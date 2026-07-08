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大苑子榴槤芒果冰沙超狂！只賣12天 限量3,500杯，芒果飲料兩杯88折喝到7月底。

芒果冰沙愛文芒果榴槤大苑子
2026-07-08 15:55文字：編輯 鄭雅之 攝影：編輯 鄭雅之圖片提供:大苑子
編輯 鄭雅之

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大苑子限時推出最狂新品「榴槤芒果冰沙！編輯 鄭雅之 表示，榴槤尬愛文芒果真的有夠獵奇，我就問敢不敢挑戰！

飲料控敢不敢挑戰！向來以水果飲品聞名的「大苑子」再度發揮創意極限，特別祭出「榴槤芒果冰沙」作為期間限定的秘密武器，把黃金榴槤與台灣頂級愛文芒果結合，超獵奇飲料組合消息一出，就讓許多網友直呼「不敢想像」。此款限定新品將於7月9日到7月20日限時12天的開賣，全台灣僅限量3500杯，絕對是今年夏天最受矚目的焦點必拍飲料。

▲限量的榴槤芒果冰沙7月9日至7月20日，限時12天、全台限量3,500杯。(攝影：鄭雅之)
▲限量的榴槤芒果冰沙7月9日至7月20日，限時12天、全台限量3,500杯。(攝影：鄭雅之)
▲大苑子「榴槤芒果冰沙」全台限量販售，獨家設計「挑戰」標籤，吸睛度滿分。
▲大苑子「榴槤芒果冰沙」全台限量販售，獨家設計「挑戰」標籤，吸睛度滿分。


限量榴槤芒果冰沙限量開喝！

被網友稱夏天必喝、最好喝的愛文芒果冰沙「大苑子」，關鍵在於品牌長期與台灣在地果農進行契作，透過穩定的採購模式確保每一顆芒果的品質與甜度，這種對產地與食材的專業堅持，不僅為飲料控把關安全與新鮮度。這次將夏日人氣愛文芒果冰沙升級成「榴槤芒果冰沙」，顛覆大家對手搖飲的想像，研發團隊精準調配黃金榴槤的滑順綿密感，讓其濃郁的香氣與愛文芒果的酸甜清香互相襯托，上頭再鋪滿新鮮的愛文芒果果粒，芒果控喝的超過癮。

▲大苑子「榴槤芒果冰沙」，黃金榴槤結合香甜芒果打成冰沙，再鋪上滿滿愛文芒果果粒超療癒。(攝影：鄭雅之)
▲大苑子「榴槤芒果冰沙」，黃金榴槤結合香甜芒果打成冰沙，再鋪上滿滿愛文芒果果粒超療癒。(攝影：鄭雅之)

暑假加碼祭出芒果雙杯88折優惠

伴隨暑假正式開跑，大苑子除了推出極具話題性的全新飲品之外，也貼心體貼想要消暑的飲料控，同步在整個7月份加碼推出芒果季限定的好康福利，只要在活動期間的指定日期前往門市購買芒果系列大杯飲品，就能享有兩杯88折的超值優惠，無論是想要獨自暢飲或是與朋友分享，都是今年夏天不可錯過的消暑好選擇。

▲左為愛文芒果冰沙、右為榴槤芒果冰沙，皆用產地直送愛文芒果，是夏天必喝的飲料。(攝影：鄭雅之)
▲左為愛文芒果冰沙、右為榴槤芒果冰沙，皆用產地直送愛文芒果，是夏天必喝的飲料。(攝影：鄭雅之)


大苑子 榴槤芒果冰沙 販售資訊

販售期間：2026年7月9日至7月20日，限時12天，售完為止
販售數量：全台限量3,500杯
商品售價：中杯99元販售通路：全台大苑子門市（依各門市實際供應狀況為準）

大苑子 愛文芒果飲料暑期優惠資訊

活動名稱：FUN心喝芒果優惠活動
活動期間：2026年7月7日至7月30日期間，每週二、三、四
活動內容：至門市任選芒果系列「愛文翡翠、愛文芒果冰沙」大杯飲品，享兩杯88折優惠。
活動限制：每人每次限購1組，優惠不得與其他活動併用。

飲料控要喝的新品！

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