星巴克買一送一連3天！無條件 近全品項買一送一，星冰樂先喝兩杯。

編輯 鄭雅之 表示，日常小確幸星巴克買一送一終於回來了，3天快閃要先揪同事微翹班喝一杯！

星巴克買一送一真的回來了，近期減少優惠讓許多上班族直呼小確幸消失，這次為了慶祝統一集團的特別日子，破天荒推出連續3天的星巴克好友分享日，大家不用綁定會員也不用刷指定信用卡，只要活動期間內親自到全台星巴克門市排隊，就能輕鬆享有買一送一的超狂咖啡優惠。

▲星巴克買一送一連續三天快閃回歸。(攝影：鄭雅之)





星巴克買一送一限時回歸

大家最愛的星巴克買一送一這次誠意滿滿，活動從2026年7月8日星期三開始一直到7月10日星期五為止，每天11點到20點只要到門市購買2杯大杯以上容量且冰熱口味一樣的飲料，第2杯就由星巴克免費招待，每人每次最多可以買二送二，快揪同事一起喝杯下午茶吧。

▲星巴克買一送一7/8(三)-7/10(五)限定，星冰樂、經典咖啡近全品項都有。(攝影：鄭雅之)





超划算星巴克好友分享日



▲星巴克芒果火龍果星沁爽是夏天消暑必喝的網美風飲品。(攝影：鄭雅之)



星巴克買一送一 集團同慶 好友分享日 活動時間：2026/7/8(三)-7/10(五) 活動內容：活動期間 11:00-20:00 購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。 注意事項：

1.本活動不適用於車道服務、外送外賣、預訂與行動預點服務；不適用門市名單，請至不參與好友分享活動門市名單公告 >>瀏覽。 2.每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。 3.優惠品項依各門市現貨為準，不包含 哈密瓜伯爵茶那堤、哈密瓜吉利星冰樂、草莓風味抹茶那堤、雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。 4.原價購買與享有優惠折扣之飲料如更換需加價指定品項植物奶皆需收費。 5.折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用。

6.詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。



這次全台連鎖咖啡優惠非常適合跟朋友分享，不過要注意某些限定品項不參與活動，像是哈密瓜伯爵茶那堤、哈密瓜吉利星冰樂、草莓風味抹茶那堤、雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料，想換成植物奶也需要另外加價，大家點餐時要特別注意。

更多美食買一送一小確幸都要吃！

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