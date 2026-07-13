大稻埕最新抹茶話題，日本來台的八十八良葉舍、遷址的Aki Matcha Bar，編輯張人尹表示，還有台灣茶品 PIN THÉ SAVOR也主打手刷茶，逛大稻埕迪化街必喝。

大稻埕必喝3間茶！台北大稻埕不只是文青集散地，平日週末都有許多粉絲朝聖喝咖啡、享受下午茶，近期大稻埕更有「抹茶」話題加持，更增添大稻埕話題。除了有日本來台的「八十八良葉舍」，還有人氣抹茶「Aki Matcha Bar」也遷址大稻埕，此外，以手刷台灣茶為主打的「品 PIN THÉ SAVOR」，也用在地茶特色挑戰抹茶話題。



▲大稻埕必喝3間茶！抹茶控必喝八十八良葉舍、Aki Matcha Bar，台灣磨茶PIN THÉ SAVOR打卡最愛。

大稻埕抹茶：八十八良葉舍

▲HATOYA Taiwan於2026/6/28正式開幕，成為品牌首間台灣門市，成為大稻埕抹茶控新話題，圖片來源：Instagram@8108taiwan。



▲HATOYA Taiwan插旗台北大同區，全台唯一HATOYA抹茶專門店吸引抹茶控朝聖。圖片來源：Instagram@8108taiwan。

大稻埕抹茶：Aki Matcha Bar 來自於台北士林的人氣抹茶「Aki Matcha Bar」近期遷址大稻埕迪化街，讓抹茶控瘋搶訂位，掀起一波抹茶控朝聖話題。Aki Matcha Bar主打丸久小山園以及多款抹茶製作的抹茶甜點、抹茶飲品，抹茶戚風蛋糕、抹茶巴斯克蛋糕，搭配手刷抹茶飲品，讓抹茶控搶定位都要衝。

▲台北士林的人氣抹茶「Aki Matcha Bar」近期遷址大稻埕迪化街，讓抹茶控瘋搶訂位。圖片來源：Aki Matcha Bar臉書粉絲團。

▲Aki Matcha Bar主打手刷日本抹茶、抹茶甜點，抹茶控朝聖要先訂位。圖片來源：Aki Matcha Bar臉書粉絲團。

來自於台北士林的人氣抹茶「Aki Matcha Bar」近期遷址大稻埕迪化街，讓抹茶控瘋搶訂位，掀起一波抹茶控朝聖話題。Aki Matcha Bar主打丸久小山園以及多款抹茶製作的抹茶甜點、抹茶飲品，抹茶戚風蛋糕、抹茶巴斯克蛋糕，搭配手刷抹茶飲品，讓抹茶控搶定位都要衝。

大稻埕台灣茶：品 PIN THÉ SAVOR

▲品 PIN THÉ SAVOR現刷沫茶採用茶筅刷拂工序，展現台灣茶細膩香氣與口感。（攝影：張人尹）

