畫家也會在現場推出限定版人面狗肖像似顏繪，幫大家量身打造超現實的專屬畫作。逛累了還能到「BBB 懷舊電玩咖啡館」區域，免費體驗充滿熱血回憶的街機與家用主機。週末兩天更有黑膠選曲大師與百年留聲機接力播放經典旋律，搭配戶外帥氣的1960年代古董車特展，保證讓人拍照拍到停不下來。



▲展出充滿昭和復古氛圍的日本大正與昭和年代紙本古籍藥袋，彷彿一秒穿越時空。





經典家具與古道具指南

除了好玩好拍，這場市集更具備極高的專業收藏指標。主辦單位特別力邀全台最具權威性的歐美家具名店「摩登波麗 Modpoly」共襄盛舉，現場展出多款來自義大利與日本的經典大師級家具。多位專程搭飛機跨海來台灣的日本古物商，更帶來「竹荷堂」與「Mon Oncle」等地方骨董店的產地直送珍玩，滿足台灣藏家對日式美學的渴望。現場還有來自天母的「思覓處 Smith True」等台灣在地古物老店，帶來深入美歐各國尋獲的經典老物件，讓每一位收藏控都能在這裡找到專屬的命定寶物。



▲台北蚤之市現場展出質感滿分的歐美與日式經典銀器杯盤古物，是收藏控必看亮點。





綠色永續與明星義賣

在展現生活美學的同時，今年活動更深化了綠色永續的環保理念。現場特別開設青年品牌經營講座與再生工作坊，由專業職人分享如何將循環設計與再生創作落實於日常生活。更令人驚喜的是，主辦單位邀請到「Stars Luv 明星名人愛心義賣」活動，並由藝人王俐人親臨現場發起收藏物愛心義賣活動，實踐物品再循環的公益善舉。透過舊物重獲新生的過程，「台北蚤之市」成功將古物文化、永續生活與公益行動完美結合，讓民眾在尋寶的同時，也能為地球盡一份心力。



▲明星名人愛心義賣活動，將舊物重獲新生的永續理念落實於生活。

▲週末限定的音樂會與互動體驗，讓造訪松山文創園區的民眾在溫暖燈光下享受浪漫的午後時光。

台北蚤之市 活動資訊

活動日期： 2026年7月10日（五）至2026年7月12日（日）

活動時間： 11:00–19:00

活動地點： 松山文創園區2號及3號倉庫（全室內一樓空間）

門票資訊： 免費入場

講座活動： 青年永續品牌經營講座（7月10日 14:00–15:00）、永續再生工作坊（7月10日 15:00–16:00）

現場體驗： 免費懷舊電玩體驗、1960年代古董車特展、藝人愛心義賣

音樂演出： 週六黑膠選曲（7月11日）、週日百年留聲機原版唱片播放（7月12日）





巴威颱風異動時間

將延後至2026/10/24－10/26松山文創園區｜北向製菸工廠、2026/12/11－12/13松山文創園區｜4號及5號倉庫

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