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大稻埕必喝3間茶！抹茶控必喝八十八良葉舍、Aki Matcha Bar，台灣磨茶PIN THÉ SAVOR打卡最愛。

大稻埕迪化街抹茶飲料
2026-07-13 13:40文字：編輯 張人尹 攝影：編輯 張人尹圖片提供:八十八良葉舍、Aki Matcha Bar臉書粉絲團
編輯 張人尹

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大稻埕最新抹茶話題，日本來台的八十八良葉舍、遷址的Aki Matcha Bar，編輯張人尹表示，還有台灣茶品 PIN THÉ SAVOR也主打手刷茶，逛大稻埕迪化街必喝。

大稻埕必喝3間茶！台北大稻埕不只是文青集散地，平日週末都有許多粉絲朝聖喝咖啡、享受下午茶，近期大稻埕更有「抹茶」話題加持，更增添大稻埕話題。除了有日本來台的「八十八良葉舍」，還有人氣抹茶「Aki Matcha Bar」也遷址大稻埕，此外，以手刷台灣茶為主打的「品 PIN THÉ SAVOR」，也用在地茶特色挑戰抹茶話題。

▲大稻埕必喝3間茶！抹茶控必喝八十八良葉舍、Aki Matcha Bar，台灣磨茶PIN THÉ SAVOR打卡最愛。
▲大稻埕必喝3間茶！抹茶控必喝八十八良葉舍、Aki Matcha Bar，台灣磨茶PIN THÉ SAVOR打卡最愛。


大稻埕抹茶：八十八良葉舍

抹茶控要衝！來自日本京都宇治抹茶「八十八良葉舎抹茶HATOYA」官方正式宣布將於2026/6/28在台北開幕，成為品牌在台灣的首間門市，也是全台唯一能品嚐到HATOYA抹茶的專門店。這次品牌攜手永樂開發投資股份有限公司合作，把日本抹茶體驗帶進大稻埕商圈，結合大稻埕的在地人文特色、以及宇治抹茶與日本茶文化，讓抹茶控又多了一個新的朝聖地點。

全文介紹：八十八良葉舎抹茶開到台灣！宇治抹茶HATOYA插旗台北大稻埕，開幕時間 地址資訊抹茶控先收藏。
▲HATOYA Taiwan於2026/6/28正式開幕，成為品牌首間台灣門市，成為大稻埕抹茶控新話題，圖片來源：Instagram@8108taiwan。
▲HATOYA Taiwan於2026/6/28正式開幕，成為品牌首間台灣門市，成為大稻埕抹茶控新話題，圖片來源：Instagram@8108taiwan。
▲HATOYA Taiwan插旗台北大同區，全台唯一HATOYA抹茶專門店吸引抹茶控朝聖。圖片來源：Instagram@8108taiwan。
▲HATOYA Taiwan插旗台北大同區，全台唯一HATOYA抹茶專門店吸引抹茶控朝聖。圖片來源：Instagram@8108taiwan。

大稻埕抹茶：Aki Matcha Bar

來自於台北士林的人氣抹茶「Aki Matcha Bar」近期遷址大稻埕迪化街，讓抹茶控瘋搶訂位，掀起一波抹茶控朝聖話題。Aki Matcha Bar主打丸久小山園以及多款抹茶製作的抹茶甜點、抹茶飲品，抹茶戚風蛋糕、抹茶巴斯克蛋糕，搭配手刷抹茶飲品，讓抹茶控搶定位都要衝。
▲台北士林的人氣抹茶「Aki Matcha Bar」近期遷址大稻埕迪化街，讓抹茶控瘋搶訂位。圖片來源：Aki Matcha Bar臉書粉絲團。
▲台北士林的人氣抹茶「Aki Matcha Bar」近期遷址大稻埕迪化街，讓抹茶控瘋搶訂位。圖片來源：Aki Matcha Bar臉書粉絲團。
▲Aki Matcha Bar主打手刷日本抹茶、抹茶甜點，抹茶控朝聖要先訂位。圖片來源：Aki Matcha Bar臉書粉絲團。
▲Aki Matcha Bar主打手刷日本抹茶、抹茶甜點，抹茶控朝聖要先訂位。圖片來源：Aki Matcha Bar臉書粉絲團。

大稻埕台灣茶：品 PIN THÉ SAVOR

全新開幕的「品 PIN THÉ SAVOR」是人氣牛軋糖伴手禮「糖村」推出的新品牌，以台灣茶為主角，搭配「磨茶」的概念，打造台灣茶甜點伴手禮、還有現場手刷的台灣茶飲品。讓人造訪大稻埕來杯台灣茶飲料，還能邊挑台灣茶牛軋糖、台灣茶捲餅作為伴手禮帶回家。

全文介紹：大稻埕必喝台灣茶！品 PIN THÉ SAVOR新開店大洗版，台灣茶牛軋糖 手刷金萱必買。
▲品 PIN THÉ SAVOR現刷沫茶採用茶筅刷拂工序，展現台灣茶細膩香氣與口感。（攝影：張人尹）
▲品 PIN THÉ SAVOR現刷沫茶採用茶筅刷拂工序，展現台灣茶細膩香氣與口感。（攝影：張人尹）
▲品 PIN THÉ SAVOR提供阿里山金萱、鐵觀音、東方美人等特色沫茶飲品。（攝影：張人尹）
▲品 PIN THÉ SAVOR提供阿里山金萱、鐵觀音、東方美人等特色沫茶飲品。（攝影：張人尹）


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