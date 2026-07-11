黑白大廚宋夏瑟蘭快閃晶華！聖水洞MAMALEE必吃蓮藕炸雞、韓式小菜，驚豔還原媽媽味。

熱門節目黑白大廚宋夏瑟蘭主廚客座台北晶華，帶來首爾聖水洞餐酒館美味。資深編輯李維唐表示，主廚將傳統韓式小菜融合西班牙餐酒文化，其招牌蓮藕炸雞更是兼具傳統與創新的必吃亮點。

這場席捲全球的韓流美食風暴終於在台北登陸。看過熱門料理實境節目「黑白大廚料理階級戰爭」的觀眾，絕對忘不了廚師們在廚房裡激進又細細雕琢的美味對決。當中最具溫度的靈魂人物宋夏瑟蘭，以將日常韓國家常菜點石成金的精湛手藝，贏得無數饕客的心。

在2026年7月3日至7月31日期間，這位備受矚目的新星主廚正式受邀客座台北晶華酒店。主廚進駐1樓azie以及2樓上庭酒廊，為台灣美食愛好者帶來一場顛覆想像的味蕾盛宴。這次快閃將推出摩登詮釋的韓式定食，更引入融合西班牙悠閒風味的韓式小菜餐酒文化。定食套餐每套980元起，特色單點580元起，讓人不用飛到首爾聖水洞，就能親身感受當代最前衛的韓式餐點魅力。

▲宋夏瑟蘭（Song Ha Seul Ram）主廚將於7月3日至31日受邀客座台北晶華酒店，演繹當代版的韓式定食（Bansang）、以及融合西班牙餐酒文化的韓式小菜(Banchan)。圖／台北晶華酒店提供；窩客島整理



黑白大廚宋夏瑟蘭廚藝之路與首爾聖水洞MAMALEE的誕生

身為韓國米其林三星餐廳Mingles的創始成員，宋夏瑟蘭的料理底蘊深厚。他與該餐廳主廚姜珉求在西班牙共同習藝期間，深受當地蓬勃的佐酒小食文化啟發。那種在小酒館裡與朋友分享美食，舉杯歡慶的生活感，讓他們思索如何將韓國日常餐桌上不可或缺卻常被視為配角的小菜轉化為舞台主角。

返韓後，兩人在首爾潮流地標聖水洞創立了MAMALEE餐廳。由宋夏瑟蘭主廚親自掌杓，將細膩的高級餐飲細節揉入輕鬆的餐酒館氛圍。在比賽的舞台上，宋夏瑟蘭主廚正是以精湛的韓式小菜烹調技藝驚豔全場。嚴苛的評審安成宰曾公開盛讚，宋夏瑟蘭的料理蘊含著一般人看不見的細節，那不是流於表面的奢華食材或浮誇擺盤，而是精準掌握的調味以及從傳統根基中開創嶄新意象的職人理念。

▲一樓azie餐廳提供的辣醬炒豬肉定食，呈現韓國餐桌靈魂的豐盛多樣風貌。圖／台北晶華酒店提供；窩客島整理

▲一樓azie餐廳推出的韓式定食選項之一，紅燒馬加魚定食，搭配多款主廚精心製作的韓式小菜。圖／台北晶華酒店提供；窩客島整理

聖水洞MAMALEE必吃招牌韓式蓮藕炸雞與經典煎餅

在MAMALEE的餐桌上，最具代表性的絕對是每桌必點的韓式蓮藕炸雞。宋夏瑟蘭主廚打破了傳統韓式炸雞總是搭配炸馬鈴薯的刻板印象，充滿創意地改用切得薄脆，炸至金黃的蓮藕片，搭配外皮酥脆且肉汁飽滿的雞腿肉。最令人讚嘆的是，即使整道菜裹上了濃郁香甜的特製辣醬，蓮藕與炸雞依然保持著驚人的酥脆層次。

這道料理不只是店內的明星餐點，更是宋夏瑟蘭與名廚姜珉求共同研發的經典結晶，曾被列入體系餐廳的菜單中，被許多韓國資深饕客視為凝聚兩位大師料理風格的最強代表作。另一道不容錯過的高人氣佳作則是鮮蝦羽衣甘藍煎餅，主廚將充滿健康概念的羽衣甘藍與鮮甜海味巧妙結合，展現出他將家常料理與現代西式思維交織的獨特創作痕跡。

▲MAMALEE餐廳必點招牌韓式蓮藕炸雞，酥脆蓮藕片與外酥內嫩雞腿肉的完美組合。圖／台北晶華酒店提供；窩客島整理

台北晶華azie餐廳限定現代韓式定食與韓義混血套餐

為了完美呈現宋夏瑟蘭主廚的料理哲學，台北晶華酒店1樓的azie餐廳特別規劃了四款風格各異的精緻定食，包含美國牛肉餅，辣醬炒豬肉，紅燒馬加魚及美國牛小排。每一款定食都精心配置了多款由主廚親手製作的韓式小菜，透過醃漬，涼拌，燉煮與拌炒4種截然不同的烹調手法，將韓國日常飲食的靈魂展現得淋漓盡致。這新穎的搭配方式，恰好呼應了主廚將平凡日常提升至精緻餐飲體驗的初衷。

除了傳統架構的定食，宋夏瑟蘭主廚也特別為喜愛異國創意的饕客推薦了融合韓式風味與義式手法的跨界套餐。精彩菜色包含香氣濃郁的韓式辣醬義大利麵以及口感豐富的鮑魚糯米燉飯，大膽展現他遊歷國際的豐沛創作實力。

▲azie餐廳韓式定食中的美國牛小排定食，將日常料理提升為Fine Dining體驗。圖／台北晶華酒店提供；窩客島整理



晶華上庭酒廊微醺體驗西班牙餐酒交織韓國靈魂BarFood

步入晶華酒店2樓的上庭酒廊，這裡則完整延伸了MAMALEE在首爾聖水洞的摩登餐酒館氛圍。這裡的菜單專為搭配美酒與好友共享而設計，囊括了人氣極高的韓式蓮藕炸雞，鮮蝦羽衣甘藍煎餅，清爽開胃的羅勒章魚沙拉，風味辛香的辣炒年糕麵以及香濃滑順的奶油明太子寬扁麵。

為了讓這場跨越國界的味覺旅行更完整，調酒團隊特別設計了羅勒春茶，香柚碧螺春，烏梅烏龍與蜂蜜蘋果4款風味獨特的特調茶酒。在地茶香與韓式，西式風味完美交融，食客們能夠在微醺慵懶的氛圍中，細細品味韓國傳統小菜文化與西班牙餐酒精神碰撞出的迷人火花。

▲台北晶華酒店二樓上庭酒廊延續首爾MAMALEE餐酒館概念，推出多款融合茶香與微醺氛圍的Highball特調。圖／台北晶華酒店提供；窩客島整理

免出國感受世界級美食晶華酒店開啟當代韓風潮流

台北晶華酒店董事總經理吳偉正強調，晶華酒店一直致力於引進在全球具有指標性與代表性的國際餐飲品牌，讓台灣的饕客不需忍受舟車勞頓，就能在台北同步體驗世界的飲食潮流。宋夏瑟蘭主廚不僅擁有世界頂級三星餐廳的扎實歷練，更成功將韓國傳統的小菜生活化文化，西班牙微醺的餐酒靈魂與現代歐式料理技法融為一體，創造出專屬於他，獨樹一格的飲食美學。

▲融合韓國風味與義式料理手法的鮑魚糯米燉飯，展現宋夏瑟蘭主廚國際化的創作實力。圖／台北晶華酒店提供；窩客島整理







韓國小菜之王MAMALEE首次登台快閃

活動時間： 2026年7月3日至7月31日

活動內容： 因黑白大廚節目走紅的宋夏瑟蘭主廚客座台北晶華酒店，於1樓azie推出當代版韓式定食與韓義套餐，定食套餐每套980元起，於2樓上庭酒廊推出融入西班牙餐酒文化的特色單點料理，單點580元起。

台北晶華酒店 1樓azie餐廳、2樓上庭酒廊

店家地址：台北市中山北路二段39巷3號

洽詢電話：0225238000轉azie餐廳、上庭酒廊



azie線上訂位：https://reurl.cc/vExkNN

上庭酒廊線上訂位：https://reurl.cc/gr9v3z

備註說明：此篇為公關稿件內容由AI輔助生成、窩客島編輯李維唐整理提供

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