6天買一送一！凱娜克咖啡插旗桃園，星冰樂勁敵凱娜冰119元開喝。

編輯 鄭雅之 表示，堪稱是印尼版平價星巴克「凱娜克咖啡」首次插旗桃園，有買一送一要先喝爆啊！

咖啡控、飲料控都要喝買一送一！來自印尼的人氣凱娜克咖啡，不僅宣佈正式進駐桃園新光三越，更帶來全台敲碗期待的全新特色冰沙，以及繽紛吸睛的潮流保溫杯新品。凱娜克咖啡同時大手筆祭出桃園限定的拿鐵買一送一，以及全台同慶的冰沙免費升級特大杯活動，要用滿滿的誠意陪伴大家消暑過盛夏。



▲凱娜克咖啡推出多款經典人氣咖啡，招牌凱娜克拿鐵與經典美式飲品深受咖啡迷喜愛，是上班族下午茶外帶與外送的熱門選擇。

▲莓果可可凱娜冰帶有獨特莓果酸甜與濃郁可可香，入口激似巧克力軟糖風味，大杯售價129元，特大杯售價149元，是今夏最受期待的視覺系新品。





凱娜克咖啡 桃園新光時光店盛大開幕

看準桃園在地的商機與人潮，凱娜克咖啡全台灣第三間門市正式進駐桃園新光三越美食廣場。雖然新店面開幕期間適逢颱風逼近，凱娜克咖啡依然展現十足的誠意，大方宣佈加碼延長開幕優惠。只要在7月9日至7月14日到訪桃園新店面，購買最經典熱銷的凱娜克拿鐵或者是散發柑橘香氣的柳丁美式等5款人氣飲品，即可享有同品項買一送一的超狂好康。7月13日至8月13日期間，則是加碼購買凱娜冰全系列，大杯免費升級特大杯。



▲清爽解膩的柳丁C美式是炎夏首選，於桃園新光桃站時光店歡慶開幕期間，特別推出限時買一送一超划算小確幸活動。





特色軟糖冰沙與隨行杯上市

除了超劃算的開幕優惠之外，菜單上最讓人期待的凱娜冰沙系列也終於熱情解鎖。這次一口氣推出帶有煙燻蜂蜜香氣的招牌冰沙，還有純淨甘甜的靜岡抹茶奶蓋冰沙，更有喝起來激似葡萄巧克力球軟糖的莓果可可風味。不只如此，凱娜克咖啡全台門市也同步開賣8款亮眼飽和的MBTI人格隨行保溫杯，讓杯控們能一邊喝冰沙一邊用色彩學宣示生活態度。



▲凱娜冰全新系列消暑解鎖共推出6款，其中僅有莓果B凱娜冰無搭配北海道鮮奶油，讓手搖控輕鬆享受最純粹清爽的果香滋味。





全台門市同慶冰沙免費升級

為了慶祝桃園店面盛大開幕，這份專屬的小確幸不僅僅在桃園獨享，凱娜克咖啡全台灣的門市也同步推出歡慶活動。不論是台北信義店還是中壢店的忠實粉絲，只要在長達一個月的活動期間內購買全新的凱娜冰沙系列，買大杯就能享有免費升級特大杯的頂級待遇，直接幫小資族與上班族們現賺20元，是今年夏天最不能錯過的排隊小確幸。



▲靜岡抹茶凱娜冰嚴選高品質靜岡抹茶，大杯售價119元，特大杯售價139元，搭配細緻北海道鮮奶油奶蓋，是抹茶控今夏必喝的排隊消暑聖品。

▲限量潮流周邊MBTI隨行保溫杯系列，推出硬核綠與溫柔黃等8款高飽和度色彩設計，容量350至600ml，售價390至590元，是杯控必收的時尚單品。





凱娜克咖啡 新光桃站時光店

地址：桃園市桃園區中正路19號B1（新光三越 桃園站前店）





凱娜克咖啡 新光桃站時光店限定優惠

7月9日～7月14日：購買凱娜克拿鐵、叩叩拿鐵、柳丁C美式、白茉輕雪拿鐵、白茉輕乳茶，同品項享買一送一。

7月13日～8月13日：購買凱娜冰全系列，大杯免費升級特大杯（大杯119～129元、特大杯139～149元）。





凱娜克咖啡 全台門市同慶優惠

門市資訊：新光A11時光店、中壢站前時光店）

優惠內容：7月9日～8月13日：購買凱娜冰全系列，大杯免費升級特大杯（大杯119～129元、特大杯139～149元）。





潮流新品開賣

7月9日起，全台門市同步開賣8款MBTI專屬本命保溫杯（容量350～600ml，售價390～590元）。

更多優惠小確幸要吃！

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