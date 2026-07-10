不斷更新！7/11巴威颱風停班停課公布了，22縣市停班停課資訊一次看。

7/11巴威颱風停班停課不斷更新！中度颱風巴威逐漸逼近台灣，為了保障大家的生命安全，許多地方已經陸續宣布7月11日星期六停止上班以及停止上課。目前包含台中、高雄、台南等中南部重要縣市，以及新竹與苗栗等地區都已經確認放颱風假，至於大家關心的北北基桃則是在稍早八點正式宣布停班停課，提醒民眾提早做好防颱準備，減少外出。



▲7/11巴威颱風停班停課影響，中南部縣市率先宣布停班停課。圖片來源：中央氣象署





中南部縣市率先7/11停班停課

這次全台停班停課的範圍非常廣泛，南部地區包含了台南市、高雄市、屏東縣，中部地區則有台中市、南投縣，其他地區還包含新竹市、苗栗縣、嘉義縣。以及台東縣的綠島鄉與蘭嶼鄉也實施停班停課，大家要隨時注意風雨狀況。



▲高雄市7月11日停班停課公告，沿海陣風達10級且山區雨量達340毫米，已達放假標準。





北北基桃7/11停班停課於晚間8點公布

至於北部各縣市的居民都在關注後續的消息，台北市市長蔣萬安準時晚間八點宣布，7/11停班停課。同時間，新北、基隆和桃園一日生活圈也同步公告明天7/11停班停課。雖然北部在7月10日已經提前實施颱風假，但是氣象局特別提醒，風雨在晚間才會逐漸變得明顯，務必要特別注意外出的安全。

▲北北基桃7/11因巴威颱風停止上班上課。(圖片來源：蔣萬安FB粉絲團)





提早準備物資平安度過風雨

面對即將到來的強風暴雨，還是要呼籲大家提早做好防颱準備，檢查家中的門窗是否牢固，並儲備好足夠的糧食與飲用水。在這種天氣裡，待在溫暖的家裡陪伴家人就是最幸福的事情，希望大家都能平安度過這次的颱風，一起守護自身的安全。

▲巴威颱風最新路徑圖，氣象署發布颱風警報，提醒注意全台停班停課動態與防颱準備。(圖片來源：中央氣象署)









7/11巴威颱風停班停課資訊一覽

全縣市停班停課區域：基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、澎湖縣、連江縣（馬祖)

部分鄉鎮停班停課區域：台東縣綠島鄉、台東縣蘭嶼鄉

金門縣：尚未公布





7/11最新停班停課資訊 依行政院人事行政總處公告為準

網址：https://www.dgpa.gov.tw/typh/daily/nds.html

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