台北米其林一星牛排館夏日新品開搶！A CUT必吃頂級帶骨肋眼、澎湖明蝦波士頓龍蝦激推。

炎炎夏日高溫讓人食慾不振，米其林一星A CUT牛排館推出全新盛夏新品，大膽將熱帶果酸揉合乾式熟成工藝，打造頂級老乳牛肋眼與黑鮪魚海鮮饗宴。資深編輯李維唐表示，這次新菜單以酸度美學幫食客降溫開胃，高低溫與酸甜層次交錯，是今夏不容錯過的精緻美食。

夏日熱浪來襲，高溫總讓人食慾不振，此時正是尋訪清爽美食的絕佳時刻。台北米其林一星牛排館A CUT在這個季節推出全新盛夏新品，由行政總主廚凌維廉引領廚藝團隊，大膽翻轉酸度工藝，為期盼在夏日尋求開胃驚喜的食客們，準備了一場別開生面的味覺饗宴。主廚將餐盤化為展現美學的舞台，揉合夏日草本植物、鮮明水果酸香與異國香料，以海鮮與頂級肉品為載體，譜寫出專屬於這個季節的涼爽曲調，優雅撫慰浮躁的靈魂。

▲米其林一星A CUT行政總主廚凌維廉在熟成室展現精湛工藝。圖／A CUT提供；窩客島編輯李維唐整理



A CUT海鮮前菜黑鮪魚魚子醬頂級開胃

餐桌上的序幕由精緻的海鮮料理揭開，本季蟹肉與魚子醬將鮮甜的蟹肉隱匿於經典黑金盒底，上方鋪滿奢華的魚子醬。盒中赭紅色的紅石榴凍膠帶著微澀的誘人酸度，與散發溫柔乳香的新鮮山葵蛋黃醬汁交融。當大黃瓜碎粒與檸檬馬鞭草香氣在口中撞擊出清透脆感，魚子醬破裂的剎那傾瀉出濃郁精華，讓人彷彿置身於舒爽的海風之中。

緊接著登場的蟹餅則呈現了截然不同的質地對比，主廚將相同元素的蟹肉細絲裹上蛋液與麵包粉酥炸，高溫鎖住澎湃海味。頂端綴以黑金俄羅斯魚子醬，搭配盤底蕃茄海鮮醬汁的清亮酸香，讓味蕾在酥脆與酸甜之間獲得滿足。

隨後亮相的日本黑鮪魚更是夏日焦點，豐腴的黑鮪魚與白醬油參巴醃醬共振，中層交錯的紅柚子胡椒美乃滋成倍爆發脂香。最令人驚豔的是頂層澄清蕃茄橙醋泡泡，融合蕃茄、羅勒與檸檬馬鞭草慢濾，伴隨卡菲爾萊姆皮屑的清新香氣，化為清爽開胃的經典之作。

▲精緻的蟹肉與魚子醬將鮮美海味巧妙隱匿於經典黑金盒底。圖／A CUT提供；窩客島編輯李維唐整理

澎湖明蝦與炭烤波士頓龍蝦海島風情

海味饗宴持續延伸至迷人的海島，澎湖明蝦飽滿豐彈的肉質在盤中展現完美弧線。澆淋而下的胡蘿蔔紅蝦醬汁精準結合了蔬菜清甜與蝦殼慢熬的鹹鮮，點綴其間的蝦油美乃滋結合烤蒜、味噌與辣醬層次。佐餐的綠眼豆、炭烤韭菜與帶有北非綜合香料風味的藜麥脆片，在口中交織出乾燥酥烈與飽含水分的雙重脆感，帶來無盡的味覺延伸。

同樣充滿直火魅力的炭烤波士頓龍蝦，由主廚在蝦肉切面勻抹散發煙燻氣息的煙燻紅椒奶油進行直火炙烤。覆蓋其上的鹽膚木蕃茄莎莎更揉合櫻桃蕃茄、鼠尾草、山蘿蔔葉與微烤過的茴香。尾韻那股澄明的酸度來自檸檬、青檸與中東香料鹽膚木的交錯，深邃的木質漿果酸完美約分了奶油的稠密乳香，在舌尖畫出盛夏專屬的美味印記。

▲直火炙烤的炭烤波士頓龍蝦勻抹上煙燻紅椒奶油散發濃郁炭香。圖／A CUT提供；窩客島編輯李維唐整理



A CUT乾式熟成鴨胸與羊排直火工藝

品嚐完海洋的豐饒，盛夏新品將焦點轉向陸地，展現ACUT引以為傲的肉品熟成核心工藝。花蓮玉里乾式熟成鴨胸經精準熟成後，爐烤出薄脆酥香的外皮與飽滿肉汁。主廚改寫墨西哥傳統莫雷醬，以炭烤辣椒、木質堅果與80%黑巧克力慢火熬成特製香料鴨肉汁。這款醇厚微苦的醬汁與盤底綿密絲滑、飽含乾酪乳香的白花椰菜泥正面交鋒，佐以覆盆子黑莓甜菜漬的明快果香，強勢實現了風味的完美守恆。

接續登場的爐烤美國乾式熟成30天羊排，經時間沉澱演化出榛果般的飽滿肉香，直火爐烤出外焦脆、內粉嫩的豐盈肉質。盤底鋪墊的薄荷豌豆泥以沁涼草本包覆舌尖，搭配歐芹、蝦夷蔥與檸檬酸香特製的酸豆莎莎醬，與熟成肉脂強勢交鋒。佐以甘甜的油封朝鮮薊作為支點，在肉脂與草本的兩端取得精準的平衡狀態。

▲在地花蓮玉里乾式熟成鴨胸搭配墨西哥莫雷醬展現反骨靈魂。圖／A CUT提供；窩客島編輯李維唐整理

▲爐烤美國乾式熟成30天羊排切面呈現完美的粉嫩色澤並搭配薄荷豌豆泥。圖／A CUT提供；窩客島編輯李維唐整理

澳洲老乳牛帶骨肋眼牛排頂級肉質

重頭戲莫過於本季特別推出、採用濕式熟成工藝的澳洲CopperTree Farms純草飼老乳牛帶骨肋眼牛排。在恆定低溫環境中，肉質自然軟化並演化至圓潤巔峰，濕式熟成鎖住了飽滿的鮮甜肉汁。經高溫直火炙烤，外層在梅納反應下呈現焦脆質地，包裹著內裡柔嫩多汁的艷紅色澤與豐富旨味。入口前輕輕擠上鮮切檸檬，這一抹果酸瞬間劃破油脂，激發出肉質深層的甜味與礦石調性，將經典肉品推向全新的風味維度。

▲澳洲Copper Tree Farms純草飼老乳牛帶骨肋眼牛排經過高溫直火炙烤呈現誘人色澤。圖／A CUT提供；窩客島編輯李維唐整理

芒果舒芙蕾巧克力布朗尼與綠葡萄冰糕甜點畫下句點

完美的饗宴少不了精緻甜點的陪伴，本季芒果椰子舒芙蕾在蓬鬆邊緣鋪上西班牙煙燻紅椒粉與細糖高溫糖化，交織出隱晦的微辣煙燻。濃郁奔放的熱帶芒果內餡隨熱對流膨脹，搭配交織著青檸酸度與椰子香氣的沁涼椰子雪酪。當高低溫在舌尖交錯，濃烈奔放的芒果甜香在雪酪的撫慰下收攏了熾熱鋒芒，冰火對峙的感官張力隨後退去，留下悠長餘韻。

偏愛沉穩風格的食客則不能錯過咖啡巧克力布朗尼，甜點以58%苦甜巧克力布朗尼方磚為基石，覆上波浪狀巧克力甘納許。濃縮咖啡的深邃焙香貫穿可可風味，頂部裝飾的琥珀咖啡脆片與焦糖核桃堆疊出酥香脆口，蜜漬柑橘果乾迸發出乾淨清澈的酸香。當香草冰淇淋的純淨乳脂在口中融化，與Espresso溫柔交融，瞬間轉變為絲滑的柑橘風拿鐵。

壓軸登場的綠葡萄冰糕演繹了由外向內收束的分子力學，盤側環繞著液態氮瞬凍、顆粒分明的白葡萄青檸碎冰。向內是由新鮮秋脆綠葡萄切片砌成的邊界，核心則是覆蓋著特級香檳白酒醋凍的綿密綠葡萄冰糕，裡頭埋藏著浸漬過杏仁酒的青葡萄乾。當湯匙送入口中，俐落醋香橫切出極致酸度，齒間迎上新鮮綠葡萄的硬挺清脆。碎冰在口腔中融解，剔透果香如漣漪般擴散，果決地將盛夏的所有炙熱純化，在味蕾中留下通透的沁涼餘韻。

▲以58%苦甜巧克力布朗尼方磚為基石的咖啡巧克力布朗尼展現厚實底韻。圖／A CUT提供；窩客島編輯李維唐整理 ▲壓軸登場的綠葡萄冰糕由外向內收束並覆蓋著特級香檳白酒醋凍。圖／A CUT提供；窩客島編輯李維唐整理





A CUT牛排館盛夏沁涼方程式新品饗宴

活動內容：米其林一星牛排館ACUT推出盛夏新品，由行政總主廚凌維廉打造，包含蟹肉與魚子醬，日本黑鮪魚，澎湖明蝦，炭烤波士頓龍蝦等海鮮料理，以及花蓮玉里乾式熟成鴨胸，爐烤美國乾式熟成30天羊排，澳洲CopperTree Farms純草飼老乳牛帶骨肋眼牛排等乾式與濕式熟成肉品，搭配芒果椰子舒芙蕾等多款精緻甜點，以上價格需另加10%服務費。

A CUT STEAKHOUSE

店家電話：02-2571-0389

店家地址：台北市中山區遼寧街177號2樓

線上訂位連結：https://reurl.cc/x0MbqN

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